Pronóstico meteorológico para región agropecuaria de Argentina

BUENOS AIRES, 15 mayo (Reuters) - Pronóstico climático del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Argentina para el jueves, viernes y sábado en las principales provincias agropecuarias del país, uno de los mayores exportadores mundiales de soja, maíz, trigo y girasol. La información está disponible en la página web del Servicio Meteorológico (www.smn.gov.ar) y las temperaturas están expresadas en grados centígrados. JUEVES ESTE DE JUJUY, CENTRO Y ESTE DE SALTA Y TUCUMÁN NIEBLAS MATINALES. ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE, LUEGO CAMBIANDO A DIRECCIÓN VARIABLE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 13°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 21°C Y 25°C. SANTIAGO DEL ESTERO NIEBLAS MATINALES. DESPEJADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 23°C Y 25°C. FORMOSA NEBLINAS MATINALES. ALGO NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO PARCIAL NUBLADO CON PROBABILIDAD DE LLUVIAS AISLADAS. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 26°C. CHACO, NORTE DE CORRIENTES Y SUR DE MISIONES NEBLINAS MATINALES. ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 12°C Y 14°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 27°C. NORTE DE MISIONES NEBLINAS MATINALES. ALGO NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO PARCIAL NUBLADO O NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS AISLADAS HACIA LA TARDE. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR ESTE, CAMBIANDO A LEVES DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 26°C. NORTE DE SANTA FE, SUR DE CORRIENTES Y NORTE DE ENTRE RÍOS NEBLINAS MATINALES. ALGO NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO MAYORMENTE NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 12°C Y 14°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 22°C Y 25°C. NORESTE Y SUR DE CÓRDOBA, SUR DE SANTA FE, NORTE DE LA PAMPA NOROESTE DE BUENOS AIRES Y SUR DE ENTRE RÍOS NEBLINAS MATINALES. MAYORMENTE NUBLADO. VIENTOS MODERADOS DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 12°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 19°C Y 22°C. NOROESTE DE CÓRDOBA PARCIAL NUBLADO A NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS AISLADAS DURANTE LA MAÑANA. VIENTOS MODERADOS DE DIRECCIÓN VARIABLE, LUEGO CAMBIANDO A MODERADOS DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 12°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 18°C Y 22°C. NORTE DE SAN LUIS ALGO A PARCIAL NUBLADO. VIENTOS MODERADOS A REGULARES DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 12°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 23°C Y 25°C. SUR DE SAN LUIS Y SUR DE LA PAMPA NUBLADO. VIENTOS REGULARES DEL NORESTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 12°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 23°C. SUDOESTE DE BUENOS AIRES NUBLADO. VIENTOS REGULARES DEL SECTOR NORTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA 9°C Y 12°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 17°C Y 21°C. SUDESTE DE BUENOS AIRES NEBLINAS MATINALES. ALGO NUBLADO DURANTE LA MAÑANA, LUEGO PARCIAL NUBLADO A NUBLADO. VIENTOS MODERADOS DEL NORTE, AUMENTANDO TEMPORARIAMENTE A REGULARES, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA 9°C Y 11°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 19°C Y 22°C. NORESTE DE BUENOS AIRES PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA 12°C Y 14°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 22°C. VIERNES ESTE DE JUJUY Y CENTRO Y ESTE DE SALTA DESPEJADO O ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 9°C Y 12°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 26°C. TUCUMÁN Y NORTE Y SUDOESTE DE SANTIAGO DEL ESTERO DESPEJADO O ALGO NUBLADO. VIENTOS REGULARES NORESTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 27°C. OESTE DE FORMOSA, CHACO, NORTE DE SANTA FE, NORTE Y SUDESTE DE CORRIENTES Y SUR DE MISIONES ALGO A PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES A MODERADOS DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 23°C Y 27°C. ESTE DE FORMOSA Y NORTE DE MISIONES ALGO NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE CON PROBABILIDAD DE CHAPARRONES. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE, ROTANDO AL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 26°C. SUDESTE DE SANTIAGO DEL ESTERO, CENTRO DE SANTA FE, SUDOESTE DE CORRIENTES Y NORTE DE ENTRE RÍOS PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 23°C Y 25°C. NOROESTE DE CÓRDOBA PARCIAL NUBLADO A NUBLADO. VIENTOS MODERADOS DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 12°C Y 14°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 22°C. NORESTE Y SUR DE CÓRDOBA, SUR DE SANTA FE Y NOROESTE DE BUENOS AIRES MAYORMENTE NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS AISLADAS DURANTE LA MAÑANA, LUEGO PROBABILIDAD DE LLUVIAS. VIENTOS MODERADOS DEL NORESTE, DISMINUYENDO LUEGO A LEVES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 19°C Y 24°C. SUR DE ENTRE RÍOS MAYORMENTE NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS AISLADAS DURANTE HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS MODERADOS A LEVES DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 22°C Y 24°C. SAN LUIS ALGO NUBLADO. VIENTOS MODERADOS DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 23°C Y 25°C. NORTE DE LA PAMPA Y SUDOESTE DE BUENOS AIRES NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS, ALGUNAS AISLADAS. VIENTOS REGULARES DEL SECTOR NORTE, CON RÁFAGAS, DISMINUYENDO A MODERADOS O LEVES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 19°C Y 22°C. SUR DE LA PAMPA NUBLADO. VIENTOS REGULARES DEL NORTE, CON RÁFAGAS, CAMBIANDO A MODERADOS O LEVES DE DIRECCIÓN VARIABLE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 22°C. NORESTE DE BUENOS AIRES PARCIAL NUBLADO EN LA MAÑANA. LUEGO MAYORMENTE NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 21°C Y 23°C. SÁBADO ESTE DE JUJUY Y CENTRO Y ESTE DE SALTA Y TUCUMÁN MAYORMENTE NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO ALGO NUBLADO. VIENTOS MODERADOS O LEVES DEL NORESTE, CAMBIANDO A LEVES DE DIRECCIÓN VARIABLE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 11°C Y 13°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 21°C Y 27°C. OESTE DE FORMOSA, CENTRO Y OESTE DE CHACO Y SANTIAGO DEL ESTERO MAYORMENTE NUBLADO DURANTE LA MAÑANA, LUEGO ALGO O PARCIAL NUBLADO. VIENTOS MODERADOS DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 26°C Y 29°C. ESTE DE FORMOSA PARCIAL NUBLADO. PROBABILIDAD DE CHAPARRONES HACIA LA TARDE. VIENTOS LEVES DEL NORESTE, ROTANDO A LEVES DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 226°C Y 28°C. NORESTE Y SUDESTE DE CHACO, NORTE Y SUDESTE DE CORRIENTES Y SUR DE MISIONES MAYORMENTE NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS, ALGUNAS AISLADAS Y CHAPARRONES. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL NORESTE, CAMBIANDO A LEVES DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 23°C Y 27°C. NORTE DE MISIONES PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE, ROTANDO AL ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 26°C. NORTE DE SANTA FE, SUDOESTE DE CORRIENTES Y NORESTE Y SUDESTE DE CÓRDOBA NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS AISLADAS. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL NORESTE, ROTANDO AL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 12°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 25°C. SUDOESTE DE CÓRDOBA Y NORTE DE SAN LUIS NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS AISLADAS. VIENTOS LEVES DE DIRECCIÓN VARIABLE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 14°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 15°C Y 21°C. NOROESTE DE CÓRDOBA NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS AISLADAS. VIENTOS LEVES DE DIRECCIÓN VARIABLE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 21°C Y 23°C. SUR DE SANTA FE Y NOROESTE DE BUENOS AIRES NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS POR LA MAÑANA, LUEGO PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS MODERADOS DEL NORESTE, CAMBIANDO AL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 24°C. ENTRE RÍOS NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS AISLADAS. VIENTOS LEVES DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 23°C Y 25°C. SUR DE SAN LUIS Y OESTE Y CENTRO DE LA PAMPA NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS AISLADAS DURANTE LA MAÑANA. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR SUR. DISMINUYENDO A LEVES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 11°C Y 13°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 16°C Y 18°C. SUDESTE DE BUENOS AIRES PARCIAL NUBLADO O NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS AISLADAS DURANTE LA MAÑANA, LUEGO PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR NORTE, CAMBIANDO A MODERADOS O LEVES DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 18°C Y 21°C. ESTE DE LA PAMPA Y SUDOESTE DE BUENOS AIRES NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS AISLADAS. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR NORTE, CAMBIANDO AL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 11°C Y 14°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 16°C Y 19°C. NORESTE DE BUENOS AIRES NUBLADO. BAJA PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 22°C. (Reporte de Maximilian Heath)