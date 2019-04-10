Argentina
April 10, 2019 / 6:50 PM / ACTUALIZADO HACE an hour ago

Pronóstico meteorológico para región agropecuaria de Argentina

8 MIN. DE LECTURA

    BUENOS AIRES, 10 abr (Reuters) - Pronóstico climático del
Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Argentina para el
jueves, viernes y sábado en las principales provincias
agropecuarias del país, uno de los mayores exportadores
mundiales de soja, maíz, trigo y girasol.  
    La información está disponible en la página web del Servicio
Meteorológico (www.smn.gov.ar) y las temperaturas están
expresadas en grados centígrados.
    
JUEVES
    
ESTE DE JUJUY    
PROBABLES NIEBLAS Y NEBLINAS AISLADAS. PARCIAL NUBLADO.
PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y LLOVIZNAS CON MEJORAMIENTOS
TEMPORARIOS, LUEGO PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS AISLADAS.
VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES CAMBIANDO A LEVES O
MODERADOS DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 16°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 26°C Y 29°C.
 
CENTRO DE SALTA Y TUCUMÁN    
PROBABLES NIEBLAS Y NEBLINAS AISLADAS. PARCIAL NUBLADO.
PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS AISLADAS HACIA LA TARDE O
NOCHE. VIENTOS LEVES DE DIRECCIÓN VARIABLE, CAMBIANDO A
MODERADOS DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 17°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 28°C.
 
ESTE DE SALTA, OESTE Y CENTRO DE FORMOSA, OESTE Y CENTRO DE
CHACO, ESTE DE SANTIAGO DEL ESTERO Y NORTE DE SANTA FE    
ALGO O PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DE DIRECCIÓN VARIABLE,
CAMBIANDO A MODERADOS O LEVES DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 16°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 29°C Y 33°C.
 
ESTE DE FORMOSA, ESTE DE CHACO Y OESTE CORRIENTES    
ALGO NUBLADO. INESTABLE. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES,
CAMBIANDO AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 22°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 31°C Y 34°C.
 
ESTE DE CORRIENTES Y MISIONES    
NIEBLAS MATINALES. PARCIAL NUBLADO. INESTABLE. PROBABILIDAD DE
LLUVIAS Y LLOVIZNAS AISLADAS. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES
VARIABLES, CAMBIANDO A LEVES O MODERADOS DEL SECTOR SUR.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
30°C Y 32°C.
 
CENTRO DE SANTA FE Y ENTRE RÍOS    
PROBABLES NIEBLAS MATINALES. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES
VARIABLES, CAMBIANDO A LEVES O MODERADOS DEL SECTOR SUR, LUEGO
ROTANDO AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 18°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 22°C Y 29°C.
 
OESTE DE SANTIAGO DEL ESTERO Y NOROESTE DE CÓRDOBA Y NORTE DE
SAN LUIS    
ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DE DIRECCIÓN VARIABLE, CAMBIANDO A
LEVES O MODERADOS DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C
Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 26°C Y 30°C.
 
NORESTE Y SUDESTE DE CÓRDOBA, SUR DE SANTA FE Y NOROESTE DE
BUENOS AIRES    
PARCIAL A ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR
SUR, ROTANDO AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 11°C Y
16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 23°C Y 27°C.
 
SUR DE SAN LUIS, SUDOESTE DE CÓRDOBA Y LA PAMPA    
ALGO NUBLADO. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL SECTOR ESTE,
ROTANDO AL SECTOR NORTE, CON ALGUNAS RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 10°C Y 14°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 26°C.
 
SUDOESTE DE BUENOS AIRES    
ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES A MODERADOS DEL SECTOR SUR, ROTANDO
AL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 15°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 18°C Y 21°C.
 
SUDESTE DE BUENOS AIRES    
PARCIAL NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS AISLADAS Y CHAPARRONES
CON MEJORAMIENTOS TEMPORARIOS. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL
SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 8°C Y 10°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 16°C Y 18°C.
 
NORESTE DE BUENOS AIRES    
PARCIAL NUBLADO O NUBLADO DURANTE LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD
VARIABLE. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y CHAPARRONES DURANTE LA
MADRUGADA, LUEGO MEJORANDO. VIENTOS MODERADOS A LEVES DEL SECTOR
SUR, CAMBIANDO A MODERADOS A LEVES DEL SUDESTE. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 15°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 22°C Y 25°C.


VIERNES

ESTE DE JUJUY, CENTRO DE SALTA Y TUCUMÁN    
NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS HACIA LA
TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 12°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
24°C Y 28°C.
 
ESTE DE SALTA, FORMOSA Y MISIONES    
NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES PREVALECIENDO DEL SECTOR ESTE,
ROTANDO AL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 20°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 28°C Y 32°C.
 
CHACO, SANTIAGO DEL ESTERO, NORTE DE SANTA FE Y NORTE CENTRO DE
CORRIENTES    
ALGO A PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
30°C Y 32°C.
 
NORTE DE CÓRDOBA    
ALGO NUBLADO DURANTE LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE.
VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR ESTE, ROTANDO
TEMPORARIAMENTE AL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y
15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 29°C.
 
SUR DE CÓRDOBA, SAN LUIS Y NORTE DE LA PAMPA    
ALGO NUBLADO. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL NORESTE, CON
RÁFAGAS, ROTANDO AL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 11°C
Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 29°C.
 
SUR DE SANTA FE, NOROESTE Y CENTRO ESTE DE BUENOS AIRES Y ENTRE
RÍOS    
ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES A MODERADOS DEL SECTOR ESTE, ROTANDO
AL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 12°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 22°C Y 27°C.
 
CENTRO Y SUR DE LA PAMPA Y CENTRO OESTE DE BUENOS AIRES    
NUBOSIDAD EN AUMENTO EN LA MAÑANA, LUEGO NUBLADO. VIENTOS
MODERADOS O REGULARES DEL NORESTE, CON RÁFAGAS, ROTANDO AL
SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 8°C Y 12°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 26°C Y 29°C.
 
SUR DE BUENOS AIRES    
NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES A MODERADOS O REGULARES DEL
SECTOR NORTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 6°C Y 9°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 23°C.
 
NORESTE DE BUENOS AIRES    
ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE, ROTANDO AL SECTOR
NORTE Y AUMENTANDO A MODERADOS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y
15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 26°C.


SÁBADO

ESTE DE JUJUY, CENTRO Y ESTE DE SALTA    
NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES
VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 18°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 26°C Y 31°C.
 
TUCUMÁN, SANTIAGO DEL ESTERO, CHACO, CORRIENTES, MISIONES, NORTE
Y CENTRO DE SANTA FE, NORTE Y CENTRO DE CÓRDOBA Y NORTE Y CENTRO
DE ENTRE RÍOS    
NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL NORESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
30°C Y 33°C.
 
FORMOSA    
NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS
LEVES O MODERADOS DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 20°C Y
22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 30°C Y 32°C.
 
NORTE DE SAN LUIS    
ALGO A PARCIAL NUBLADO. VIENTOS REGULARES A LEVES DEL SECTOR
NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA
ENTRE 27°C Y 29°C.
 
SUR DE CÓRDOBA, SUR DE SANTA FE, SUR DE SAN LUIS , OESTE DE LA
PAMPA, SUR DE ENTRE RÍOS Y NOROESTE Y SUDOESTE DE BUENOS AIRES
NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS HACIA LA
TARDE O NOCHE. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL SECTOR NORTE,
CAMBIANDO A DIRECCIÓN VARIABLE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 11°C Y
17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 22°C Y 32°C.
 
ESTE DE LA PAMPA, CENTRO Y SUDESTE DE BUENOS AIRES    
NUBLADO. PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS DURANTE LA MAÑANA.
VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL SECTOR NORTE, CAMBIANDO A
DIRECCIÓN VARIABLE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 18°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 22°C Y 25°C.
 
NORESTE DE BUENOS AIRES    
ALGO A PARCIAL NUBLADO DURANTE LA MAÑANA, LUEGO PARCIAL NUBLADO
O NUBLADO VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR NORTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
25°C Y 27°C.

 (Reporte de Maximilian Heath)
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