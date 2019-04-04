Pronóstico meteorológico para región agropecuaria de Argentina

BUENOS AIRES, 4 abr (Reuters) - Pronóstico climático del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Argentina para el viernes y el fin de semana en las principales provincias agropecuarias del país, uno de los mayores exportadores mundiales de soja, maíz, trigo y girasol.
La información está disponible en la página web del Servicio Meteorológico (www.smn.gov.ar) y las temperaturas están expresadas en grados centígrados.
ESTE DE JUJUY Y CENTRO DE SALTA Y TUCUMÁN NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE DURANTE LA MAÑANA, CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES, PREVALECIENDO DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 21°C Y 23°C. ESTE DE SALTA, OESTE Y CENTRO DE FORMOSA, OESTE Y CENTRO DE CHACO Y NORESTE DE SANTIAGO DEL ESTERO NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS DURANTE LA MAÑANA, LUEGO MEJORANDO. VIENTOS LEVES A MODERADOS O REGULARES DEL SECTOR SUR, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 23°C Y 25°C. ESTE DE FORMOSA, ESTE DE CHACO Y NORTE DE CORRIENTES NUBLADO A PARCIALMENTE NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS POR LA MAÑANA, LUEGO INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL SECTOR SUR, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 23°C Y 25°C. NOROESTE Y CENTRO DE SANTIAGO DEL ESTERO, NORTE DE SANTA FE, Y SUR DE CORRIENTES PARCIAL NUBLADO. INESTABLE DURANTE LA MAÑANA. VIENTOS MODERADOS A LEVES DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 22°C Y 25°C. MISIONES PARCIAL NUBLADO O NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS DURANTE LA MAÑANA, LUEGO PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 23°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 23°C Y 28°C. SUR DE SANTIAGO DEL ESTERO, NORTE Y CENTRO DE CÓRDOBA, CENTRO Y SUR DE SANTA FE, ENTRE RÍOS Y NOROESTE Y SUDESTE DE BUENOS AIRES PARCIAL NUBLADO O NUBLADO DURANTE LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD EN DISMINUCIÓN. VIENTOS MODERADOS A LEVES DEL SECTOR SUR, ROTANDO AL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 22°C Y 26°C. SUR DE CÓRDOBA, SAN LUIS, LA PAMPA Y SUDOESTE DE BUENOS AIRES ALGO NUBLADO. VIENTOS MODERADOS O LEVES DE DIRECCIÓN VARIABLE, CAMBIANDO A MODERADOS DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 8°C Y 13°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 24°C. NORESTE DE BUENOS AIRES PARCIAL O ALGO NUBLADO. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR SUR, CON RÁFAGAS EN LA MAÑANA. LUEGO ROTANDO AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 9°C Y 12°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 22°C. SÁBADO ESTE DE JUJUY, NORESTE DE SALTA Y FORMOSA PARCIALMENTE NUBLADO. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES, PREFERENTEMENTE DEL SUDOESTE, CAMBIANDO A LEVES DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 9°C Y 11°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 26°C. CENTRO Y SUDESTE DE SALTA, SANTIAGO DEL ESTERO, CHACO Y TUCUMÁN ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES, PREVALECIENDO DEL SECTOR SUR, CAMBIANDO A LEVES DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 9°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 27°C. CORRIENTES NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE HACIA LA TARDE O NOCHE, CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR SUR, CAMBIANDO A DIRECCIÓN VARIABLE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 27°C. CÓRDOBA, SUR DE SANTA FE, SAN LUIS, ESTE DE LA PAMPA Y OESTE Y SUDESTE DE BUENOS AIRES ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 11°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 26°C Y 28°C. NORTE Y CENTRO DE SANTA FE Y ENTRE RÍOS PARCIAL NUBLADO DURANTE LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR, LUEGO DE DIRECCIÓN VARIABLE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 12°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 23°C Y 26°C. OESTE DE LA PAMPA NUBOSIDAD VARIABLE EN LA MAÑANA. LUEGO ALGO NUBLADO. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL SECTOR NORTE, LUEGO DISMINUYENDO A LEVES O MODERADOS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 11°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 30°C. NORESTE DE BUENOS AIRES PARCIAL A ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE, ROTANDO AL SECTOR NORTE. LUEGO DEL SECTOR OESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 9°C Y 12°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 22°C Y 24°C. DOMINGO NORESTE DE SALTA, ESTE DE JUJUY Y FORMOSA PARCIALMENTE NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR, CAMBIANDO AL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 28°C. CENTRO Y SUDESTE DE SALTA, TUCUMÁN, SANTIAGO DEL ESTERO, CHACO, NORTE DE SANTA FE, NORTE DE ENTRE RÍOS Y CENTRO Y SUR DE CORRIENTES ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 12°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 30°C. MISIONES Y NORTE DE CORRIENTES NUBOSIDAD VARIABLE. TIEMPO INESTABLE HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR, CAMBIANDO AL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 22°C Y 27°C. CENTRO Y SUR DE SANTA FE, SUR DE ENTRE RÍOS, CÓRDOBA, SAN LUIS Y NOROESTE Y SUDESTE DE BUENOS AIRES ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR NORTE, CAMBIANDO AL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 29°C. LA PAMPA Y SUDOESTE DE BUENOS AIRES NUBOSIDAD VARIABLE POR LA MAÑANA, LUEGO ALGO NUBLADO. VIENTOS REGULARES DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 12°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 32°C. NORESTE DE BUENOS AIRES ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR OESTE, ROTANDO AL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 12°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 26°C Y 28°C.
Reporte de Maximilian Heath