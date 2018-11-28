Pronóstico meteorológico para región agropecuaria de Argentina

BUENOS AIRES, 28 nov (Reuters) - Pronóstico climático del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Argentina para el jueves, viernes y sábado en las principales provincias agropecuarias del país, uno de los mayores exportadores mundiales de soja, maíz, trigo y girasol. Según el SMN, en las últimas 24 horas hubo lluvias en el norte, centro y sur de Buenos Aires, el centro y noroeste de Córdoba, la mayor parte de Santa Fe, todo Entre Ríos, el centro, este y oeste de Santiago del Estero, el centro y sur de Salta, casi todo Tucumán y centro de Chaco. También hubo precipitaciones más intensas, de entre 20 y 50 milímetros, en el norte de Córdoba, el oeste de Santa Fe, el norte y sur de Santiago del Estero, el sudeste y noroeste de Chaco, y en el este y oeste de Salta. La información está disponible en la página web del Servicio Meteorológico (www.smn.gov.ar) y las temperaturas están expresadas en grados centígrados. JUEVES ESTE DE JUJUY Y CENTRO Y ESTE DE SALTA, TUCUMÁN, SANTIAGO DEL ESTERO, OESTE DE CHACO Y OESTE DE FORMOSA NUBLADO. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS EN LA MAÑANA VIENTOS LEVES DEL ESTE, CAMBIANDO A MODERADOS DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 30°C Y 33°C. MISIONES NUBLADO. INESTABLE DURANTE LA MAÑANA, LUEGO PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE, CAMBIANDO TEMPORARIAMENTE A DIRECCIONES VARIABLES, LUEGO ROTANDO AL ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 20°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 29°C Y 33°C. CÓRDOBA NUBLADO. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES DURANTE LA MAÑANA, LUEGO PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS MODERADOS A LEVES DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 27°C. ESTE DE FORMOSA, ESTE DE CHACO, CORRIENTES Y NORTE DE SANTA FE NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE, ROTANDO AL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 19°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 30°C Y 33°C. CENTRO Y SUR DE SANTA FE, ENTRE RÍOS Y NOROESTE DE BUENOS AIRES PARCIALMENTE NUBLADO. DESMEJORANDO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBLADO CON PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS MODERADOS DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 28°C Y 30°C. SAN LUIS Y OESTE DE LA PAMPA NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS REGULARES DEL NORESTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 28°C Y 30°C. ESTE DE LA PAMPA Y SUR DE BUENOS AIRES NUBLADO. INESTABLE HACIA LA TARDE O NOCHE, CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS REGULARES DEL NORESTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 31°C. NORESTE DE BUENOS AIRES NUBOSIDAD VARIABLE EN LA MAÑANA. LUEGO PARCIAL NUBLADO O NUBLADO. INESTABLE DURANTE LA TARDE. VIENTOS MODERADOS O LEVES DEL SECTOR ESTE ROTANDO AL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 22°C Y 24°C. VIERNES ESTE DE JUJUY CENTRO DE SALTA, TUCUMÁN NUBLADO. TIEMPO INESTABLE POR LA MAÑANA, LUEGO PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR SUR, CAMBIANDO AL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 26°C Y 32°C. OESTE DE FORMOSA, OESTE DE CHACO, SANTIAGO DEL ESTERO, NORTE DE SANTA FE Y SUR Y CENTRO DE CORRIENTES PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 21°C Y 24°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 26°C Y 29°C. NORTE DE CORRIENTES Y MISIONES NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS MODERADOS DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 21°C Y 26°C. OESTE DE CÓRDOBA Y SAN LUIS NUBLADO. INESTABLE, CON PROBABILIDAD DE TORMENTAS. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR SUR, CAMBIANDO A LEVES DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 22°C Y 29°C. NORESTE DE CÓRDOBA, CENTRO DE SANTA FE Y ENTRE RÍOS NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 28°C Y 30°C. SUDESTE DE CÓRDOBA Y NORTE DE LA PAMPA INESTABLE. PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES EN LA MAÑANA, LUEGO PROBABILIDAD DE TORMENTAS. VIENTOS LEVES DEL NORESTE ROTANDO AL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 28°C Y 30°C. SUR DE SANTA FE, NOROESTE DE BUENOS AIRES NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS MODERADOS DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 21°C Y 26°C. SUR DE LA PAMPA Y SUDOESTE DE BUENOS AIRES NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE POR LA MAÑANA, CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS MODERADOS A REGULARES DEL SUDESTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 7°C Y 10°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 28°C. SUDESTE DE BUENOS AIRES NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS MODERADOS A REGULARES DEL SUDESTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 6°C Y 9°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 28°C. NORESTE DE BUENOS AIRES NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES AISLADAS HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS MODERADOS A LEVES DEL SECTOR ESTE CAMBIANDO A REGULARES DEL SECTOR SUR, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 19°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 27°C. SÁBADO ESTE Y CENTRO DE SALTA, ESTE DE JUJUY, FORMOSA, OESTE DE CHACO Y MISIONES NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 26°C Y 29°C. SANTIAGO DEL ESTERO, TUCUMÁN Y NORTE DE CÓRDOBA NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS. MEJORANDO VIENTOS LEVES A REGULARES DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 26°C Y 30°C. ESTE DE CHACO, NORTE DE SANTA FE, CORRIENTES Y NORTE DE ENTRE RÍOS NUBOSIDAD VARIABLE POR LA MAÑANA CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS LEVES A MODERADOS DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 29°C. NORTE DE SAN LUIS NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES DURANTE LA MAÑANA. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL SECTOR ESTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 11°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 28°C. SUR DE SAN LUIS, SUR DE CÓRDOBA, NORTE DE LA PAMPA Y NOROESTE Y SUR DE BUENOS AIRES NUBOSIDAD EN DISMINUCIÓN EN LA MAÑANA, LUEGO ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES A REGULARES DEL SUDESTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 28°C. OESTE DE LA PAMPA PARCIAL NUBLADO. VIENTOS MODERADOS A REGULARES DEL NORESTE, CON RÁFAGAS, DISMINUYENDO A LEVES DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 9°C Y 13°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 28°C. CENTRO DE SANTA FE Y SUR DE ENTRE RÍOS NUBLADO. INESTABLE EN LA MAÑANA, LUEGO PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES A REGULARES DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 23°C Y 24°C. NORESTE DE BUENOS AIRES PARCIAL NUBLADO A NUBLADO. PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES EN LA MAÑANA. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE CAMBIANDO A REGULARES DEL SECTOR SUR, CON RÁFAGAS. POSTERIOR DESCENSO DE TEMPERATURA. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 21°C Y 23°C. (Reporte de Maximilian Heath)