Pronóstico meteorológico para región agropecuaria de Argentina

BUENOS AIRES, 15 abr (Reuters) - Pronóstico climático del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Argentina para el martes, miércoles y jueves en las principales provincias agropecuarias del país, uno de los mayores exportadores mundiales de soja, maíz, trigo y girasol. La información está disponible en la página web del Servicio Meteorológico (www.smn.gov.ar) y las temperaturas están expresadas en grados centígrados. MARTES ESTE DE JUJUY Y ESTE Y CENTRO DE SALTA NUBLADO A PARCIAL NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS, ALGUNAS FUERTES, POR LA MAÑANA, MEJORANDO A PARTIR DE LA MADRUGADA. VIENTOS REGULARES A MODERADOS DEL SECTOR SUR, CON RÁFAGAS, ROTANDO AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 21°C Y 25°C. OESTE DE TUCUMÁN ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES, PREVALECIENDO DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 28°C. ESTE DE TUCUMÁN Y NOROESTE DE SANTIAGO DEL ESTERO PARCIAL NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS AISLADAS POR LA MAÑANA, LUEGO LLOVIZNAS AISLADAS. VIENTOS REGULARES A MODERADOS DEL SECTOR SUR, ROTANDO AL SECTOR ESTE, LUEGO DISMINUYENDO A LEVES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 28°C. NORESTE DE SANTIAGO DEL ESTERO, FORMOSA, CHACO Y NORTE DE CORRIENTES NEBLINAS Y BANCOS DE NIEBLA MATINALES. ALGO A PARCIAL NUBLADO. VIENTOS MODERADOS A LEVES DEL SECTOR SUR, ROTANDO AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 32°C. MISIONES NUBOSIDAD VARIABLE POR LA MAÑANA, LUEGO PARCIAL A ALGO NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS AISLADAS POR LA MAÑANA, LUEGO LLUVIAS AISLADAS. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES, CAMBIANDO AL SECTOR SUR, ROTANDO LUEGO AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 29°C Y 32°C. SUR DE SANTIAGO DEL ESTERO, NORTE DE SANTA FE Y SUR DE CORRIENTES NEBLINAS Y BANCOS DE NIEBLA MATINALES. ALGO NUBLADO. VIENTOS MODERADOS O LEVES DEL SECTOR SUR, ROTANDO AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 26°C Y 31°C. NOROESTE DE CÓRDOBA NEBLINAS Y NIEBLAS MATINALES AISLADAS. ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE, CAMBIANDO A MODERADOS O REGULARES DEL SECTOR NORTE, CON ALGUNAS RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 23°C Y 27°C. NORESTE DE CÓRDOBA, CENTRO DE SANTA FE Y NORTE DE ENTRE RÍOS ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR ESTE, ROTANDO TEMPORARIAMENTE AL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 23°C Y 28°C. NORTE DE SAN LUIS ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR NORTE, AUMENTANDO A MODERADOS O REGULARES, CON ALGUNAS RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 26°C Y 29°C. SUR DE SAN LUIS, SUR DE CÓRDOBA, NORESTE DE LA PAMPA, NOROESTE DE BUENOS AIRES Y SUR DE SANTA FE ALGO NUBLADO. VIENTOS MODERADOS O LEVES DEL SECTOR NORTE, AUMENTANDO A REGULARES, CON ALGUNAS RÁFAGAS, DISMINUYENDO LUEGO A MODERADOS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 11°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 28°C. OESTE Y SUDESTE DE LA PAMPA Y SUDOESTE DE BUENOS AIRES NUBOSIDAD EN AUMENTO POR LA MAÑANA, LUEGO PARCIAL NUBLADO. VIENTOS REGULARES O FUERTES DEL SECTOR NORTE, CON RÁFAGAS, DISMINUYENDO A REGULARES A MODERADOS, CON ALGUNAS RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 21°C Y 26°C. EXTREMO SUR DE BUENOS AIRES PARCIAL NUBLADO O NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y LLOVIZNAS AISLADAS POR LA TARDE O NOCHE. VIENTOS REGULARES O FUERTES DEL SECTOR NORTE, CON RÁFAGAS, ROTANDO AL SECTOR OESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 8°C Y 13°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 24°C. SUDESTE DE BUENOS AIRES ALGO A PARCIAL NUBLADO. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL SECTOR NORTE, CON ALGUNAS RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 8°C Y 13°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 25°C. NORESTE DE BUENOS AIRES Y SUR DE ENTRE RÍOS PARCIAL O ALGO NUBLADO. VIENTOS DEL SECTOR ESTE, ROTANDO AL NORESTE, AUMENTANDO LUEGO A MODERADOS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 22°C Y 27°C. MIÉRCOLES ESTE DE JUJUY, CENTRO DE SALTA Y TUCUMÁN NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE POR LA MAÑANA, LUEGO PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 30°C. ESTE DE SALTA, OESTE DE FORMOSA Y NORTE DE CHACO NUBOSIDAD VARIABLE POR LA MAÑANA, LUEGO PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL NORESTE, ROTANDO TEMPORARIAMENTE AL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 32°C. ESTE DE FORMOSA, SUR DE CHACO, CENTRO Y NORTE DE SANTA FE, NORTE DE ENTRE RÍOS, CORRIENTES ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR ESTE, ROTANDO TEMPORARIAMENTE AL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 28°C Y 33°C. MISIONES ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR ESTE, CAMBIANDO A DIRECCIONES VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 31°C. ESTE DE SANTIAGO DEL ESTERO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR ESTE, CON RÁFAGAS, ROTANDO AL SECTOR NORTE, DISMINUYENDO LUEGO A LEVES DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 20°C Y 23°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 29°C Y 31°C. OESTE DE SANTIAGO DEL ESTERO NUBOSIDAD VARIABLE E INESTABLE. PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES POR LA MAÑANA. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR ESTE, CON RÁFAGAS, ROTANDO AL SECTOR NORTE, DISMINUYENDO LUEGO A LEVES DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 20°C Y 23°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 29°C Y 31°C. NORTE DE CÓRDOBA NUBOSIDAD VARIABLE E INESTABLE. PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES POR LA MAÑANA. VIENTOS LEVES O MODERADOS DE DIRECCIONES VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 28°C. CENTRO DE CÓRDOBA, SUR DE SANTA FE Y CENTRO-NORTE DE BUENOS AIRES NUBOSIDAD VARIABLE E INESTABLE. PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES POR LA MAÑANA. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR NORTE, ROTANDO AL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 21°C Y 26°C. SUR DE ENTRE RÍOS ALGO NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL NORESTE, CAMBIANDO A DIRECCIONES VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 29°C. NORTE DE SAN LUIS NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES POR LA MAÑANA. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR NORTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 27°C. SUR DE SAN LUIS, SUR DE CÓRDOBA Y ESTE DE LA PAMPA PARCIAL NUBLADO. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL NOROESTE, CON RÁFAGAS, DISMINUYENDO A LEVES O MODERADOS DE DIRECCIONES VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 23°C Y 28°C. OESTE DE LA PAMPA PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DE DIRECCIONES VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 28°C. NOROESTE Y CENTRO DE BUENOS AIRES PARCIAL NUBLADO A NUBLADO. INESTABLE POR LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR NORTE, ROTANDO TEMPORARIAMENTE AL NOROESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 24°C. SUR DE BUENOS AIRES PARCIAL NUBLADO A NUBLADO. PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS POR LA TARDE O NOCHE. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL NOROESTE, CON RÁFAGAS, DISMINUYENDO A LEVES O MODERADOS DE DIRECCIONES VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 22°C Y 26°C. EXTREMO SUR DE BUENOS AIRES PARCIAL NUBLADO. VIENTOS FUERTES O REGULARES DEL NOROESTE, CON RÁFAGAS, DISMINUYENDO A LEVES O MODERADOS DE DIRECCIONES VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 21°C Y 25°C. NORESTE DE BUENOS AIRES PARCIAL NUBLADO O NUBLADO. INESTABLE POR LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES DEL SECTOR NORTE, ROTANDO AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 26°C. JUEVES ESTE DE JUJUY, CENTRO DE SALTA Y TUCUMÁN NUBOSIDAD VARIABLE E INESTABLE. PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES POR LA MAÑANA. VIENTOS LEVES DE SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 30°C. ESTE DE SALTA, OESTE Y CENTRO DE FORMOSA Y OESTE Y CENTRO DE CHACO NUBOSIDAD VARIABLE E INESTABLE. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL NORESTE, ROTANDO TEMPORARIAMENTE AL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 29°C Y 34°C. ESTE DE FORMOSA, ESTE DE CHACO, NORESTE DE SANTA FE, CORRIENTES Y MISIONES ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE, ROTANDO TEMPORARIAMENTE AL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 29°C Y 34°C. SANTIAGO DEL ESTERO, NORTE DE CÓRDOBA Y NOROESTE Y CENTRO DE SANTA FE NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE POR LA MAÑANA. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL NORESTE, CON RÁFAGAS, ROTANDO TEMPORARIAMENTE AL SECTOR NORTE, CAMBIANDO LUEGO A LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 23°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 28°C Y 33°C. SUR DE CÓRDOBA, SAN LUIS Y NORESTE DE LA PAMPA NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. INESTABLE POR LA MAÑANA, LUEGO PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR NORTE, CAMBIANDO A DIRECCIONES VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 26°C Y 31°C. OESTE DE LA PAMPA NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS POR LA MAÑANA, LUEGO MEJORANDO. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES, CAMBIANDO A MODERADOS DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 29°C. SUDESTE DE LA PAMPA Y SUR DE BUENOS AIRES NUBLADO. PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS POR LA MAÑANA, LUEGO LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL NORESTE, ROTANDO AL SECTOR OESTE, CAMBIANDO LUEGO A DIRECCIONES VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 23°C Y 28°C. EXTREMO SUR DE BUENOS AIRES PARCIAL NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL NORESTE, ROTANDO AL SECTOR OESTE, CAMBIANDO LUEGO A MODERADOS O REGULARES DEL SECTOR SUR, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 23°C Y 28°C. NORTE DE ENTRE RÍOS ALGO NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES DEL NORESTE, ROTANDO TEMPORARIAMENTE AL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 27°C Y 31°C. SUR DE ENTRE RÍOS Y SUR DE SANTA FE NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES POR LA MAÑANA, LUEGO PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS LEVES DEL NORESTE, AUMENTANDO TEMPORARIAMENTE A MODERADOS DEL SECTOR NORTE, CON RÁFAGAS, CAMBIANDO LUEGO A DIRECCIONES VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 26°C Y 31°C. NOROESTE Y CENTRO DE BUENOS AIRES NUBLADO. INESTABLE POR LA MAÑANA, LUEGO PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR NORTE, ROTANDO AL NOROESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 29°C. NORESTE DE BUENOS AIRES NUBLADO. TIEMPO TODAVÍA INESTABLE POR LA MAÑANA. VIENTOS LEVES DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 26°C Y 28°C. (Reporte de Maximilian Heath)