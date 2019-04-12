Argentina
April 12, 2019 / 7:04 PM / ACTUALIZADO HACE an hour ago

Pronóstico meteorológico para región agropecuaria de Argentina

8 MIN. DE LECTURA

    BUENOS AIRES, 12 abr (Reuters) - Pronóstico climático del
Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Argentina para el fin
de semana y el lunes en las principales provincias agropecuarias
del país, uno de los mayores exportadores mundiales de soja,
maíz, trigo y girasol.  
    La información está disponible en la página web del Servicio
Meteorológico (www.smn.gov.ar) y las temperaturas están
expresadas en grados centígrados.
    
SÁBADO
    
ESTE DE JUJUY, CENTRO DE SALTA Y TUCUMÁN    
NEBLINAS Y BANCOS DE NIEBLA. NUBOSIDAD VARIABLE. BAJA
PROBABILIDAD DE LLOVIZNAS. VIENTOS LEVES DE DIRECCIÓN VARIABLE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
25°C Y 30°C.
 
ESTE DE SALTA, OESTE Y CENTRO DE FORMOSA, OESTE Y CENTRO DE
CHACO, SANTIAGO DEL ESTERO    
NEBLINAS MATINALES. ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL
NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 19°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 30°C Y 33°C.
 
ESTE DE FORMOSA, ESTE DE CHACO Y NORTE DE CORRIENTES    
PROBABLES NIEBLAS MATINALES. ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL
SECTOR ESTE, CAMBIANDO AL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE
16°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 31°C Y 33°C.
 
MISIONES    
NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE LLUVIAS AISLADAS DURANTE LA
MAÑANA. VIENTOS LEVES DEL SECTOR NORTE, CAMBIANDO
TEMPORARIAMENTE AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y
21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 30°C Y 32°C.
 
NORTE Y CENTRO DE SANTA FE, SUR DE CORRIENTES Y CENTRO Y NORTE
DE ENTRE RÍOS    
NEBLINAS MATINALES. ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL
NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 15°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 26°C Y 32°C.
 
SUDESTE DE CÓRDOBA, SUR DE SANTA FE, SUR DE ENTRE RÍOS Y
NOROESTE DE BUENOS AIRES    
PROBABLES NEBLINAS MATINALES. ALGO NUBLADO. VIENTOS MODERADOS
DEL SECTOR NORTE, CAMBIANDO TEMPORARIAMENTE A LEVES DEL SECTOR
ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 12°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA
ENTRE 24°C Y 30°C.
 
NORTE Y CENTRO DE SAN LUIS Y NORTE Y SUDOESTE DE CÓRDOBA    
ALGO NUBLADO DURANTE LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. TIEMPO
DESMEJORANDO EN NOCHE. VIENTOS MODERADOS DEL NORESTE, CON
RÁFAGAS, ROTANDO AL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 12°C
Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 26°C Y 29°C.
 
SUR DE SAN LUIS Y NORTE Y CENTRO DE LA PAMPA    
NUBOSIDAD VARIABLE. TIEMPO DESMEJORANDO EN LA TARDE O NOCHE CON
PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR
OESTE, CAMBIANDO A DIRECCIÓN VARIABLE, LUEGO CAMBIANDO AL SECTOR
NORTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 17°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 23°C Y 27°C.
 
SUR DE LA PAMPA Y SUDOESTE DE BUENOS AIRES    
PARCIAL NUBLADO O NUBLADO. LUEGO PROBABILIDAD DE TORMENTAS
AISLADAS. DESMEJORANDO CON PROBABILIDAD DE LLUVIAS AISLADAS Y
TORMENTAS AISLADAS ESPECIALMENTE A LA NOCHE. VIENTOS REGULARES
DEL SECTOR OESTE, CON RÁFAGAS, AUMENTANDO A FUERTES, LUEGO
CAMBIANDO TEMPORARIAMENTE A MODERADOS DE DIRECCIÓN VARIABLE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
20°C Y 24°C.
 
SUDESTE DE BUENOS AIRES    
ALGO A PARCIAL NUBLADO DURANTE LA MAÑANA, LUEGO PARCIAL NUBLADO
O NUBLADO. TIEMPO DESMEJORANDO HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS
FUERTES A REGULARES DEL SECTOR NORTE, CON RÁFAGAS, ROTANDO AL
SECTOR OESTE Y DISMINUYENDO A MODERADOS. LUEGO CAMBIANDO A
DIRECCIÓN VARIABLE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 12°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 22°C Y 25°C.
 
NORESTE DE BUENOS AIRES    
ALGO A PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR NORTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
25°C Y 27°C.


DOMINGO

ESTE DE JUJUY, CENTRO DE SALTA Y TUCUMÁN    
NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS HACIA LA
TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES DEL NORESTE, CAMBIANDO AL SECTOR
ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA
ENTRE 28°C Y 30°C.
 
ESTE DE SALTA, OESTE DE FORMOSA, OESTE Y CENTRO DE CHACO,
SANTIAGO DEL ESTERO, NORTE DE SANTA FE Y NORTE Y SUDESTE DE
ENTRE RÍOS    
NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL NORESTE,
CAMBIANDO AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 21°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 34°C.
 
ESTE DE FORMOSA, ESTE DE CHACO, CORRIENTES Y MISIONES    
NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES DEL NORESTE, CAMBIANDO AL
SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 21°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 30°C Y 35°C.
 
CÓRDOBA, SUR DE SANTA FE, SUDESTE DE ENTRE RÍOS Y NORTE Y CENTRO
DE SAN LUIS    
PARCIAL NUBLADO O NUBLADO. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE
PRECIPITACIONES POR LA MAÑANA, LUEGO PROBABILIDAD DE TORMENTAS
AISLADAS. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE, ROTANDO AL SUDESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
23°C Y 29°C.
 
SUR DE SAN LUIS Y NORTE DE LA PAMPA    
NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. TIEMPO INESTABLE CON PROBABILIDAD DE
PRECIPITACIONES. VIENTOS LEVES DEL SECTOR NORTE, CAMBIANDO A
DIRECCIÓN VARIABLE, PREFERENTEMENTE DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 13°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 22°C Y 24°C.
 
CENTRO Y SUR DE LA PAMPA    
NUBOSIDAD VARIABLE. TIEMPO INESTABLE CON PROBABILIDAD DE
PRECIPITACIONES DURANTE LA MAÑANA. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR
SUR, ROTANDO AL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 12°C Y 14°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 23°C Y 25°C.
 
NOROESTE Y SUR DE BUENOS AIRES    
NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS EN LA
MAÑANA. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR NORTE, ROTANDO AL
SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 12°C Y 16°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 24°C Y 27°C.
 
NORESTE DE BUENOS AIRES    
NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. MEJORANDO
TEMPORARIAMENTE EN LA MAÑANA, LUEGO AUN INESTABLE. VIENTOS LEVES
DEL SECTOR NORTE, CAMBIANDO A MODERADOS DEL SUDOESTE, LUEGO
CAMBIANDO A LEVES DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C
Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 26°C Y 28°C.


LUNES

ESTE DE JUJUY, CENTRO Y ESTE DE SALTA, TUCUMÁN Y SANTIAGO DEL
ESTERO    
NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS
LEVES DEL NORESTE, ROTANDO AL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 16°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 26°C Y 32°C.
 
FORMOSA, CHACO, CORRIENTES Y MISIONES    
NUBOSIDAD VARIABLE DURANTE LA MAÑANA, LUEGO NUBLADO. VIENTOS
LEVES DEL SECTOR ESTE, ROTANDO AL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 16°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 33°C.
 
NORESTE Y SUR DE CÓRDOBA, SANTA FE Y ENTRE RÍOS    
NUBLADO. PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS DURANTE LA MAÑANA.
VIENTOS LEVES O MODERADOS PREVALECIENDO DEL SECTOR ESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
22°C Y 27°C.
 
NOROESTE DE CÓRDOBA Y NORTE DE SAN LUIS    
NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS DURANTE
LA MAÑANA, LUEGO INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES.
VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR ESTE, CAMBIANDO A MODERADOS O LEVES
DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 12°C Y 15°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 19°C Y 25°C.
 
SUR DE SAN LUIS Y NORTE DE LA PAMPA    
NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE DURANTE LA MAÑANA. VIENTOS
MODERADOS DEL SECTOR ESTE, ROTANDO AL NORESTE, CON RÁFAGAS.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 8°C Y 13°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
24°C Y 26°C.
 
CENTRO Y SUR DE LA PAMPA    
NUBOSIDAD VARIABLE DURANTE LA MAÑANA, LUEGO ALGO NUBLADO.
VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 8°C Y
10°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 26°C.
 
NOROESTE DE BUENOS AIRES    
NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE
PRECIPITACIONES DURANTE LA MAÑANA. VIENTOS LEVES DEL NORESTE,
CAMBIANDO A MODERADOS DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 12°C
Y 14°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 26°C.
 
CENTRO Y SUR DE BUENOS AIRES    
NUBOSIDAD VARIABLE DURANTE LA MAÑANA, LUEGO ALGO NUBLADO.
VIENTOS LEVES DEL SECTOR NORTE, CAMBIANDO A MODERADOS DEL SECTOR
SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 9°C Y 11°C. TEMPERATURA MÁXIMA
ENTRE 18°C Y 23°C.
 
NORESTE DE BUENOS AIRES    
NUBLADO CON TIEMPO TODAVÍA INESTABLE POR LA MAÑANA, LUEGO
MEJORANDO CON NUBOSIDAD EN DISMINUCIÓN. VIENTOS LEVES O
MODERADOS DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 16°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 22°C Y 25°C.
    

 (Reporte de Maximilian Heath)
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