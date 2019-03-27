Argentina
March 27, 2019 / 6:06 PM / ACTUALIZADO HACE 4 hours ago

Pronóstico meteorológico para región agropecuaria de Argentina

7 MIN. DE LECTURA

    BUENOS AIRES, 27 mar (Reuters) - Pronóstico climático del
Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Argentina para el
jueves, viernes y sábado en las principales provincias
agropecuarias del país, uno de los mayores exportadores
mundiales de soja, maíz, trigo y girasol.  
    La información está disponible en la página web del Servicio
Meteorológico (www.smn.gov.ar) y las temperaturas están
expresadas en grados centígrados.
    
JUEVES
    
ESTE DE JUJUY, CENTRO DE SALTA Y TUCUMÁN    
NUBLADO. INESTABLE. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 12°C Y 14°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
22°C Y 27°C.
 
ESTE DE SALTA, FORMOSA, CHACO Y SANTIAGO DEL ESTERO    
NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE, ROTANDO
TEMPORARIAMENTE AL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y
19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 33°C.
 
MISIONES, CORRIENTES Y NORTE DE ENTRE RÍOS    
ALGO NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS
LEVES DEL SECTOR ESTE, CAMBIANDO A DIRECCIÓN VARIABLE, LUEGO
CAMBIANDO LEVES O MODERADOS DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 17°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 31°C Y 34°C.
 
NORTE Y CENTRO DE SANTA FE Y NORESTE DE CÓRDOBA    
NUBLADO. INESTABLE HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES DEL
SECTOR ESTE, CAMBIANDO A DIRECCIÓN VARIABLE, LUEGO CAMBIANDO
LEVES O MODERADOS DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C
Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 30°C Y 32°C.
 
NOROESTE DE CÓRDOBA    
ALGO A PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE CAMBIANDO AL
SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 19°C Y 21°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 26°C Y 29°C.
 
SUR DE CÓRDOBA, SUR DE SANTA FE, SUR DE ENTRE RÍOS Y NOROESTE Y
CENTRO DE BUENOS AIRES    
NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES DEL NORESTE. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 14°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 30°C.
 
SAN LUIS, LA PAMPA Y SUDOESTE DE BUENOS AIRES    
ALGO NUBLADO. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL NORESTE, CON
ALGUNAS RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 16°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 23°C Y 27°C.
 
SUDESTE DE BUENOS AIRES    
PARCIAL NUBLADO. VIENTOS MODERADOS DEL NORESTE. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 10°C Y 12°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 23°C Y 25°C.
 
NORESTE DE BUENOS AIRES    
ALGO NUBLADO EN LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD EN AUMENTO.
PROBABILIDAD DE LLOVIZNAS HACIA LA NOCHE. VIENTOS LEVES A
MODERADOS DEL NORESTE, LUEGO DISMINUYENDO A LEVES. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 15°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 26°C Y 27°C.


VIERNES

ESTE DE JUJUY Y CENTRO DE SALTA    
NUBLADO. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES HACIA LA
TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE, CAMBIANDO A
MODERADOS DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 16°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 23°C Y 26°C.
 
ESTE DE SALTA, FORMOSA, CHACO, SANTIAGO DEL ESTERO, TUCUMÁN Y
NORTE DE SANTA FE    
PARCIAL NUBLADO DURANTE LA MAÑANA, LUEGO NUBLADO. VIENTOS LEVES
DEL SECTOR ESTE, ROTANDO AL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE
14°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 35°C.
 
CENTRO DE SANTA FE Y NORTE DE CÓRDOBA    
ALGO A PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR NORTE,
CAMBIANDO A MODERADOS DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C
Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 29°C Y 33°C.
 
SUR DE CÓRDOBA, SAN LUIS, SUR DE SANTA FE, NOROESTE DE BUENOS
AIRES Y SUR DE ENTRE RÍOS    
PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE, ROTANDO
TEMPORARIAMENTE AL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y
17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 28°C Y 33°C.
 
LA PAMPA Y SUDOESTE DE BUENOS AIRES    
ALGO NUBLADO DURANTE LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE.
VIENTOS LEVES DEL NORESTE, CAMBIANDO A MODERADOS DEL NORTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
25°C Y 30°C.
 
SUDESTE DE BUENOS AIRES    
PARCIAL NUBLADO. INESTABLE HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS
MODERADOS O REGULARES DEL SECTOR NORTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 13°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 26°C.
 
NORESTE DE BUENOS AIRES    
PARCIAL NUBLADO O NUBLADO. PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES,
MEJORANDO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL NORESTE. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 17°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 27°C.


SÁBADO

CENTRO Y ESTE DE SALTA, ESTE DE JUJUY, TUCUMÁN Y NORTE DE
SANTIAGO DEL ESTERO    
NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS HACIA LA TARDE O
NOCHE. VIENTOS LEVES DEL NORESTE, CAMBIANDO A DIRECCIÓN
VARIABLE, PREVALECIENDO DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 16°C Y 24°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 26°C Y 32°C.
 
FORMOSA Y CHACO    
NUBLADO. INESTABLE A PARTIR DE LA TARDE. VIENTOS LEVES O
MODERADOS DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 22°C Y 24°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 29°C Y 34°C.
 
MISIONES Y NORTE DE CORRIENTES    
NUBLADO. TIEMPO DESMEJORANDO A PARTIR DE LA TARDE. VIENTOS LEVES
O MODERADOS DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 21°C Y 25°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 31°C Y 35°C.
 
SUR DE SANTIAGO DEL ESTERO Y CENTRO Y NORTE DE CÓRDOBA    
NUBLADO. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES POR LA
MAÑANA, LUEGO PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS LEVES
DEL NORESTE, CON ALGUNAS RÁFAGAS, LUEGO CAMBIANDO A DIRECCIÓN
VARIABLE PREVALECIENDO DEL ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 19°C Y
24°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 30°C Y 32°C.
 
NORTE Y CENTRO DE SANTA FE, SUR DE CORRIENTES Y ENTRE RÍOS    
NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS LEVES DEL
SECTOR ESTE, CAMBIANDO A DIRECCIÓN VARIABLE, LUEGO CAMBIANDO
LEVES O MODERADOS DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 19°C
Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 30°C.
 
SUR DE CÓRDOBA, SUR DE SANTA FE Y NOROESTE DE BUENOS AIRES    
NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES DEL NORESTE. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 18°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 32°C Y 34°C.
 
NORTE DE SAN LUIS    
NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE DURANTE LA MAÑANA, LUEGO
PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES
VARIABLES, PREVALECIENDO DEL NORTE, CAMBIANDO A MODERADOS DEL
SUDESTE, LUEGO CAMBIANDO A LEVES DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 17°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 29°C.
 
SUR DE SAN LUIS Y NORTE DE LA PAMPA    
NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE DURANTE LA MAÑANA. VIENTOS
MODERADOS O LEVES DEL SECTOR NORTE, ROTANDO AL SUDESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
30°C Y 31°C.
 
CENTRO Y SUDESTE DE BUENOS AIRES    
NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE
PRECIPITACIONES A PARTIR DE LA TARDE. VIENTOS MODERADOS O
REGULARES DEL SECTOR NORTE, CON RÁFAGAS, CAMBIANDO A MODERADOS
DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 17°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 25°C Y 30°C.
 
SUR DE LA PAMPA Y SUDOESTE DE BUENOS AIRES    
NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL SECTOR
NORTE, CON RÁFAGAS, CAMBIANDO A MODERADOS DEL SUDESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
30°C Y 32°C.
 
NORESTE DE BUENOS AIRES    
NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS
LEVES DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 19°C Y 21°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 26°C Y 28°C.    
    

 (Reporte de Maximilian Heath)
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