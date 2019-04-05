Pronóstico meteorológico para región agropecuaria de Argentina

BUENOS AIRES, 5 abr (Reuters) - Pronóstico climático del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Argentina para el fin de semana y el lunes en las principales provincias agropecuarias del país, uno de los mayores exportadores mundiales de soja, maíz, trigo y girasol. La información está disponible en la página web del Servicio Meteorológico (www.smn.gov.ar) y las temperaturas están expresadas en grados centígrados. SÁBADO ESTE DE JUJUY, NORESTE DE SALTA Y FORMOSA PARCIALMENTE NUBLADO. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES, PREFERENTEMENTE DEL SUDOESTE, CAMBIANDO A LEVES DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 9°C Y 11°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 26°C. CENTRO Y SUDESTE DE SALTA, SANTIAGO DEL ESTERO, CHACO Y TUCUMÁN ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES, PREVALECIENDO DEL SECTOR SUR, CAMBIANDO A LEVES DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 9°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 27°C. CORRIENTES NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE HACIA LA TARDE O NOCHE, CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR SUR, CAMBIANDO A DIRECCIÓN VARIABLE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 27°C. MISIONES NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 28°C. CÓRDOBA, SUR DE SANTA FE, SAN LUIS, ESTE DE LA PAMPA Y OESTE Y SUDESTE DE BUENOS AIRES ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 11°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 26°C Y 28°C. NORTE Y CENTRO DE SANTA FE Y ENTRE RÍOS PARCIAL NUBLADO DURANTE LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR, LUEGO DE DIRECCIÓN VARIABLE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 12°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 23°C Y 26°C. OESTE DE LA PAMPA NUBOSIDAD VARIABLE EN LA MAÑANA. LUEGO ALGO NUBLADO. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL SECTOR NORTE, LUEGO DISMINUYENDO A LEVES O MODERADOS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 11°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 30°C. NORESTE DE BUENOS AIRES ALGO O LIGERAMENTE NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 11°C Y 13°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 21°C Y 23°C. DOMINGO ESTE Y CENTRO DE SALTA, ESTE DE JUJUY, TUCUMÁN, SANTIAGO DEL ESTERO ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 28°C. FORMOSA, CHACO, NORESTE DE SANTA FE ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR, CAMBIANDO AL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 28°C. NOROESTE, CENTRO Y SUR DE SANTA FE, ENTRE RÍOS ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SUDESTE CAMBIANDO AL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 12°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 30°C. CORRIENTES Y MISIONES PARCIAL NUBLADO EN LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 29°C. CÓRDOBA, SAN LUIS, LA PAMPA, NOROESTE, CENTRO Y SUR DE BUENOS AIRES ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR NORTE, CAMBIANDO AL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 29°C. NORESTE DE BUENOS AIRES DESPEJADO O ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NOROESTE CAMBIANDO AL NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 12°C Y 14°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 26°C Y 28°C. LUNES ESTE DE JUJUY, ESTE DE SALTA Y TUCUMÁN ALGO A PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 23°C Y 27°C. FORMOSA, CHACO ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 28°C Y 30°C. SANTIAGO DEL ESTERO, ESTE DE CÓRDOBA, SANTA FE Y ENTRE RÍOS ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE, TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 20°C Y 23°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 27°C. CORRIENTES Y MISIONES PARCIAL NUBLADO EN LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y29°C. OESTE DE CÓRDOBA, SAN LUIS Y LA PAMPA ALGO NUBLADO. VENTOSO.. VIENTOS LEVES A MODERADOS DEL SECTOR NORTE CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 12°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 28°C Y 30°C. SUDOESTE DE BUENOS AIRES NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 29°C Y 31°C. NORTE, CENTRO Y SUDESTE DE BUENOS AIRES DESPEJADO O ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 12°C Y 14°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 27°C. (Reporte de Maximilian Heath)