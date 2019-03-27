Pronóstico meteorológico para región agropecuaria de Argentina

BUENOS AIRES, 27 mar (Reuters) - Pronóstico climático del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Argentina para el jueves, viernes y sábado en las principales provincias agropecuarias del país, uno de los mayores exportadores mundiales de soja, maíz, trigo y girasol. La información está disponible en la página web del Servicio Meteorológico (www.smn.gov.ar) y las temperaturas están expresadas en grados centígrados. JUEVES ESTE DE JUJUY, CENTRO DE SALTA Y TUCUMÁN NUBLADO. INESTABLE. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 12°C Y 14°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 22°C Y 27°C. ESTE DE SALTA, FORMOSA, CHACO Y SANTIAGO DEL ESTERO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE, ROTANDO TEMPORARIAMENTE AL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 33°C. MISIONES, CORRIENTES Y NORTE DE ENTRE RÍOS ALGO NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE, CAMBIANDO A DIRECCIÓN VARIABLE, LUEGO CAMBIANDO LEVES O MODERADOS DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 31°C Y 34°C. NORTE Y CENTRO DE SANTA FE Y NORESTE DE CÓRDOBA NUBLADO. INESTABLE HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE, CAMBIANDO A DIRECCIÓN VARIABLE, LUEGO CAMBIANDO LEVES O MODERADOS DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 30°C Y 32°C. NOROESTE DE CÓRDOBA ALGO A PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE CAMBIANDO AL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 19°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 26°C Y 29°C. SUR DE CÓRDOBA, SUR DE SANTA FE, SUR DE ENTRE RÍOS Y NOROESTE Y CENTRO DE BUENOS AIRES NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 30°C. SAN LUIS, LA PAMPA Y SUDOESTE DE BUENOS AIRES ALGO NUBLADO. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL NORESTE, CON ALGUNAS RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 23°C Y 27°C. SUDESTE DE BUENOS AIRES PARCIAL NUBLADO. VIENTOS MODERADOS DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 12°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 23°C Y 25°C. NORESTE DE BUENOS AIRES ALGO NUBLADO EN LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD EN AUMENTO. PROBABILIDAD DE LLOVIZNAS HACIA LA NOCHE. VIENTOS LEVES A MODERADOS DEL NORESTE, LUEGO DISMINUYENDO A LEVES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 26°C Y 27°C. VIERNES ESTE DE JUJUY Y CENTRO DE SALTA NUBLADO. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE, CAMBIANDO A MODERADOS DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 23°C Y 26°C. ESTE DE SALTA, FORMOSA, CHACO, SANTIAGO DEL ESTERO, TUCUMÁN Y NORTE DE SANTA FE PARCIAL NUBLADO DURANTE LA MAÑANA, LUEGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE, ROTANDO AL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 35°C. CENTRO DE SANTA FE Y NORTE DE CÓRDOBA ALGO A PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR NORTE, CAMBIANDO A MODERADOS DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 29°C Y 33°C. SUR DE CÓRDOBA, SAN LUIS, SUR DE SANTA FE, NOROESTE DE BUENOS AIRES Y SUR DE ENTRE RÍOS PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE, ROTANDO TEMPORARIAMENTE AL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 28°C Y 33°C. LA PAMPA Y SUDOESTE DE BUENOS AIRES ALGO NUBLADO DURANTE LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES DEL NORESTE, CAMBIANDO A MODERADOS DEL NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 30°C. SUDESTE DE BUENOS AIRES PARCIAL NUBLADO. INESTABLE HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL SECTOR NORTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 26°C. NORESTE DE BUENOS AIRES PARCIAL NUBLADO O NUBLADO. PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES, MEJORANDO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 27°C. SÁBADO CENTRO Y ESTE DE SALTA, ESTE DE JUJUY, TUCUMÁN Y NORTE DE SANTIAGO DEL ESTERO NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES DEL NORESTE, CAMBIANDO A DIRECCIÓN VARIABLE, PREVALECIENDO DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 24°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 26°C Y 32°C. FORMOSA Y CHACO NUBLADO. INESTABLE A PARTIR DE LA TARDE. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 22°C Y 24°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 29°C Y 34°C. MISIONES Y NORTE DE CORRIENTES NUBLADO. TIEMPO DESMEJORANDO A PARTIR DE LA TARDE. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 21°C Y 25°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 31°C Y 35°C. SUR DE SANTIAGO DEL ESTERO Y CENTRO Y NORTE DE CÓRDOBA NUBLADO. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES POR LA MAÑANA, LUEGO PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS LEVES DEL NORESTE, CON ALGUNAS RÁFAGAS, LUEGO CAMBIANDO A DIRECCIÓN VARIABLE PREVALECIENDO DEL ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 19°C Y 24°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 30°C Y 32°C. NORTE Y CENTRO DE SANTA FE, SUR DE CORRIENTES Y ENTRE RÍOS NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE, CAMBIANDO A DIRECCIÓN VARIABLE, LUEGO CAMBIANDO LEVES O MODERADOS DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 19°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 30°C. SUR DE CÓRDOBA, SUR DE SANTA FE Y NOROESTE DE BUENOS AIRES NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 32°C Y 34°C. NORTE DE SAN LUIS NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE DURANTE LA MAÑANA, LUEGO PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES, PREVALECIENDO DEL NORTE, CAMBIANDO A MODERADOS DEL SUDESTE, LUEGO CAMBIANDO A LEVES DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 29°C. SUR DE SAN LUIS Y NORTE DE LA PAMPA NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE DURANTE LA MAÑANA. VIENTOS MODERADOS O LEVES DEL SECTOR NORTE, ROTANDO AL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 30°C Y 31°C. CENTRO Y SUDESTE DE BUENOS AIRES NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES A PARTIR DE LA TARDE. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL SECTOR NORTE, CON RÁFAGAS, CAMBIANDO A MODERADOS DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 30°C. SUR DE LA PAMPA Y SUDOESTE DE BUENOS AIRES NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL SECTOR NORTE, CON RÁFAGAS, CAMBIANDO A MODERADOS DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 30°C Y 32°C. NORESTE DE BUENOS AIRES NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 19°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 26°C Y 28°C. (Reporte de Maximilian Heath)