Argentina
April 15, 2019 / 7:01 PM / ACTUALIZADO HACE 2 hours ago

Pronóstico meteorológico para región agropecuaria de Argentina

12 MIN. DE LECTURA

    BUENOS AIRES, 15 abr (Reuters) - Pronóstico climático del
Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Argentina para el
martes, miércoles y jueves en las principales provincias
agropecuarias del país, uno de los mayores exportadores
mundiales de soja, maíz, trigo y girasol.  
    La información está disponible en la página web del Servicio
Meteorológico (www.smn.gov.ar) y las temperaturas están
expresadas en grados centígrados.
    
MARTES
    
ESTE DE JUJUY Y ESTE Y CENTRO DE SALTA    
NUBLADO A PARCIAL NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS,
ALGUNAS FUERTES, POR LA MAÑANA, MEJORANDO A PARTIR DE LA
MADRUGADA. VIENTOS REGULARES A MODERADOS DEL SECTOR SUR, CON
RÁFAGAS, ROTANDO AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y
18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 21°C Y 25°C.
 
OESTE DE TUCUMÁN    
ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES,
PREVALECIENDO DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y
20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 28°C.
 
ESTE DE TUCUMÁN Y NOROESTE DE SANTIAGO DEL ESTERO    
PARCIAL NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS AISLADAS POR LA MAÑANA,
LUEGO LLOVIZNAS AISLADAS. VIENTOS REGULARES A MODERADOS DEL
SECTOR SUR, ROTANDO AL SECTOR ESTE, LUEGO DISMINUYENDO A LEVES.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
25°C Y 28°C.
 
NORESTE DE SANTIAGO DEL ESTERO, FORMOSA, CHACO Y NORTE DE
CORRIENTES    
NEBLINAS Y BANCOS DE NIEBLA MATINALES. ALGO A PARCIAL NUBLADO.
VIENTOS MODERADOS A LEVES DEL SECTOR SUR, ROTANDO AL SECTOR
ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA
ENTRE 27°C Y 32°C.
 
MISIONES    
NUBOSIDAD VARIABLE POR LA MAÑANA, LUEGO PARCIAL A ALGO NUBLADO.
PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS AISLADAS POR LA MAÑANA,
LUEGO LLUVIAS AISLADAS. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES,
CAMBIANDO AL SECTOR SUR, ROTANDO LUEGO AL SECTOR ESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
29°C Y 32°C.
 
SUR DE SANTIAGO DEL ESTERO, NORTE DE SANTA FE Y SUR DE
CORRIENTES    
NEBLINAS Y BANCOS DE NIEBLA MATINALES. ALGO NUBLADO. VIENTOS
MODERADOS O LEVES DEL SECTOR SUR, ROTANDO AL SECTOR ESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
26°C Y 31°C.
 
NOROESTE DE CÓRDOBA    
NEBLINAS Y NIEBLAS MATINALES AISLADAS. ALGO NUBLADO. VIENTOS
LEVES DEL SECTOR ESTE, CAMBIANDO A MODERADOS O REGULARES DEL
SECTOR NORTE, CON ALGUNAS RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C
Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 23°C Y 27°C.
 
NORESTE DE CÓRDOBA, CENTRO DE SANTA FE Y NORTE DE ENTRE RÍOS
ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR ESTE, ROTANDO
TEMPORARIAMENTE AL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y
18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 23°C Y 28°C.
 
NORTE DE SAN LUIS    
ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR NORTE, AUMENTANDO A
MODERADOS O REGULARES, CON ALGUNAS RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 14°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 26°C Y 29°C.
 
SUR DE SAN LUIS, SUR DE CÓRDOBA, NORESTE DE LA PAMPA, NOROESTE
DE BUENOS AIRES Y SUR DE SANTA FE    
ALGO NUBLADO. VIENTOS MODERADOS O LEVES DEL SECTOR NORTE,
AUMENTANDO A REGULARES, CON ALGUNAS RÁFAGAS, DISMINUYENDO LUEGO
A MODERADOS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 11°C Y 16°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 24°C Y 28°C.
 
OESTE Y SUDESTE DE LA PAMPA Y SUDOESTE DE BUENOS AIRES    
NUBOSIDAD EN AUMENTO POR LA MAÑANA, LUEGO PARCIAL NUBLADO.
VIENTOS REGULARES O FUERTES DEL SECTOR NORTE, CON RÁFAGAS,
DISMINUYENDO A REGULARES A MODERADOS, CON ALGUNAS RÁFAGAS.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
21°C Y 26°C.
 
EXTREMO SUR DE BUENOS AIRES    
PARCIAL NUBLADO O NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y LLOVIZNAS
AISLADAS POR LA TARDE O NOCHE. VIENTOS REGULARES O FUERTES DEL
SECTOR NORTE, CON RÁFAGAS, ROTANDO AL SECTOR OESTE. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 8°C Y 13°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 24°C.
 
SUDESTE DE BUENOS AIRES    
ALGO A PARCIAL NUBLADO. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL SECTOR
NORTE, CON ALGUNAS RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 8°C Y 13°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 25°C.
 
NORESTE DE BUENOS AIRES Y SUR DE ENTRE RÍOS    
PARCIAL O ALGO NUBLADO. VIENTOS DEL SECTOR ESTE, ROTANDO AL
NORESTE, AUMENTANDO LUEGO A MODERADOS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE
13°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 22°C Y 27°C.


MIÉRCOLES

ESTE DE JUJUY, CENTRO DE SALTA Y TUCUMÁN    
NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE POR LA MAÑANA, LUEGO PROBABILIDAD
DE TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
25°C Y 30°C.
 
ESTE DE SALTA, OESTE DE FORMOSA Y NORTE DE CHACO    
NUBOSIDAD VARIABLE POR LA MAÑANA, LUEGO PARCIAL NUBLADO. VIENTOS
LEVES O MODERADOS DEL NORESTE, ROTANDO TEMPORARIAMENTE AL SECTOR
NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA
ENTRE 27°C Y 32°C.
 
ESTE DE FORMOSA, SUR DE CHACO, CENTRO Y NORTE DE SANTA FE, NORTE
DE ENTRE RÍOS, CORRIENTES    
ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR ESTE, ROTANDO
TEMPORARIAMENTE AL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y
20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 28°C Y 33°C.
 
MISIONES    
ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR ESTE,
CAMBIANDO A DIRECCIONES VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C
Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 31°C.
 
ESTE DE SANTIAGO DEL ESTERO    
NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR ESTE,
CON RÁFAGAS, ROTANDO AL SECTOR NORTE, DISMINUYENDO LUEGO A LEVES
DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 20°C Y 23°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 29°C Y 31°C.
 
OESTE DE SANTIAGO DEL ESTERO    
NUBOSIDAD VARIABLE E INESTABLE. PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES
POR LA MAÑANA. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR ESTE, CON
RÁFAGAS, ROTANDO AL SECTOR NORTE, DISMINUYENDO LUEGO A LEVES DEL
NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 20°C Y 23°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 29°C Y 31°C.
 
NORTE DE CÓRDOBA    
NUBOSIDAD VARIABLE E INESTABLE. PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES
POR LA MAÑANA. VIENTOS LEVES O MODERADOS DE DIRECCIONES
VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 20°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 24°C Y 28°C.
 
CENTRO DE CÓRDOBA, SUR DE SANTA FE Y CENTRO-NORTE DE BUENOS
AIRES    
NUBOSIDAD VARIABLE E INESTABLE. PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES
POR LA MAÑANA. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR NORTE,
ROTANDO AL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 20°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 21°C Y 26°C.
 
SUR DE ENTRE RÍOS    
ALGO NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS
LEVES O MODERADOS DEL NORESTE, CAMBIANDO A DIRECCIONES
VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 19°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 25°C Y 29°C.
 
NORTE DE SAN LUIS    
NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE
PRECIPITACIONES POR LA MAÑANA. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR
NORTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 18°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 27°C.
 
SUR DE SAN LUIS, SUR DE CÓRDOBA Y ESTE DE LA PAMPA    
PARCIAL NUBLADO. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL NOROESTE, CON
RÁFAGAS, DISMINUYENDO A LEVES O MODERADOS DE DIRECCIONES
VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 19°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 23°C Y 28°C.
 
OESTE DE LA PAMPA    
PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DE DIRECCIONES
VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 19°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 25°C Y 28°C.
 
NOROESTE Y CENTRO DE BUENOS AIRES    
PARCIAL NUBLADO A NUBLADO. INESTABLE POR LA TARDE O NOCHE.
VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR NORTE, ROTANDO
TEMPORARIAMENTE AL NOROESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y
18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 24°C.
 
SUR DE BUENOS AIRES    
PARCIAL NUBLADO A NUBLADO. PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS
POR LA TARDE O NOCHE. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL
NOROESTE, CON RÁFAGAS, DISMINUYENDO A LEVES O MODERADOS DE
DIRECCIONES VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 18°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 22°C Y 26°C.
 
EXTREMO SUR DE BUENOS AIRES    
PARCIAL NUBLADO. VIENTOS FUERTES O REGULARES DEL NOROESTE, CON
RÁFAGAS, DISMINUYENDO A LEVES O MODERADOS DE DIRECCIONES
VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 16°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 21°C Y 25°C.
 
NORESTE DE BUENOS AIRES    
PARCIAL NUBLADO O NUBLADO. INESTABLE POR LA TARDE O NOCHE.
VIENTOS LEVES DEL SECTOR NORTE, ROTANDO AL SECTOR ESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
24°C Y 26°C.


JUEVES

ESTE DE JUJUY, CENTRO DE SALTA Y TUCUMÁN    
NUBOSIDAD VARIABLE E INESTABLE. PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES
POR LA MAÑANA. VIENTOS LEVES DE SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 18°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 30°C.
 
ESTE DE SALTA, OESTE Y CENTRO DE FORMOSA Y OESTE Y CENTRO DE
CHACO    
NUBOSIDAD VARIABLE E INESTABLE. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL
NORESTE, ROTANDO TEMPORARIAMENTE AL SECTOR NORTE. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 18°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 29°C Y 34°C.
 
ESTE DE FORMOSA, ESTE DE CHACO, NORESTE DE SANTA FE, CORRIENTES
Y MISIONES    
ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE, ROTANDO
TEMPORARIAMENTE AL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y
21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 29°C Y 34°C.
 
SANTIAGO DEL ESTERO, NORTE DE CÓRDOBA Y NOROESTE Y CENTRO DE
SANTA FE    
NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE POR LA MAÑANA. VIENTOS LEVES O
MODERADOS DEL NORESTE, CON RÁFAGAS, ROTANDO TEMPORARIAMENTE AL
SECTOR NORTE, CAMBIANDO LUEGO A LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 23°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
28°C Y 33°C.
 
SUR DE CÓRDOBA, SAN LUIS Y NORESTE DE LA PAMPA    
NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. INESTABLE POR LA MAÑANA, LUEGO
PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS LEVES O MODERADOS
DEL SECTOR NORTE, CAMBIANDO A DIRECCIONES VARIABLES. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 16°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 26°C Y 31°C.
 
OESTE DE LA PAMPA    
NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS
POR LA MAÑANA, LUEGO MEJORANDO. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES
VARIABLES, CAMBIANDO A MODERADOS DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 16°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 29°C.
 
SUDESTE DE LA PAMPA Y SUR DE BUENOS AIRES    
NUBLADO. PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS POR LA MAÑANA, LUEGO
LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL NORESTE,
ROTANDO AL SECTOR OESTE, CAMBIANDO LUEGO A DIRECCIONES
VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 20°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 23°C Y 28°C.
 
EXTREMO SUR DE BUENOS AIRES    
PARCIAL NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS
LEVES O MODERADOS DEL NORESTE, ROTANDO AL SECTOR OESTE,
CAMBIANDO LUEGO A MODERADOS O REGULARES DEL SECTOR SUR, CON
RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 20°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 23°C Y 28°C.
 
NORTE DE ENTRE RÍOS    
ALGO NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS
LEVES DEL NORESTE, ROTANDO TEMPORARIAMENTE AL SECTOR NORTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
27°C Y 31°C.
 
SUR DE ENTRE RÍOS Y SUR DE SANTA FE    
NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE
PRECIPITACIONES POR LA MAÑANA, LUEGO PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y
TORMENTAS. VIENTOS LEVES DEL NORESTE, AUMENTANDO TEMPORARIAMENTE
A MODERADOS DEL SECTOR NORTE, CON RÁFAGAS, CAMBIANDO LUEGO A
DIRECCIONES VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 21°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 26°C Y 31°C.
 
NOROESTE Y CENTRO DE BUENOS AIRES    
NUBLADO. INESTABLE POR LA MAÑANA, LUEGO PROBABILIDAD DE LLUVIAS
Y TORMENTAS. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR NORTE, ROTANDO
AL NOROESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 20°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 24°C Y 29°C.
 
NORESTE DE BUENOS AIRES    
NUBLADO. TIEMPO TODAVÍA INESTABLE POR LA MAÑANA. VIENTOS LEVES
DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 20°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 26°C Y 28°C.
    

 (Reporte de Maximilian Heath)
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