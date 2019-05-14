Pronóstico meteorológico para región agropecuaria de Argentina

BUENOS AIRES, 14 may (Reuters) - Pronóstico climático del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Argentina para el miércoles, jueves y viernes en las principales provincias agropecuarias del país, uno de los mayores exportadores mundiales de soja, maíz, trigo y girasol. La información está disponible en la página web del Servicio Meteorológico (www.smn.gov.ar) y las temperaturas están expresadas en grados centígrados. MIÉRCOLES ESTE DE JUJUY, CENTRO DE SALTA Y TUCUMÁN NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 8°C Y 12°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 23°C. SANTIAGO DEL ESTERO, CÓRDOBA, SANTA FE, ENTRE RÍOS, NORTE DE LA PAMPA Y NORTE DE BUENOS AIRES NEBLINAS MATINALES. DESPEJADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 7°C Y 13°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 19°C Y 24°C. ESTE DE SALTA, FORMOSA, CHACO Y CORRIENTES NEBLINAS MATINALES. DESPEJADO. VIENTOS LEVES DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 11°C Y 13°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 19°C Y 24°C. MISIONES NEBLINAS MATINALES. PARCIAL NUBLADO A NUBLADO. INESTABLE HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 12°C Y 14°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 27°C. SAN LUIS Y SUR DE LA PAMPA ALGO NUBLADO. VIENTOS MODERADOS DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 8°C Y 11°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 19°C Y 24°C. SUR DE BUENOS AIRES NEBLINAS MATINALES. ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE, CAMBIANDO AL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 3°C Y 6°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 15°C Y 19°C. JUEVES ESTE DE JUJUY, CENTRO DE SALTA Y TUCUMÁN ALGO A PARCIALMENTE NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 9°C Y 13°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 21°C Y 26°C. SANTIAGO DEL ESTERO, OESTE DE FORMOSA, CHACO, NORTE DE CÓRDOBA, SUR Y NORESTE DE MISIONES, SANTA FE Y CORRIENTES NEBLINAS MATINALES. DESPEJADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 14°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 21°C Y 26°C. ESTE DE FORMOSA NEBLINAS MATINALES. NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE LLOVIZNAS HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES DEL SUDESTE, CAMBIANDO AL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 23°C Y 26°C. NOROESTE DE MISIONES NEBLINAS MATINALES. NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE LLOVIZNAS HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 21°C Y 24°C. SAN LUIS Y SUR DE CÓRDOBA PARCIAL NUBLADO A NUBLADO. VIENTOS MODERADOS DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 9°C Y 11°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 19°C Y 23°C. LA PAMPA Y BUENOS AIRES NEBLINAS MATINALES. ALGO A PARCIAL NUBLADO. VIENTOS MODERADOS DEL NORESTE, CAMBIANDO AL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA 7°C Y 11°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 23°C. VIERNES ESTE DE JUJUY, CENTRO Y ESTE DE SALTA, OESTE DE FORMOSA, OESTE Y CENTRO DE CHACO, NORTE DE SANTA FE, NORTE DE ENTRE RÍOS Y ESTE DE CORRIENTES DESPEJADO O ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 9°C Y 12°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 30°C. ESTE FE FORMOSA, ESTE DE CHACO Y OESTE DE CORRIENTES ALGO NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE CON PROBABILIDAD DE CHAPARRONES. VIENTOS LEVES DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 26°C Y 31°C. NOROESTE DE CÓRDOBA NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE DURANTE LA MAÑANA. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 27°C. NORESTE DE CÓRDOBA, CENTRO-OESTE Y SUDOESTE DE SANTA FE Y OESTE DE BUENOS AIRES NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y CHAPARRONES. VIENTOS MODERADOS DEL NORESTE, CAMBIANDO AL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 8°C Y 12°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 22°C Y 27°C. SUR DE ENTRE RÍOS, CENTRO-ESTE Y SUDESTE DE SANTA FE Y ESTE DE BUENOS AIRES NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 13°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 24°C. MISIONES PARCIALMENTE NUBLADO O NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y CHAPARRONES. VIENTOS LEVES DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 27°C. SAN LUIS Y SUDOESTE DE CÓRDOBA NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS REGULARES DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 12°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 26°C. LA PAMPA PARCIALMENTE NUBLADO. VIENTOS MODERADOS DEL NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 9°C Y 14°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 17°C Y 23°C. (Reporte de Maximilian Heath)