Argentina
April 8, 2019 / 5:57 PM / in 2 hours

Pronóstico meteorológico para región agropecuaria de Argentina

7 MIN. DE LECTURA

    BUENOS AIRES, 8 abr (Reuters) - Pronóstico climático del
Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Argentina para el
martes, miércoles y jueves en las principales provincias
agropecuarias del país, uno de los mayores exportadores
mundiales de soja, maíz, trigo y girasol.  
    La información está disponible en la página web del Servicio
Meteorológico (www.smn.gov.ar) y las temperaturas están
expresadas en grados centígrados.
    
MARTES
    
ESTE DE JUJUY, CENTRO DE SALTA Y TUCUMÁN    
PROBABILIDAD DE NEBLINAS MATINALES. ALGO O PARCIAL NUBLADO POR
LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. BAJA PROBABILIDAD DE
LLUVIAS AISLADAS. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES,
PREVALECIENDO DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y
15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 29°C.
 
ESTE DE SALTA, FORMOSA, CHACO, SANTIAGO DEL ESTERO, CORRIENTES
SANTA FE Y ENTRE RÍOS    
NEBLINAS MATINALES. DESPEJADO O ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES O
MODERADOS DEL SECTOR ESTE, ROTANDO TEMPORARIAMENTE AL SECTOR
NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA
ENTRE 29°C Y 31°C.
 
MISIONES    
DESPEJADO O ALGO NUBLADO DURANTE LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD
VARIABLE. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE, ROTANDO TEMPORARIAMENTE
AL NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 18°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 28°C Y 32°C.
 
CÓRDOBA, SAN LUIS, NORTE DE LA PAMPA Y NOROESTE Y CENTRO DE
BUENOS AIRES    
NEBLINAS MATINALES. DESPEJADO O ALGO NUBLADO DURANTE LA MAÑANA,
LUEGO NUBOSIDAD EN AUMENTO. VIENTOS LEVES A MODERADOS DEL SECTOR
NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA
ENTRE 27°C Y 30°C.
 
CENTRO Y SUR DE LA PAMPA    
NUBOSIDAD EN AUMENTO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBLADO A PARCIAL
NUBLADO. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL SECTOR NORTE,
CAMBIANDO AL SECTOR SUR CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE
13°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 28°C Y 30°C.
 
SUR DE BUENOS AIRES    
NUBOSIDAD EN AUMENTO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBLADO A PARCIAL
NUBLADO. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL SECTOR NORTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
27°C Y 30°C.
 
NORESTE DE BUENOS AIRES    
DESPEJADO O ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR
NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA
ENTRE 27°C Y 29°C.


MIÉRCOLES

ESTE DE JUJUY, CENTRO DE SALTA Y TUCUMÁN    
NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS HACIA LA
TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES DE DIRECCIÓN VARIABLE, CAMBIANDO AL
SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 15°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 25°C Y 27°C.
 
OESTE DE FORMOSA, SANTIAGO DEL ESTERO, OESTE DE CHACO Y NORTE DE
CÓRDOBA    
ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE, ROTANDO AL SUDESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
25°C Y 34°C.
 
ESTE DE FORMOSA, ESTE DE CHACO, SANTA FE Y ENTRE RÍOS    
ALGO A PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE, CAMBIANDO A
DIRECCIÓN VARIABLE, LUEGO CAMBIANDO AL SUDESTE. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 14°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 26°C Y 32°C.
 
CORRIENTES Y MISIONES    
NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE, CAMBIANDO A
LEVES DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 19°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 28°C Y 30°C.
 
SAN LUIS, NORTE DE LA PAMPA Y CENTRO Y SUR CÓRDOBA    
NUBOSIDAD VARIABLE. DESMEJORANDO POR LA MAÑANA, LUEGO
PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS LEVES DEL SECTOR
NORTE, CAMBIANDO A MODERADOS DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 14°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 28°C.
 
NOROESTE Y CENTRO ESTE DE BUENOS AIRES    
PARCIAL NUBLADO. INESTABLE HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES
DEL SECTOR NORTE, CAMBIANDO A MODERADOS DEL SUDESTE. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 14°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 29°C.
 
CENTRO Y SUR LA PAMPA Y CENTRO OESTE DE BUENOS AIRES    
NUBLADO. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL SUDESTE, DISMINUYENDO
A MODERADOS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 15°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 27°C Y 29°C.
 
SUR DE BUENOS AIRES    
PARCIAL NUBLADO. INESTABLE DURANTE LA TARDE O NOCHE. VIENTOS
MODERADOS O REGULARES DEL NOROESTE, ROTADO AL SECTOR SUR.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
23°C Y 26°C.
 
NORESTE DE BUENOS AIRES    
ALGO A PARCIAL NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO PARCIALMENTE NUBLADO
O NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR NORTE, ROTANDO AL SECTOR
ESTE, LUEGO CAMBIANDO A MODERADOS DEL SUDESTE. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 17°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 29°C.


JUEVES

ESTE DE JUJUY, CENTRO Y ESTE DE SALTA Y TUCUMÁN    
NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE. PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES
HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES DEL SUDOESTE, ROTANDO AL
SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 19°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 26°C Y 29°C.
 
FORMOSA, CHACO, SANTIAGO DEL ESTERO Y NORTE DE CÓRDOBA    
NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES DE DIRECCIÓN VARIABLE,
CAMBIANDO AL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 21°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 26°C Y 31°C.
 
MISIONES, NORTE DE CORRIENTES, NORTE DE SANTA FE Y NORTE DE
ENTRE RÍOS    
NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE. PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES
HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES DE DIRECCIÓN VARIABLE,
CAMBIANDO AL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 22°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 28°C Y 31°C.
 
CENTRO DE SANTA FE, SUR DE ENTRE RÍOS Y NORTE Y CENTRO ESTE DE
BUENOS AIRES    
NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE. PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES
DURANTE LA MAÑANA. VIENTOS LEVES DE DIRECCIÓN VARIABLE,
CAMBIANDO A MODERADOS A LEVES DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 13°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 22°C Y 30°C.
 
CENTRO Y SUR DE CÓRDOBA, NORTE DE LA PAMPA, SAN LUIS Y NOROESTE
DE BUENOS AIRES    
NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS DURANTE
LA MAÑANA, LUEGO AUN INESTABLE. VIENTOS LEVES O MODERADOS DE
DIRECCIÓN VARIABLE, CAMBIANDO AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 10°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 26°C.
 
CENTRO Y SUR DE LA PAMPA Y CENTRO OESTE DE BUENOS AIRES    
PARCIAL A ALGO NUBLADO. VIENTOS MODERADOS A REGULARES DEL
SUDESTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 13°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 18°C Y 24°C.
 
SUR DE BUENOS AIRES    
PARCIAL NUBLADO. INESTABLE. PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES
DURANTE LA MAÑANA. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL NOROESTE,
CAMBIANDO AL SECTOR SUR, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE
10°C Y 13°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 17°C Y 20°C.
 
NORESTE DE BUENOS AIRES    
PARCIAL NUBLADO O NUBLADO CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES
AISLADAS DURANTE LA MAÑANA, LUEGO AUN INESTABLE. VIENTOS
MODERADOS DEL SUDESTE, ROTANDO AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 14°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 23°C Y 25°C.

 (Reporte de Maximilian Heath)
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