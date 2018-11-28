Argentina
November 28, 2018 / 5:37 PM / 2 days ago

Pronóstico meteorológico para región agropecuaria de Argentina

8 MIN. DE LECTURA

    BUENOS AIRES, 28 nov (Reuters) - Pronóstico climático del
Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Argentina para el
jueves, viernes y sábado en las principales provincias
agropecuarias del país, uno de los mayores exportadores
mundiales de soja, maíz, trigo y girasol.  
    Según el SMN, en las últimas 24 horas hubo lluvias en el
norte, centro y sur de Buenos Aires, el centro y noroeste de
Córdoba, la mayor parte de Santa Fe, todo Entre Ríos, el centro,
este y oeste de Santiago del Estero, el centro y sur de Salta,
casi todo Tucumán y centro de Chaco.
    También hubo precipitaciones más intensas, de entre 20 y 50
milímetros, en el norte de Córdoba, el oeste de Santa Fe, el
norte y sur de Santiago del Estero, el sudeste y noroeste de
Chaco, y en el este y oeste de Salta. 
    La información está disponible en la página web del Servicio
Meteorológico (www.smn.gov.ar) y las temperaturas están
expresadas en grados centígrados.
    
JUEVES
    
ESTE DE JUJUY Y CENTRO Y ESTE DE SALTA, TUCUMÁN, SANTIAGO DEL
ESTERO, OESTE DE CHACO Y OESTE DE FORMOSA    
NUBLADO. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS EN LA
MAÑANA VIENTOS LEVES DEL ESTE, CAMBIANDO A MODERADOS DEL
SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 22°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 30°C Y 33°C.
 
MISIONES    
NUBLADO. INESTABLE DURANTE LA MAÑANA, LUEGO PROBABILIDAD DE
LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE, CAMBIANDO
TEMPORARIAMENTE A DIRECCIONES VARIABLES, LUEGO ROTANDO AL ESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 20°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
29°C Y 33°C.
 
CÓRDOBA    
NUBLADO. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES DURANTE
LA MAÑANA, LUEGO PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS
MODERADOS A LEVES DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y
20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 27°C.
 
ESTE DE FORMOSA, ESTE DE CHACO, CORRIENTES Y NORTE DE SANTA FE
NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS
HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE, ROTANDO
AL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 19°C Y 21°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 30°C Y 33°C.
 
CENTRO Y SUR DE SANTA FE, ENTRE RÍOS Y NOROESTE DE BUENOS AIRES
PARCIALMENTE NUBLADO. DESMEJORANDO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBLADO
CON PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS MODERADOS DEL
NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 18°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 28°C Y 30°C.
 
SAN LUIS Y OESTE DE LA PAMPA    
NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS REGULARES
DEL NORESTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 18°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 28°C Y 30°C.
 
ESTE DE LA PAMPA Y SUR DE BUENOS AIRES    
NUBLADO. INESTABLE HACIA LA TARDE O NOCHE, CON PROBABILIDAD DE
PRECIPITACIONES. VIENTOS REGULARES DEL NORESTE, CON RÁFAGAS.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
24°C Y 31°C.
 
NORESTE DE BUENOS AIRES    
NUBOSIDAD VARIABLE EN LA MAÑANA. LUEGO PARCIAL NUBLADO O
NUBLADO. INESTABLE DURANTE LA TARDE. VIENTOS MODERADOS O LEVES
DEL SECTOR ESTE ROTANDO AL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE
15°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 22°C Y 24°C.


VIERNES

ESTE DE JUJUY CENTRO DE SALTA, TUCUMÁN    
NUBLADO. TIEMPO INESTABLE POR LA MAÑANA, LUEGO PROBABILIDAD DE
LLUVIAS Y TORMENTAS HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS MODERADOS
DEL SECTOR SUR, CAMBIANDO AL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE
17°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 26°C Y 32°C.
 
OESTE DE FORMOSA, OESTE DE CHACO, SANTIAGO DEL ESTERO, NORTE DE
SANTA FE Y SUR Y CENTRO DE CORRIENTES    
PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 21°C Y 24°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 26°C Y 29°C.
 
NORTE DE CORRIENTES Y MISIONES    
NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS
MODERADOS DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 17°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 21°C Y 26°C.
 
OESTE DE CÓRDOBA Y SAN LUIS    
NUBLADO. INESTABLE, CON PROBABILIDAD DE TORMENTAS. VIENTOS
MODERADOS DEL SECTOR SUR, CAMBIANDO A LEVES DEL SUDESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
22°C Y 29°C.
 
NORESTE DE CÓRDOBA, CENTRO DE SANTA FE Y ENTRE RÍOS    
NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 18°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 28°C Y 30°C.
 
SUDESTE DE CÓRDOBA Y NORTE DE LA PAMPA    
INESTABLE. PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES EN LA MAÑANA, LUEGO
PROBABILIDAD DE TORMENTAS. VIENTOS LEVES DEL NORESTE ROTANDO AL
SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 17°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 28°C Y 30°C.
 
SUR DE SANTA FE, NOROESTE DE BUENOS AIRES    
NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y
TORMENTAS HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS MODERADOS DEL SUDESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
21°C Y 26°C.
 
SUR DE LA PAMPA Y SUDOESTE DE BUENOS AIRES    
NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE POR LA MAÑANA, CON PROBABILIDAD DE
PRECIPITACIONES. VIENTOS MODERADOS A REGULARES DEL SUDESTE, CON
RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 7°C Y 10°C. TEMPERATURA MÁXIMA
ENTRE 25°C Y 28°C.
 
SUDESTE DE BUENOS AIRES    
NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS HACIA LA TARDE O
NOCHE. VIENTOS MODERADOS A REGULARES DEL SUDESTE, CON RÁFAGAS.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 6°C Y 9°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
25°C Y 28°C.
 
NORESTE DE BUENOS AIRES    
NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES
AISLADAS HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS MODERADOS A LEVES DEL
SECTOR ESTE CAMBIANDO A REGULARES DEL SECTOR SUR, CON RÁFAGAS.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 19°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
24°C Y 27°C.


SÁBADO

ESTE Y CENTRO DE SALTA, ESTE DE JUJUY, FORMOSA, OESTE DE CHACO Y
MISIONES    
NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS LEVES DEL
SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 20°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 26°C Y 29°C.
 
SANTIAGO DEL ESTERO, TUCUMÁN Y NORTE DE CÓRDOBA    
NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS.
MEJORANDO VIENTOS LEVES A REGULARES DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 15°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 26°C Y 30°C.
 
ESTE DE CHACO, NORTE DE SANTA FE, CORRIENTES Y NORTE DE ENTRE
RÍOS    
NUBOSIDAD VARIABLE POR LA MAÑANA CON PROBABILIDAD DE
PRECIPITACIONES. VIENTOS LEVES A MODERADOS DEL SECTOR SUR.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
24°C Y 29°C.
 
NORTE DE SAN LUIS    
NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES DURANTE LA
MAÑANA. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL SECTOR ESTE, CON
RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 11°C Y 16°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 25°C Y 28°C.
 
SUR DE SAN LUIS, SUR DE CÓRDOBA, NORTE DE LA PAMPA Y NOROESTE Y
SUR DE BUENOS AIRES    
NUBOSIDAD EN DISMINUCIÓN EN LA MAÑANA, LUEGO ALGO NUBLADO.
VIENTOS LEVES A REGULARES DEL SUDESTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 10°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 28°C.
 
OESTE DE LA PAMPA    
PARCIAL NUBLADO. VIENTOS MODERADOS A REGULARES DEL NORESTE, CON
RÁFAGAS, DISMINUYENDO A LEVES DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 9°C Y 13°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 28°C.
 
CENTRO DE SANTA FE Y SUR DE ENTRE RÍOS    
NUBLADO. INESTABLE EN LA MAÑANA, LUEGO PARCIAL NUBLADO. VIENTOS
LEVES A REGULARES DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C
Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 23°C Y 24°C.
 
NORESTE DE BUENOS AIRES    
PARCIAL NUBLADO A NUBLADO. PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES EN LA
MAÑANA. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE CAMBIANDO A REGULARES DEL
SECTOR SUR, CON RÁFAGAS. POSTERIOR DESCENSO DE TEMPERATURA.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
21°C Y 23°C.
    

 (Reporte de Maximilian Heath)
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