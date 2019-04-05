Argentina
April 5, 2019 / 6:40 PM / ACTUALIZADO HACE an hour ago

Pronóstico meteorológico para región agropecuaria de Argentina

5 MIN. DE LECTURA

    BUENOS AIRES, 5 abr (Reuters) - Pronóstico climático del
Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Argentina para el fin
de semana y el lunes en las principales provincias agropecuarias
del país, uno de los mayores exportadores mundiales de soja,
maíz, trigo y girasol.  
    La información está disponible en la página web del Servicio
Meteorológico (www.smn.gov.ar) y las temperaturas están
expresadas en grados centígrados.
    
SÁBADO
    
ESTE DE JUJUY, NORESTE DE SALTA Y FORMOSA    
PARCIALMENTE NUBLADO. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES,
PREFERENTEMENTE DEL SUDOESTE, CAMBIANDO A LEVES DEL SECTOR SUR.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 9°C Y 11°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
24°C Y 26°C.
 
CENTRO Y SUDESTE DE SALTA, SANTIAGO DEL ESTERO, CHACO Y TUCUMÁN
ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES,
PREVALECIENDO DEL SECTOR SUR, CAMBIANDO A LEVES DEL SECTOR ESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 9°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
24°C Y 27°C.
 
CORRIENTES    
NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE HACIA LA TARDE O NOCHE, CON
PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL
SECTOR SUR, CAMBIANDO A DIRECCIÓN VARIABLE. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 13°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 27°C.
 
MISIONES    
NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE
PRECIPITACIONES. VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 13°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 28°C.
 
CÓRDOBA, SUR DE SANTA FE, SAN LUIS, ESTE DE LA PAMPA Y OESTE Y
SUDESTE DE BUENOS AIRES    
ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR NORTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 11°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
26°C Y 28°C.
 
NORTE Y CENTRO DE SANTA FE Y ENTRE RÍOS    
PARCIAL NUBLADO DURANTE LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE.
VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR, LUEGO DE DIRECCIÓN VARIABLE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 12°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
23°C Y 26°C.
 
OESTE DE LA PAMPA    
NUBOSIDAD VARIABLE EN LA MAÑANA. LUEGO ALGO NUBLADO. VIENTOS
MODERADOS O REGULARES DEL SECTOR NORTE, LUEGO DISMINUYENDO A
LEVES O MODERADOS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 11°C Y 16°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 30°C.
 
NORESTE DE BUENOS AIRES    
ALGO O LIGERAMENTE NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR NORTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 11°C Y 13°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
21°C Y 23°C.


DOMINGO

ESTE Y CENTRO DE SALTA, ESTE DE JUJUY, TUCUMÁN, SANTIAGO DEL
ESTERO    
ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
25°C Y 28°C.
 
FORMOSA, CHACO, NORESTE DE SANTA FE    
ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR, CAMBIANDO AL
SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 15°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 25°C Y 28°C.
 
NOROESTE, CENTRO Y SUR DE SANTA FE, ENTRE RÍOS    
ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SUDESTE CAMBIANDO AL
NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 12°C Y 16°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 25°C Y 30°C.
 
CORRIENTES Y MISIONES    
PARCIAL NUBLADO EN LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS
LEVES DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 18°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 29°C.
 
CÓRDOBA, SAN LUIS, LA PAMPA, NOROESTE, CENTRO Y SUR DE BUENOS
AIRES    
ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR NORTE,
CAMBIANDO AL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 17°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 29°C.
 
NORESTE DE BUENOS AIRES    
DESPEJADO O ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NOROESTE CAMBIANDO
AL NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 12°C Y 14°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 26°C Y 28°C.


LUNES

ESTE DE JUJUY, ESTE DE SALTA Y TUCUMÁN    
ALGO A PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
23°C Y 27°C.
 
FORMOSA, CHACO    
ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 15°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 28°C Y 30°C.
 
SANTIAGO DEL ESTERO, ESTE DE CÓRDOBA, SANTA FE Y ENTRE RÍOS    
ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE, TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 20°C Y 23°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 27°C.
 
CORRIENTES Y MISIONES    
PARCIAL NUBLADO EN LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS
LEVES DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 17°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y29°C.
 
OESTE DE CÓRDOBA, SAN LUIS Y LA PAMPA    
ALGO NUBLADO. VENTOSO.. VIENTOS LEVES A MODERADOS DEL SECTOR
NORTE CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 12°C Y 15°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 28°C Y 30°C.
 
SUDOESTE DE BUENOS AIRES    
NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 15°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 29°C Y 31°C.
 
NORTE, CENTRO Y SUDESTE DE BUENOS AIRES    
DESPEJADO O ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR NORTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 12°C Y 14°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
25°C Y 27°C.

 (Reporte de Maximilian Heath)
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