Pronóstico meteorológico para región agropecuaria de Argentina

BUENOS AIRES, 12 abr (Reuters) - Pronóstico climático del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Argentina para el fin de semana y el lunes en las principales provincias agropecuarias del país, uno de los mayores exportadores mundiales de soja, maíz, trigo y girasol. La información está disponible en la página web del Servicio Meteorológico (www.smn.gov.ar) y las temperaturas están expresadas en grados centígrados. SÁBADO ESTE DE JUJUY, CENTRO DE SALTA Y TUCUMÁN NEBLINAS Y BANCOS DE NIEBLA. NUBOSIDAD VARIABLE. BAJA PROBABILIDAD DE LLOVIZNAS. VIENTOS LEVES DE DIRECCIÓN VARIABLE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 30°C. ESTE DE SALTA, OESTE Y CENTRO DE FORMOSA, OESTE Y CENTRO DE CHACO, SANTIAGO DEL ESTERO NEBLINAS MATINALES. ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 30°C Y 33°C. ESTE DE FORMOSA, ESTE DE CHACO Y NORTE DE CORRIENTES PROBABLES NIEBLAS MATINALES. ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE, CAMBIANDO AL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 31°C Y 33°C. MISIONES NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE LLUVIAS AISLADAS DURANTE LA MAÑANA. VIENTOS LEVES DEL SECTOR NORTE, CAMBIANDO TEMPORARIAMENTE AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 30°C Y 32°C. NORTE Y CENTRO DE SANTA FE, SUR DE CORRIENTES Y CENTRO Y NORTE DE ENTRE RÍOS NEBLINAS MATINALES. ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 26°C Y 32°C. SUDESTE DE CÓRDOBA, SUR DE SANTA FE, SUR DE ENTRE RÍOS Y NOROESTE DE BUENOS AIRES PROBABLES NEBLINAS MATINALES. ALGO NUBLADO. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR NORTE, CAMBIANDO TEMPORARIAMENTE A LEVES DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 12°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 30°C. NORTE Y CENTRO DE SAN LUIS Y NORTE Y SUDOESTE DE CÓRDOBA ALGO NUBLADO DURANTE LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. TIEMPO DESMEJORANDO EN NOCHE. VIENTOS MODERADOS DEL NORESTE, CON RÁFAGAS, ROTANDO AL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 12°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 26°C Y 29°C. SUR DE SAN LUIS Y NORTE Y CENTRO DE LA PAMPA NUBOSIDAD VARIABLE. TIEMPO DESMEJORANDO EN LA TARDE O NOCHE CON PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR OESTE, CAMBIANDO A DIRECCIÓN VARIABLE, LUEGO CAMBIANDO AL SECTOR NORTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 23°C Y 27°C. SUR DE LA PAMPA Y SUDOESTE DE BUENOS AIRES PARCIAL NUBLADO O NUBLADO. LUEGO PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS. DESMEJORANDO CON PROBABILIDAD DE LLUVIAS AISLADAS Y TORMENTAS AISLADAS ESPECIALMENTE A LA NOCHE. VIENTOS REGULARES DEL SECTOR OESTE, CON RÁFAGAS, AUMENTANDO A FUERTES, LUEGO CAMBIANDO TEMPORARIAMENTE A MODERADOS DE DIRECCIÓN VARIABLE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 24°C. SUDESTE DE BUENOS AIRES ALGO A PARCIAL NUBLADO DURANTE LA MAÑANA, LUEGO PARCIAL NUBLADO O NUBLADO. TIEMPO DESMEJORANDO HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS FUERTES A REGULARES DEL SECTOR NORTE, CON RÁFAGAS, ROTANDO AL SECTOR OESTE Y DISMINUYENDO A MODERADOS. LUEGO CAMBIANDO A DIRECCIÓN VARIABLE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 12°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 22°C Y 25°C. NORESTE DE BUENOS AIRES ALGO A PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 27°C. DOMINGO ESTE DE JUJUY, CENTRO DE SALTA Y TUCUMÁN NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES DEL NORESTE, CAMBIANDO AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 28°C Y 30°C. ESTE DE SALTA, OESTE DE FORMOSA, OESTE Y CENTRO DE CHACO, SANTIAGO DEL ESTERO, NORTE DE SANTA FE Y NORTE Y SUDESTE DE ENTRE RÍOS NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL NORESTE, CAMBIANDO AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 34°C. ESTE DE FORMOSA, ESTE DE CHACO, CORRIENTES Y MISIONES NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES DEL NORESTE, CAMBIANDO AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 30°C Y 35°C. CÓRDOBA, SUR DE SANTA FE, SUDESTE DE ENTRE RÍOS Y NORTE Y CENTRO DE SAN LUIS PARCIAL NUBLADO O NUBLADO. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES POR LA MAÑANA, LUEGO PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE, ROTANDO AL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 23°C Y 29°C. SUR DE SAN LUIS Y NORTE DE LA PAMPA NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. TIEMPO INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS LEVES DEL SECTOR NORTE, CAMBIANDO A DIRECCIÓN VARIABLE, PREFERENTEMENTE DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 22°C Y 24°C. CENTRO Y SUR DE LA PAMPA NUBOSIDAD VARIABLE. TIEMPO INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES DURANTE LA MAÑANA. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR SUR, ROTANDO AL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 12°C Y 14°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 23°C Y 25°C. NOROESTE Y SUR DE BUENOS AIRES NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS EN LA MAÑANA. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR NORTE, ROTANDO AL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 12°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 27°C. NORESTE DE BUENOS AIRES NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. MEJORANDO TEMPORARIAMENTE EN LA MAÑANA, LUEGO AUN INESTABLE. VIENTOS LEVES DEL SECTOR NORTE, CAMBIANDO A MODERADOS DEL SUDOESTE, LUEGO CAMBIANDO A LEVES DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 26°C Y 28°C. LUNES ESTE DE JUJUY, CENTRO Y ESTE DE SALTA, TUCUMÁN Y SANTIAGO DEL ESTERO NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS LEVES DEL NORESTE, ROTANDO AL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 26°C Y 32°C. FORMOSA, CHACO, CORRIENTES Y MISIONES NUBOSIDAD VARIABLE DURANTE LA MAÑANA, LUEGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE, ROTANDO AL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 33°C. NORESTE Y SUR DE CÓRDOBA, SANTA FE Y ENTRE RÍOS NUBLADO. PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS DURANTE LA MAÑANA. VIENTOS LEVES O MODERADOS PREVALECIENDO DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 22°C Y 27°C. NOROESTE DE CÓRDOBA Y NORTE DE SAN LUIS NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS DURANTE LA MAÑANA, LUEGO INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR ESTE, CAMBIANDO A MODERADOS O LEVES DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 12°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 19°C Y 25°C. SUR DE SAN LUIS Y NORTE DE LA PAMPA NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE DURANTE LA MAÑANA. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR ESTE, ROTANDO AL NORESTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 8°C Y 13°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 26°C. CENTRO Y SUR DE LA PAMPA NUBOSIDAD VARIABLE DURANTE LA MAÑANA, LUEGO ALGO NUBLADO. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 8°C Y 10°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 26°C. NOROESTE DE BUENOS AIRES NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES DURANTE LA MAÑANA. VIENTOS LEVES DEL NORESTE, CAMBIANDO A MODERADOS DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 12°C Y 14°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 26°C. CENTRO Y SUR DE BUENOS AIRES NUBOSIDAD VARIABLE DURANTE LA MAÑANA, LUEGO ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR NORTE, CAMBIANDO A MODERADOS DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 9°C Y 11°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 18°C Y 23°C. NORESTE DE BUENOS AIRES NUBLADO CON TIEMPO TODAVÍA INESTABLE POR LA MAÑANA, LUEGO MEJORANDO CON NUBOSIDAD EN DISMINUCIÓN. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 22°C Y 25°C. (Reporte de Maximilian Heath)