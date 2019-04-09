Argentina
April 9, 2019 / 6:44 PM / ACTUALIZADO HACE 3 hours ago

Pronóstico meteorológico para región agropecuaria de Argentina

7 MIN. DE LECTURA

    BUENOS AIRES, 9 abr (Reuters) - Pronóstico climático del
Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Argentina para el
miércoles, jueves y viernes en las principales provincias
agropecuarias del país, uno de los mayores exportadores
mundiales de soja, maíz, trigo y girasol.  
    La información está disponible en la página web del Servicio
Meteorológico (www.smn.gov.ar) y las temperaturas están
expresadas en grados centígrados.
    
MIÉRCOLES
    
ESTE DE JUJUY, CENTRO DE SALTA Y TUCUMÁN    
NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS HACIA LA
TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES DE DIRECCIÓN VARIABLE, CAMBIANDO AL
SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 15°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 25°C Y 27°C.
 
ESTE DE SALTA, OESTE DE FORMOSA, SANTIAGO DEL ESTERO, OESTE DE
CHACO Y NORTE DE CÓRDOBA    
ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE, ROTANDO AL SUDESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
25°C Y 34°C.
 
ESTE DE FORMOSA, ESTE DE CHACO, SANTA FE Y ENTRE RÍOS    
ALGO A PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE, CAMBIANDO A
DIRECCIÓN VARIABLE, LUEGO CAMBIANDO AL SUDESTE. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 14°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 26°C Y 32°C.
 
CORRIENTES Y MISIONES    
NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE, CAMBIANDO A
LEVES DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 19°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 28°C Y 30°C.
 
SAN LUIS, NORTE DE LA PAMPA Y CENTRO Y SUR CÓRDOBA    
NUBOSIDAD VARIABLE. DESMEJORANDO POR LA MAÑANA, LUEGO
PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS LEVES DEL SECTOR
NORTE, CAMBIANDO A MODERADOS DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 14°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 28°C.
 
NOROESTE Y CENTRO ESTE DE BUENOS AIRES    
PARCIAL NUBLADO. INESTABLE HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES
DEL SECTOR NORTE, CAMBIANDO A MODERADOS DEL SUDESTE. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 14°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 29°C.
 
CENTRO Y SUR LA PAMPA Y CENTRO OESTE DE BUENOS AIRES    
NUBLADO. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL SUDESTE, DISMINUYENDO
A MODERADOS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 15°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 27°C Y 29°C.
 
SUR DE BUENOS AIRES    
PARCIAL NUBLADO. INESTABLE DURANTE LA TARDE O NOCHE. VIENTOS
MODERADOS O REGULARES DEL NOROESTE, ROTADO AL SECTOR SUR.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
23°C Y 26°C.
 
NORESTE DE BUENOS AIRES    
NUBOSIDAD EN AUMENTO. PARCIAL NUBLADO O NUBLADO HACIA LA TARDE O
NOCHE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA
ENTRE 21°C Y 23°C.


JUEVES

ESTE DE JUJUY, CENTRO DE SALTA Y TUCUMÁN    
NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE. PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES
HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES DEL SUDOESTE, ROTANDO AL
SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 19°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 26°C Y 29°C.
 
ESTE DE SALTA, FORMOSA, CHACO, SANTIAGO DEL ESTERO Y NORESTE Y
CENTRO DE CÓRDOBA    
ALGO NUBLADO EN LA MAÑANA LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS
LEVES DE DIRECCIÓN VARIABLE, CAMBIANDO AL SECTOR SUR.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
26°C Y 31°C.
 
NOROESTE DE CÓRDOBA    
ALGO NUBLADO EN LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS
LEVES DEL SUDOESTE CAMBIANDO AL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 13°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 26°C Y 28°C.
 
MISIONES, NORTE DE CORRIENTES, NORTE Y CENTRO DE SANTA FE Y
NORTE Y CENTRO DE ENTRE RÍOS    
NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE. PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES
HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES,
CAMBIANDO AL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 22°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 28°C Y 31°C.
 
NORTE DE LA PAMPA, SUR DE CÓRDOBA, SUR DE SANTA FE, SUR DE ENTRE
RÍOS Y NORTE Y CENTRO DE BUENOS AIRES    
MEJORANDO. ALGO NUBLADO VIENTOS LEVES.DEL SECTOR SUR.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
25°C Y 30°C.
 
SAN LUIS, CENTRO Y SUDESTE DE LA PAMPA Y SUDOESTE DE BUENOS
AIRES    
ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SUDESTE CAMBIANDO A
LEVES DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 11°C Y16°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 29°C.
 
SUDESTE DE BUENOS AIRES    
NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 10°C Y 12°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 16°C Y 19°C.
 
NORESTE DE BUENOS AIRES    
PARCIAL NUBLADO O NUBLADO CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES
AISLADAS DURANTE LA MAÑANA. VIENTOS MODERADOS A LEVES DEL SECTOR
SUR, ROTANDO AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y
16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 23°C Y 25°C.


VIERNES

ESTE DE JUJUY Y CENTRO DE SALTA Y TUCUMÁN    
NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE DURANTE LA MAÑANA, CON
PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES HACIA LA TARDE O NOCHE VIENTOS
LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES, PREVALECIENDO DEL SECTOR SUR.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 12°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
25°C Y 28°C.
 
ESTE DE SALTA, OESTE Y CENTRO DE FORMOSA, OESTE Y CENTRO DE
CHACO Y NORTE DE SANTIAGO DEL ESTERO    
NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES DEL SUDESTE CAMBIANDO AL
SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 19°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 23°C Y 25°C.
 
ESTE DE FORMOSA, ESTE DE CHACO Y NORTE DE CORRIENTES    
PARCIAL A ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
29°C Y 31°C.
 
NOROESTE Y CENTRO DE SANTIAGO DEL ESTERO, NORTE DE SANTA FE, Y
SUR DE CORRIENTES    
PARCIAL NUBLADO. INESTABLE DURANTE LA MAÑANA. VIENTOS MODERADOS
A LEVES DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 19°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 22°C Y 25°C.
 
MISIONES    
NUBLADO INESTABLE EN LA MAÑANA. VIENTOS LEVES DEL SUDESTE
CAMBIANDO AL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 19°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 29°C Y 31°C.
 
CENTRO Y SUR DE SANTIAGO DEL ESTERO, CÓRDOBA, NORTE Y CENTRO DE
SAN LUIS, SANTA FE, CENTRO Y SUR DE CORRIENTES Y ENTRE RÍOS    
ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR NORTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA
ENTRE22°C Y 26°C.
 
LA PAMPA Y SUR DE SAN LUIS    
PARCIAL NUBLADO EN LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS
LEVES O MODERADOS DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE
14°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 29°C Y 31°C.
 
NOROESTE, CENTRO Y SUR DE BUENOS AIRES    
ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR NORTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 8°C Y 14°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
21°C Y25°C.
 
NORESTE DE BUENOS AIRES    
ALGO A PARCIAL NUBLADO. PARCIAL O ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES
DEL SECTOR ESTE ROTANDO AL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE
13°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 23°C Y 24°C.
    

 (Reporte de Maximilian Heath)
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