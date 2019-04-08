Pronóstico meteorológico para región agropecuaria de Argentina

BUENOS AIRES, 8 abr (Reuters) - Pronóstico climático del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Argentina para el martes, miércoles y jueves en las principales provincias agropecuarias del país, uno de los mayores exportadores mundiales de soja, maíz, trigo y girasol. La información está disponible en la página web del Servicio Meteorológico (www.smn.gov.ar) y las temperaturas están expresadas en grados centígrados. MARTES ESTE DE JUJUY, CENTRO DE SALTA Y TUCUMÁN PROBABILIDAD DE NEBLINAS MATINALES. ALGO O PARCIAL NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. BAJA PROBABILIDAD DE LLUVIAS AISLADAS. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES, PREVALECIENDO DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 29°C. ESTE DE SALTA, FORMOSA, CHACO, SANTIAGO DEL ESTERO, CORRIENTES SANTA FE Y ENTRE RÍOS NEBLINAS MATINALES. DESPEJADO O ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR ESTE, ROTANDO TEMPORARIAMENTE AL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 29°C Y 31°C. MISIONES DESPEJADO O ALGO NUBLADO DURANTE LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE, ROTANDO TEMPORARIAMENTE AL NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 28°C Y 32°C. CÓRDOBA, SAN LUIS, NORTE DE LA PAMPA Y NOROESTE Y CENTRO DE BUENOS AIRES NEBLINAS MATINALES. DESPEJADO O ALGO NUBLADO DURANTE LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD EN AUMENTO. VIENTOS LEVES A MODERADOS DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 30°C. CENTRO Y SUR DE LA PAMPA NUBOSIDAD EN AUMENTO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBLADO A PARCIAL NUBLADO. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL SECTOR NORTE, CAMBIANDO AL SECTOR SUR CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 28°C Y 30°C. SUR DE BUENOS AIRES NUBOSIDAD EN AUMENTO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBLADO A PARCIAL NUBLADO. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 30°C. NORESTE DE BUENOS AIRES DESPEJADO O ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 29°C. MIÉRCOLES ESTE DE JUJUY, CENTRO DE SALTA Y TUCUMÁN NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES DE DIRECCIÓN VARIABLE, CAMBIANDO AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 27°C. OESTE DE FORMOSA, SANTIAGO DEL ESTERO, OESTE DE CHACO Y NORTE DE CÓRDOBA ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE, ROTANDO AL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 34°C. ESTE DE FORMOSA, ESTE DE CHACO, SANTA FE Y ENTRE RÍOS ALGO A PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE, CAMBIANDO A DIRECCIÓN VARIABLE, LUEGO CAMBIANDO AL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 26°C Y 32°C. CORRIENTES Y MISIONES NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE, CAMBIANDO A LEVES DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 28°C Y 30°C. SAN LUIS, NORTE DE LA PAMPA Y CENTRO Y SUR CÓRDOBA NUBOSIDAD VARIABLE. DESMEJORANDO POR LA MAÑANA, LUEGO PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS LEVES DEL SECTOR NORTE, CAMBIANDO A MODERADOS DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 28°C. NOROESTE Y CENTRO ESTE DE BUENOS AIRES PARCIAL NUBLADO. INESTABLE HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES DEL SECTOR NORTE, CAMBIANDO A MODERADOS DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 29°C. CENTRO Y SUR LA PAMPA Y CENTRO OESTE DE BUENOS AIRES NUBLADO. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL SUDESTE, DISMINUYENDO A MODERADOS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 29°C. SUR DE BUENOS AIRES PARCIAL NUBLADO. INESTABLE DURANTE LA TARDE O NOCHE. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL NOROESTE, ROTADO AL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 23°C Y 26°C. NORESTE DE BUENOS AIRES ALGO A PARCIAL NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO PARCIALMENTE NUBLADO O NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR NORTE, ROTANDO AL SECTOR ESTE, LUEGO CAMBIANDO A MODERADOS DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 29°C. JUEVES ESTE DE JUJUY, CENTRO Y ESTE DE SALTA Y TUCUMÁN NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE. PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES DEL SUDOESTE, ROTANDO AL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 26°C Y 29°C. FORMOSA, CHACO, SANTIAGO DEL ESTERO Y NORTE DE CÓRDOBA NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES DE DIRECCIÓN VARIABLE, CAMBIANDO AL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 26°C Y 31°C. MISIONES, NORTE DE CORRIENTES, NORTE DE SANTA FE Y NORTE DE ENTRE RÍOS NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE. PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES DE DIRECCIÓN VARIABLE, CAMBIANDO AL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 28°C Y 31°C. CENTRO DE SANTA FE, SUR DE ENTRE RÍOS Y NORTE Y CENTRO ESTE DE BUENOS AIRES NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE. PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES DURANTE LA MAÑANA. VIENTOS LEVES DE DIRECCIÓN VARIABLE, CAMBIANDO A MODERADOS A LEVES DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 22°C Y 30°C. CENTRO Y SUR DE CÓRDOBA, NORTE DE LA PAMPA, SAN LUIS Y NOROESTE DE BUENOS AIRES NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS DURANTE LA MAÑANA, LUEGO AUN INESTABLE. VIENTOS LEVES O MODERADOS DE DIRECCIÓN VARIABLE, CAMBIANDO AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 26°C. CENTRO Y SUR DE LA PAMPA Y CENTRO OESTE DE BUENOS AIRES PARCIAL A ALGO NUBLADO. VIENTOS MODERADOS A REGULARES DEL SUDESTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 13°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 18°C Y 24°C. SUR DE BUENOS AIRES PARCIAL NUBLADO. INESTABLE. PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES DURANTE LA MAÑANA. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL NOROESTE, CAMBIANDO AL SECTOR SUR, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 13°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 17°C Y 20°C. NORESTE DE BUENOS AIRES PARCIAL NUBLADO O NUBLADO CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES AISLADAS DURANTE LA MAÑANA, LUEGO AUN INESTABLE. VIENTOS MODERADOS DEL SUDESTE, ROTANDO AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 23°C Y 25°C. (Reporte de Maximilian Heath)