Argentina
May 15, 2019 / 7:09 PM / ACTUALIZADO HACE 18 hours ago

Pronóstico meteorológico para región agropecuaria de Argentina

9 MIN. DE LECTURA

    BUENOS AIRES, 15 mayo (Reuters) - Pronóstico climático del
Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Argentina para el
jueves, viernes y sábado en las principales provincias
agropecuarias del país, uno de los mayores exportadores
mundiales de soja, maíz, trigo y girasol.  
    La información está disponible en la página web del Servicio
Meteorológico (www.smn.gov.ar) y las temperaturas están
expresadas en grados centígrados.
    
JUEVES
    
ESTE DE JUJUY, CENTRO Y ESTE DE SALTA Y TUCUMÁN    
NIEBLAS MATINALES. ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE,
LUEGO CAMBIANDO A DIRECCIÓN VARIABLE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE
10°C Y 13°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 21°C Y 25°C.
 
SANTIAGO DEL ESTERO    
NIEBLAS MATINALES. DESPEJADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL
NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 15°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 23°C Y 25°C.
 
FORMOSA    
NEBLINAS MATINALES. ALGO NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO PARCIAL
NUBLADO CON PROBABILIDAD DE LLUVIAS AISLADAS. VIENTOS LEVES DEL
SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 15°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 24°C Y 26°C.
 
CHACO, NORTE DE CORRIENTES Y SUR DE MISIONES    
NEBLINAS MATINALES. ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 12°C Y 14°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
24°C Y 27°C.
 
NORTE DE MISIONES    
NEBLINAS MATINALES. ALGO NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO PARCIAL
NUBLADO O NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS AISLADAS
HACIA LA TARDE. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR ESTE,
CAMBIANDO A LEVES DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y
16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 26°C.
 
NORTE DE SANTA FE, SUR DE CORRIENTES Y NORTE DE ENTRE RÍOS    
NEBLINAS MATINALES. ALGO NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO MAYORMENTE
NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE
12°C Y 14°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 22°C Y 25°C.
 
NORESTE Y SUR DE CÓRDOBA, SUR DE SANTA FE, NORTE DE LA PAMPA
NOROESTE DE BUENOS AIRES Y SUR DE ENTRE RÍOS    
NEBLINAS MATINALES. MAYORMENTE NUBLADO. VIENTOS MODERADOS DEL
NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 12°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 19°C Y 22°C.
 
NOROESTE DE CÓRDOBA    
PARCIAL NUBLADO A NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS AISLADAS
DURANTE LA MAÑANA. VIENTOS MODERADOS DE DIRECCIÓN VARIABLE,
LUEGO CAMBIANDO A MODERADOS DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 10°C Y 12°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 18°C Y 22°C.
 
NORTE DE SAN LUIS    
ALGO A PARCIAL NUBLADO. VIENTOS MODERADOS A REGULARES DEL
NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 12°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 23°C Y 25°C.
 
SUR DE SAN LUIS Y SUR DE LA PAMPA    
NUBLADO. VIENTOS REGULARES DEL NORESTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 10°C Y 12°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 23°C.
 
SUDOESTE DE BUENOS AIRES    
NUBLADO. VIENTOS REGULARES DEL SECTOR NORTE, CON RÁFAGAS.
TEMPERATURA MÍNIMA 9°C Y 12°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 17°C Y
21°C.
 
SUDESTE DE BUENOS AIRES    
NEBLINAS MATINALES. ALGO NUBLADO DURANTE LA MAÑANA, LUEGO
PARCIAL NUBLADO A NUBLADO. VIENTOS MODERADOS DEL NORTE,
AUMENTANDO TEMPORARIAMENTE A REGULARES, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA
MÍNIMA 9°C Y 11°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 19°C Y 22°C.
 
NORESTE DE BUENOS AIRES    
PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA
12°C Y 14°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 22°C.


VIERNES

ESTE DE JUJUY Y CENTRO Y ESTE DE SALTA    
DESPEJADO O ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 9°C Y 12°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 26°C.
 
TUCUMÁN Y NORTE Y SUDOESTE DE SANTIAGO DEL ESTERO    
DESPEJADO O ALGO NUBLADO. VIENTOS REGULARES NORESTE, CON
RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 16°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 25°C Y 27°C.
 
OESTE DE FORMOSA, CHACO, NORTE DE SANTA FE, NORTE Y SUDESTE DE
CORRIENTES Y SUR DE MISIONES    
ALGO A PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES A MODERADOS DEL NORESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
23°C Y 27°C.
 
ESTE DE FORMOSA Y NORTE DE MISIONES    
ALGO NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE CON
PROBABILIDAD DE CHAPARRONES. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE,
ROTANDO AL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 17°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 26°C.
 
SUDESTE DE SANTIAGO DEL ESTERO, CENTRO DE SANTA FE, SUDOESTE DE
CORRIENTES Y NORTE DE ENTRE RÍOS    
PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL NORESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
23°C Y 25°C.
 
NOROESTE DE CÓRDOBA    
PARCIAL NUBLADO A NUBLADO. VIENTOS MODERADOS DEL NORESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 12°C Y 14°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
20°C Y 22°C.
 
NORESTE Y SUR DE CÓRDOBA, SUR DE SANTA FE Y NOROESTE DE BUENOS
AIRES    
MAYORMENTE NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS AISLADAS DURANTE LA
MAÑANA, LUEGO PROBABILIDAD DE LLUVIAS. VIENTOS MODERADOS DEL
NORESTE, DISMINUYENDO LUEGO A LEVES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE
13°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 19°C Y 24°C.
 
SUR DE ENTRE RÍOS    
MAYORMENTE NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS AISLADAS DURANTE
HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS MODERADOS A LEVES DEL NORESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
22°C Y 24°C.
 
SAN LUIS    
ALGO NUBLADO. VIENTOS MODERADOS DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 13°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 23°C Y 25°C.
 
NORTE DE LA PAMPA Y SUDOESTE DE BUENOS AIRES    
NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS, ALGUNAS AISLADAS. VIENTOS
REGULARES DEL SECTOR NORTE, CON RÁFAGAS, DISMINUYENDO A
MODERADOS O LEVES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 16°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 19°C Y 22°C.
 
SUR DE LA PAMPA    
NUBLADO. VIENTOS REGULARES DEL NORTE, CON RÁFAGAS, CAMBIANDO A
MODERADOS O LEVES DE DIRECCIÓN VARIABLE. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 14°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 22°C.
 
NORESTE DE BUENOS AIRES    
PARCIAL NUBLADO EN LA MAÑANA. LUEGO MAYORMENTE NUBLADO. VIENTOS
LEVES DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 16°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 21°C Y 23°C.


SÁBADO

ESTE DE JUJUY Y CENTRO Y ESTE DE SALTA Y TUCUMÁN    
MAYORMENTE NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO ALGO NUBLADO. VIENTOS
MODERADOS O LEVES DEL NORESTE, CAMBIANDO A LEVES DE DIRECCIÓN
VARIABLE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 11°C Y 13°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 21°C Y 27°C.
 
OESTE DE FORMOSA, CENTRO Y OESTE DE CHACO Y SANTIAGO DEL ESTERO
MAYORMENTE NUBLADO DURANTE LA MAÑANA, LUEGO ALGO O PARCIAL
NUBLADO. VIENTOS MODERADOS DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE
16°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 26°C Y 29°C.
 
ESTE DE FORMOSA    
PARCIAL NUBLADO. PROBABILIDAD DE CHAPARRONES HACIA LA TARDE.
VIENTOS LEVES DEL NORESTE, ROTANDO A LEVES DEL SECTOR ESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
226°C Y 28°C.
 
NORESTE Y SUDESTE DE CHACO, NORTE Y SUDESTE DE CORRIENTES Y SUR
DE MISIONES    
MAYORMENTE NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS, ALGUNAS AISLADAS Y
CHAPARRONES. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL NORESTE, CAMBIANDO A
LEVES DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 17°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 23°C Y 27°C.
 
NORTE DE MISIONES    
PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE, ROTANDO AL ESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
24°C Y 26°C.
 
NORTE DE SANTA FE, SUDOESTE DE CORRIENTES Y NORESTE Y SUDESTE DE
CÓRDOBA    
NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS AISLADAS. VIENTOS LEVES O
MODERADOS DEL NORESTE, ROTANDO AL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 12°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 25°C.
 
SUDOESTE DE CÓRDOBA Y NORTE DE SAN LUIS    
NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS AISLADAS. VIENTOS LEVES DE
DIRECCIÓN VARIABLE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 14°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 15°C Y 21°C.
 
NOROESTE DE CÓRDOBA    
NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS AISLADAS. VIENTOS LEVES DE
DIRECCIÓN VARIABLE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 15°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 21°C Y 23°C.
 
SUR DE SANTA FE Y NOROESTE DE BUENOS AIRES    
NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS POR LA MAÑANA, LUEGO
PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS MODERADOS DEL
NORESTE, CAMBIANDO AL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C
Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 24°C.
 
ENTRE RÍOS    
NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS AISLADAS. VIENTOS LEVES DEL
SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 17°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 23°C Y 25°C.
 
SUR DE SAN LUIS Y OESTE Y CENTRO DE LA PAMPA    
NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS AISLADAS DURANTE LA MAÑANA.
VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR SUR. DISMINUYENDO A LEVES.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 11°C Y 13°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
16°C Y 18°C.
 
SUDESTE DE BUENOS AIRES    
PARCIAL NUBLADO O NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS AISLADAS
DURANTE LA MAÑANA, LUEGO PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS.
VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR NORTE, CAMBIANDO A MODERADOS O
LEVES DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 15°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 18°C Y 21°C.
 
ESTE DE LA PAMPA Y SUDOESTE DE BUENOS AIRES    
NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS AISLADAS. VIENTOS LEVES O
MODERADOS DEL SECTOR NORTE, CAMBIANDO AL SECTOR SUR. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 11°C Y 14°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 16°C Y 19°C.
 
NORESTE DE BUENOS AIRES    
NUBLADO. BAJA PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS HACIA LA TARDE
O NOCHE. VIENTOS LEVES DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 15°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 22°C.
    

 (Reporte de Maximilian Heath)
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