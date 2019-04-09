Pronóstico meteorológico para región agropecuaria de Argentina

BUENOS AIRES, 9 abr (Reuters) - Pronóstico climático del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Argentina para el miércoles, jueves y viernes en las principales provincias agropecuarias del país, uno de los mayores exportadores mundiales de soja, maíz, trigo y girasol. La información está disponible en la página web del Servicio Meteorológico (www.smn.gov.ar) y las temperaturas están expresadas en grados centígrados. MIÉRCOLES ESTE DE JUJUY, CENTRO DE SALTA Y TUCUMÁN NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES DE DIRECCIÓN VARIABLE, CAMBIANDO AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 27°C. ESTE DE SALTA, OESTE DE FORMOSA, SANTIAGO DEL ESTERO, OESTE DE CHACO Y NORTE DE CÓRDOBA ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE, ROTANDO AL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 34°C. ESTE DE FORMOSA, ESTE DE CHACO, SANTA FE Y ENTRE RÍOS ALGO A PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE, CAMBIANDO A DIRECCIÓN VARIABLE, LUEGO CAMBIANDO AL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 26°C Y 32°C. CORRIENTES Y MISIONES NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE, CAMBIANDO A LEVES DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 28°C Y 30°C. SAN LUIS, NORTE DE LA PAMPA Y CENTRO Y SUR CÓRDOBA NUBOSIDAD VARIABLE. DESMEJORANDO POR LA MAÑANA, LUEGO PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS LEVES DEL SECTOR NORTE, CAMBIANDO A MODERADOS DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 28°C. NOROESTE Y CENTRO ESTE DE BUENOS AIRES PARCIAL NUBLADO. INESTABLE HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES DEL SECTOR NORTE, CAMBIANDO A MODERADOS DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 29°C. CENTRO Y SUR LA PAMPA Y CENTRO OESTE DE BUENOS AIRES NUBLADO. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL SUDESTE, DISMINUYENDO A MODERADOS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 29°C. SUR DE BUENOS AIRES PARCIAL NUBLADO. INESTABLE DURANTE LA TARDE O NOCHE. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL NOROESTE, ROTADO AL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 23°C Y 26°C. NORESTE DE BUENOS AIRES NUBOSIDAD EN AUMENTO. PARCIAL NUBLADO O NUBLADO HACIA LA TARDE O NOCHE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 21°C Y 23°C. JUEVES ESTE DE JUJUY, CENTRO DE SALTA Y TUCUMÁN NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE. PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES DEL SUDOESTE, ROTANDO AL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 26°C Y 29°C. ESTE DE SALTA, FORMOSA, CHACO, SANTIAGO DEL ESTERO Y NORESTE Y CENTRO DE CÓRDOBA ALGO NUBLADO EN LA MAÑANA LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES DE DIRECCIÓN VARIABLE, CAMBIANDO AL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 26°C Y 31°C. NOROESTE DE CÓRDOBA ALGO NUBLADO EN LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES DEL SUDOESTE CAMBIANDO AL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 26°C Y 28°C. MISIONES, NORTE DE CORRIENTES, NORTE Y CENTRO DE SANTA FE Y NORTE Y CENTRO DE ENTRE RÍOS NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE. PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES, CAMBIANDO AL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 28°C Y 31°C. NORTE DE LA PAMPA, SUR DE CÓRDOBA, SUR DE SANTA FE, SUR DE ENTRE RÍOS Y NORTE Y CENTRO DE BUENOS AIRES MEJORANDO. ALGO NUBLADO VIENTOS LEVES.DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 30°C. SAN LUIS, CENTRO Y SUDESTE DE LA PAMPA Y SUDOESTE DE BUENOS AIRES ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SUDESTE CAMBIANDO A LEVES DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 11°C Y16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 29°C. SUDESTE DE BUENOS AIRES NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 12°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 16°C Y 19°C. NORESTE DE BUENOS AIRES PARCIAL NUBLADO O NUBLADO CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES AISLADAS DURANTE LA MAÑANA. VIENTOS MODERADOS A LEVES DEL SECTOR SUR, ROTANDO AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 23°C Y 25°C. VIERNES ESTE DE JUJUY Y CENTRO DE SALTA Y TUCUMÁN NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE DURANTE LA MAÑANA, CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES HACIA LA TARDE O NOCHE VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES, PREVALECIENDO DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 12°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 28°C. ESTE DE SALTA, OESTE Y CENTRO DE FORMOSA, OESTE Y CENTRO DE CHACO Y NORTE DE SANTIAGO DEL ESTERO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES DEL SUDESTE CAMBIANDO AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 23°C Y 25°C. ESTE DE FORMOSA, ESTE DE CHACO Y NORTE DE CORRIENTES PARCIAL A ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 29°C Y 31°C. NOROESTE Y CENTRO DE SANTIAGO DEL ESTERO, NORTE DE SANTA FE, Y SUR DE CORRIENTES PARCIAL NUBLADO. INESTABLE DURANTE LA MAÑANA. VIENTOS MODERADOS A LEVES DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 22°C Y 25°C. MISIONES NUBLADO INESTABLE EN LA MAÑANA. VIENTOS LEVES DEL SUDESTE CAMBIANDO AL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 29°C Y 31°C. CENTRO Y SUR DE SANTIAGO DEL ESTERO, CÓRDOBA, NORTE Y CENTRO DE SAN LUIS, SANTA FE, CENTRO Y SUR DE CORRIENTES Y ENTRE RÍOS ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE22°C Y 26°C. LA PAMPA Y SUR DE SAN LUIS PARCIAL NUBLADO EN LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 29°C Y 31°C. NOROESTE, CENTRO Y SUR DE BUENOS AIRES ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 8°C Y 14°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 21°C Y25°C. NORESTE DE BUENOS AIRES ALGO A PARCIAL NUBLADO. PARCIAL O ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE ROTANDO AL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 23°C Y 24°C. (Reporte de Maximilian Heath)