Argentina
May 14, 2019 / 6:33 PM / a day ago

Pronóstico meteorológico para región agropecuaria de Argentina

5 MIN. DE LECTURA

    BUENOS AIRES, 14 may (Reuters) - Pronóstico climático del
Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Argentina para el
miércoles, jueves y viernes en las principales provincias
agropecuarias del país, uno de los mayores exportadores
mundiales de soja, maíz, trigo y girasol.  
    La información está disponible en la página web del Servicio
Meteorológico (www.smn.gov.ar) y las temperaturas están
expresadas en grados centígrados.
    
MIÉRCOLES
    
ESTE DE JUJUY, CENTRO DE SALTA Y TUCUMÁN    
NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES DEL NORESTE. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 8°C Y 12°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 23°C.
 
SANTIAGO DEL ESTERO, CÓRDOBA, SANTA FE, ENTRE RÍOS, NORTE DE LA
PAMPA Y NORTE DE BUENOS AIRES    
NEBLINAS MATINALES. DESPEJADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 7°C Y 13°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
19°C Y 24°C.
 
ESTE DE SALTA, FORMOSA, CHACO Y CORRIENTES    
NEBLINAS MATINALES. DESPEJADO. VIENTOS LEVES DEL SUDESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 11°C Y 13°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
19°C Y 24°C.
 
MISIONES    
NEBLINAS MATINALES. PARCIAL NUBLADO A NUBLADO. INESTABLE HACIA
LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 12°C Y 14°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 27°C.
 
SAN LUIS Y SUR DE LA PAMPA    
ALGO NUBLADO. VIENTOS MODERADOS DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 8°C Y 11°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 19°C Y 24°C.
 
SUR DE BUENOS AIRES    
NEBLINAS MATINALES. ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE,
CAMBIANDO AL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 3°C Y 6°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 15°C Y 19°C.


JUEVES

ESTE DE JUJUY, CENTRO DE SALTA Y TUCUMÁN    
ALGO A PARCIALMENTE NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 9°C Y 13°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
21°C Y 26°C.
 
SANTIAGO DEL ESTERO, OESTE DE FORMOSA, CHACO, NORTE DE CÓRDOBA,
SUR Y NORESTE DE MISIONES, SANTA FE Y CORRIENTES    
NEBLINAS MATINALES. DESPEJADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 14°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
21°C Y 26°C.
 
ESTE DE FORMOSA    
NEBLINAS MATINALES. NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE
LLOVIZNAS HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES DEL SUDESTE,
CAMBIANDO AL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 16°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 23°C Y 26°C.
 
NOROESTE DE MISIONES    
NEBLINAS MATINALES. NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE
LLOVIZNAS HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES DEL NORESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
21°C Y 24°C.
 
SAN LUIS Y SUR DE CÓRDOBA    
PARCIAL NUBLADO A NUBLADO. VIENTOS MODERADOS DEL NORESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 9°C Y 11°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
19°C Y 23°C.
 
LA PAMPA Y BUENOS AIRES    
NEBLINAS MATINALES. ALGO A PARCIAL NUBLADO. VIENTOS MODERADOS
DEL NORESTE, CAMBIANDO AL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA 7°C Y
11°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 23°C.


VIERNES

ESTE DE JUJUY, CENTRO Y ESTE DE SALTA, OESTE DE FORMOSA, OESTE Y
CENTRO DE CHACO, NORTE DE SANTA FE, NORTE DE ENTRE RÍOS Y ESTE
DE CORRIENTES    
DESPEJADO O ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL NORESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 9°C Y 12°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
25°C Y 30°C.
 
ESTE FE FORMOSA, ESTE DE CHACO Y OESTE DE CORRIENTES    
ALGO NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE CON
PROBABILIDAD DE CHAPARRONES. VIENTOS LEVES DEL NORESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
26°C Y 31°C.
 
NOROESTE DE CÓRDOBA    
NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE DURANTE LA MAÑANA. VIENTOS
MODERADOS O REGULARES DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C
Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 27°C.
 
NORESTE DE CÓRDOBA, CENTRO-OESTE Y SUDOESTE DE SANTA FE Y OESTE
DE BUENOS AIRES    
NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y CHAPARRONES.
VIENTOS MODERADOS DEL NORESTE, CAMBIANDO AL SECTOR NORTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 8°C Y 12°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
22°C Y 27°C.
 
SUR DE ENTRE RÍOS, CENTRO-ESTE Y SUDESTE DE SANTA FE Y ESTE DE
BUENOS AIRES    
NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 10°C Y 13°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 24°C.
 
MISIONES    
PARCIALMENTE NUBLADO O NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y
CHAPARRONES. VIENTOS LEVES DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE
14°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 27°C.
 
SAN LUIS Y SUDOESTE DE CÓRDOBA    
NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS
REGULARES DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 12°C Y 15°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 26°C.
 
LA PAMPA    
PARCIALMENTE NUBLADO. VIENTOS MODERADOS DEL NORTE. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 9°C Y 14°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 17°C Y 23°C.

 (Reporte de Maximilian Heath)
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