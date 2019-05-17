Argentina
May 17, 2019 / 7:18 PM / ACTUALIZADO HACE an hour ago

Pronóstico meteorológico para región agropecuaria de Argentina

7 MIN. DE LECTURA

    BUENOS AIRES, 17 mayo (Reuters) - Pronóstico climático del
Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Argentina para el fin
de semana y el lunes en las principales provincias agropecuarias
del país, uno de los mayores exportadores mundiales de soja,
maíz, trigo y girasol.  
    La información está disponible en la página web del Servicio
Meteorológico (www.smn.gov.ar) y las temperaturas están
expresadas en grados centígrados.
    
SÁBADO
    
ESTE DE JUJUY Y OESTE DE SANTIAGO DEL ESTERO    
PARCIALMENTE NUBLADO A NUBLADO. INESTABLE HACIA LA NOCHE.
VIENTOS LEVES DEL NORESTE, CAMBIANDO AL SECTOR NORTE, LUEGO
ROTANDO AL ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 16°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 22°C Y 28°C.
 
CENTRO DE SALTA Y TUCUMÁN    
NEBLINAS MATINALES. PARCIALMENTE NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO
NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y LLOVIZNAS HACIA LA
NOCHE. VIENTOS LEVES DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C
Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 22°C Y 26°C.
 
ESTE DE SALTA, OESTE DE FORMOSA Y OESTE DE CHACO    
ALGO O PARCIALMENTE NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
22°C Y 28°C.
 
SANTIAGO DEL ESTERO    
NUBOSIDAD VARIABLE. BAJA PROBABILIDAD DE LLUVIAS AISLADAS
DURANTE LA MAÑANA Y TARDE. BAJA PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y
CHAPARRONES HACIA LA NOCHE. VIENTOS LEVES DEL NORESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
22°C Y 26°C.
 
ESTE DE FORMOSA    
NEBLINAS MATINALES. NUBOSIDAD VARIABLE. BAJA PROBABILIDAD DE
LLUVIAS AISLADAS. VIENTOS LEVES DEL NORESTE, CON RÁFAGAS.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
26°C Y 28°C.
 
ESTE DE CHACO, NOROESTE Y SUR DE CORRIENTES, NORTE DE SANTA FE Y
NORTE DE ENTRE RÍOS    
NUBOSIDAD VARIABLE. BAJA PROBABILIDAD DE LLUVIAS DURANTE LA
MAÑANA, LUEGO PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS LEVES
DEL NORESTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 18°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 23°C Y 27°C.
 
CENTRO Y SUR SANTA FE, SUR DE ENTRE RÍOS Y ESTE DE BUENOS AIRES
NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS
LEVES DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 17°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20C Y 25°C.
 
MISIONES Y NORESTE DE CORRIENTES    
ALGO A PARCIALMENTE NUBLADO P NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL
NORESTE, CON RÁFAGAS, CAMBIANDO AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 14°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 28°C.
 
CÓRDOBA Y SAN LUIS    
NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS DURANTE
LA MAÑANA Y LA TARDE, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS
MODERADOS DEL SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 8°C Y 15°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 15°C Y 20°C.
 
ESTE DE LA PAMPA Y OESTE DE BUENOS AIRES    
NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE LLUVIAS AISLADAS DURANTE LA
MAÑANA Y LA TARDE, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS MODERADOS
DEL SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 8°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA
ENTRE 17°C Y 24°C.
 
OESTE DE LA PAMPA    
NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR SUR,
CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 5°C Y 10°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 16°C Y 19°C.


DOMINGO

ESTE DE JUJUY, ESTE Y CENTRO DE SALTA Y TUCUMÁN    
NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE. PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES
AISLADAS HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES DEL SUDESTE,
ROTANDO AL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 15°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 21°C Y 25°C.
 
FORMOSA, CHACO Y NORTE DE CORRIENTES    
NUBLADO CON TIEMPO INESTABLE DURANTE LA MAÑANA, LUEGO
PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS LEVES DEL NORESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
23°C Y 26°C.
 
SANTIAGO DEL ESTERO    
NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS. VIENTOS LEVES DEL SUDESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
20°C Y 23°C.
 
MISIONES    
NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS LEVES DEL
NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 17°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 22°C Y 26°C.
 
SANTA FE, ENTRE RÍOS, CÓRDOBA Y SAN LUIS    
PARCIALMENTE NUBLAD O NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y
TORMENTAS. VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR, ROTANDO AL SUDESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 6°C Y 11°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
15°C Y 20°C.
 
NORESTE DE LA PAMPA Y NOROESTE DE BUENOS AIRES    
NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE
PRECIPITACIONES. VIENTOS LEVES DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 4°C Y 8°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 14°C Y 16°C.
 
SUDESTE Y OESTE DE LA PAMPA    
NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE, CAMBIANDO AL SECTOR ESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 8°C Y 12°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
15°C Y 20°C.
 
SUDOESTE DE BUENOS AIRES    
NUBLADO. BAJA PROBABILIDAD DE CHAPARRONES AISLADOS HACIA LA
TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR, CAMBIANDO AL
SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 4°C Y 8°C. TEMPERATURA MÁXIMA
ENTRE 14°C Y 18°C.
 
SUDESTE DE BUENOS AIRES    
NUBLADO. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL SUDESTE, CON RÁFAGAS.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 8°C Y 10°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
14°C Y 18°C.
 
NORESTE DE BUENOS AIRES    
NUBLADO. BAJA PROBABILIDAD DE LLUVIAS AISLADAS HACIA LA TARDE O
NOCHE. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE, ROTANDO AL SUDESTE, CON
RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 12°C Y 14°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 16°C Y 20°C.


LUNES

ESTE DE JUJUY, CENTRO Y ESTE DE SALTA Y TUCUMÁN    
NUBLADO CON PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y LLOVIZNAS. VIENTOS LEVES
DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 12°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 17°C Y 21°C.
 
SANTIAGO DEL ESTERO, FORMOSA, NORTE DE SANTA FE Y CHACO    
NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y CHAPARRONES
AISLADOS. VIENTOS LEVES DEL NORESTE, ROTANDO A MODERADOS DEL
SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 19°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 20°C Y 26°C.
 
MISIONES Y CORRIENTES    
NUBLADO. BAJA PROBABILIDAD DE LLUVIAS AISLADAS DURANTE LA
MAÑANA, LUEGO PROBABILIDAD CHAPARRONES Y TORMENTAS. VIENTOS
LEVES DEL NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 18°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 21°C Y 27°C.
 
ENTRE RÍOS    
NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE LLOVIZNAS. VIENTOS LEVES DEL
SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 15°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 19°C Y 23°C.
 
SUR DE SANTA FE, CÓRDOBA Y SAN LUIS    
ALGO A PARCIALMENTE NUBLADO. PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES
HACIA LA NOCHE. VIENTOS MODERADOS DEL ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 7°C Y 13°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 19°C Y 21°C.
 
LA PAMPA Y OESTE Y SUDESTE DE BUENOS AIRES    
PARCIAL O ALGO NUBLADO. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL
SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 4°C Y 7°C. TEMPERATURA MÁXIMA
ENTRE 18°C Y 20°C.
 
NORESTE DE BUENOS AIRES    
NUBLADO CON BAJA PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y CHAPARRONES AISLADOS
DURANTE LA MAÑANA. LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES DEL
SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 16°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 17°C Y 20°C.
    

 (Reporte de Maximilian Heath)
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