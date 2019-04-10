Pronóstico meteorológico para región agropecuaria de Argentina

BUENOS AIRES, 10 abr (Reuters) - Pronóstico climático del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Argentina para el jueves, viernes y sábado en las principales provincias agropecuarias del país, uno de los mayores exportadores mundiales de soja, maíz, trigo y girasol. La información está disponible en la página web del Servicio Meteorológico (www.smn.gov.ar) y las temperaturas están expresadas en grados centígrados. JUEVES ESTE DE JUJUY PROBABLES NIEBLAS Y NEBLINAS AISLADAS. PARCIAL NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y LLOVIZNAS CON MEJORAMIENTOS TEMPORARIOS, LUEGO PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES CAMBIANDO A LEVES O MODERADOS DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 26°C Y 29°C. CENTRO DE SALTA Y TUCUMÁN PROBABLES NIEBLAS Y NEBLINAS AISLADAS. PARCIAL NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS AISLADAS HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES DE DIRECCIÓN VARIABLE, CAMBIANDO A MODERADOS DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 28°C. ESTE DE SALTA, OESTE Y CENTRO DE FORMOSA, OESTE Y CENTRO DE CHACO, ESTE DE SANTIAGO DEL ESTERO Y NORTE DE SANTA FE ALGO O PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DE DIRECCIÓN VARIABLE, CAMBIANDO A MODERADOS O LEVES DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 29°C Y 33°C. ESTE DE FORMOSA, ESTE DE CHACO Y OESTE CORRIENTES ALGO NUBLADO. INESTABLE. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES, CAMBIANDO AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 31°C Y 34°C. ESTE DE CORRIENTES Y MISIONES NIEBLAS MATINALES. PARCIAL NUBLADO. INESTABLE. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y LLOVIZNAS AISLADAS. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES, CAMBIANDO A LEVES O MODERADOS DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 30°C Y 32°C. CENTRO DE SANTA FE Y ENTRE RÍOS PROBABLES NIEBLAS MATINALES. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES, CAMBIANDO A LEVES O MODERADOS DEL SECTOR SUR, LUEGO ROTANDO AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 22°C Y 29°C. OESTE DE SANTIAGO DEL ESTERO Y NOROESTE DE CÓRDOBA Y NORTE DE SAN LUIS ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DE DIRECCIÓN VARIABLE, CAMBIANDO A LEVES O MODERADOS DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 26°C Y 30°C. NORESTE Y SUDESTE DE CÓRDOBA, SUR DE SANTA FE Y NOROESTE DE BUENOS AIRES PARCIAL A ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR SUR, ROTANDO AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 11°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 23°C Y 27°C. SUR DE SAN LUIS, SUDOESTE DE CÓRDOBA Y LA PAMPA ALGO NUBLADO. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL SECTOR ESTE, ROTANDO AL SECTOR NORTE, CON ALGUNAS RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 14°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 26°C. SUDOESTE DE BUENOS AIRES ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES A MODERADOS DEL SECTOR SUR, ROTANDO AL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 18°C Y 21°C. SUDESTE DE BUENOS AIRES PARCIAL NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS AISLADAS Y CHAPARRONES CON MEJORAMIENTOS TEMPORARIOS. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 8°C Y 10°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 16°C Y 18°C. NORESTE DE BUENOS AIRES PARCIAL NUBLADO O NUBLADO DURANTE LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y CHAPARRONES DURANTE LA MADRUGADA, LUEGO MEJORANDO. VIENTOS MODERADOS A LEVES DEL SECTOR SUR, CAMBIANDO A MODERADOS A LEVES DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 22°C Y 25°C. VIERNES ESTE DE JUJUY, CENTRO DE SALTA Y TUCUMÁN NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 12°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 28°C. ESTE DE SALTA, FORMOSA Y MISIONES NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES PREVALECIENDO DEL SECTOR ESTE, ROTANDO AL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 28°C Y 32°C. CHACO, SANTIAGO DEL ESTERO, NORTE DE SANTA FE Y NORTE CENTRO DE CORRIENTES ALGO A PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 30°C Y 32°C. NORTE DE CÓRDOBA ALGO NUBLADO DURANTE LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR ESTE, ROTANDO TEMPORARIAMENTE AL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 29°C. SUR DE CÓRDOBA, SAN LUIS Y NORTE DE LA PAMPA ALGO NUBLADO. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL NORESTE, CON RÁFAGAS, ROTANDO AL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 11°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 29°C. SUR DE SANTA FE, NOROESTE Y CENTRO ESTE DE BUENOS AIRES Y ENTRE RÍOS ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES A MODERADOS DEL SECTOR ESTE, ROTANDO AL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 12°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 22°C Y 27°C. CENTRO Y SUR DE LA PAMPA Y CENTRO OESTE DE BUENOS AIRES NUBOSIDAD EN AUMENTO EN LA MAÑANA, LUEGO NUBLADO. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL NORESTE, CON RÁFAGAS, ROTANDO AL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 8°C Y 12°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 26°C Y 29°C. SUR DE BUENOS AIRES NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES A MODERADOS O REGULARES DEL SECTOR NORTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 6°C Y 9°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 23°C. NORESTE DE BUENOS AIRES ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE, ROTANDO AL SECTOR NORTE Y AUMENTANDO A MODERADOS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 26°C. SÁBADO ESTE DE JUJUY, CENTRO Y ESTE DE SALTA NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 26°C Y 31°C. TUCUMÁN, SANTIAGO DEL ESTERO, CHACO, CORRIENTES, MISIONES, NORTE Y CENTRO DE SANTA FE, NORTE Y CENTRO DE CÓRDOBA Y NORTE Y CENTRO DE ENTRE RÍOS NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 30°C Y 33°C. FORMOSA NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 20°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 30°C Y 32°C. NORTE DE SAN LUIS ALGO A PARCIAL NUBLADO. VIENTOS REGULARES A LEVES DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 29°C. SUR DE CÓRDOBA, SUR DE SANTA FE, SUR DE SAN LUIS , OESTE DE LA PAMPA, SUR DE ENTRE RÍOS Y NOROESTE Y SUDOESTE DE BUENOS AIRES NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL SECTOR NORTE, CAMBIANDO A DIRECCIÓN VARIABLE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 11°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 22°C Y 32°C. ESTE DE LA PAMPA, CENTRO Y SUDESTE DE BUENOS AIRES NUBLADO. PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS DURANTE LA MAÑANA. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL SECTOR NORTE, CAMBIANDO A DIRECCIÓN VARIABLE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 22°C Y 25°C. NORESTE DE BUENOS AIRES ALGO A PARCIAL NUBLADO DURANTE LA MAÑANA, LUEGO PARCIAL NUBLADO O NUBLADO VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 27°C. (Reporte de Maximilian Heath)