Pronóstico meteorológico para región agropecuaria de Argentina

BUENOS AIRES, 17 mayo (Reuters) - Pronóstico climático del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Argentina para el fin de semana y el lunes en las principales provincias agropecuarias del país, uno de los mayores exportadores mundiales de soja, maíz, trigo y girasol. La información está disponible en la página web del Servicio Meteorológico (www.smn.gov.ar) y las temperaturas están expresadas en grados centígrados. SÁBADO ESTE DE JUJUY Y OESTE DE SANTIAGO DEL ESTERO PARCIALMENTE NUBLADO A NUBLADO. INESTABLE HACIA LA NOCHE. VIENTOS LEVES DEL NORESTE, CAMBIANDO AL SECTOR NORTE, LUEGO ROTANDO AL ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 22°C Y 28°C. CENTRO DE SALTA Y TUCUMÁN NEBLINAS MATINALES. PARCIALMENTE NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y LLOVIZNAS HACIA LA NOCHE. VIENTOS LEVES DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 22°C Y 26°C. ESTE DE SALTA, OESTE DE FORMOSA Y OESTE DE CHACO ALGO O PARCIALMENTE NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 22°C Y 28°C. SANTIAGO DEL ESTERO NUBOSIDAD VARIABLE. BAJA PROBABILIDAD DE LLUVIAS AISLADAS DURANTE LA MAÑANA Y TARDE. BAJA PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y CHAPARRONES HACIA LA NOCHE. VIENTOS LEVES DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 22°C Y 26°C. ESTE DE FORMOSA NEBLINAS MATINALES. NUBOSIDAD VARIABLE. BAJA PROBABILIDAD DE LLUVIAS AISLADAS. VIENTOS LEVES DEL NORESTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 26°C Y 28°C. ESTE DE CHACO, NOROESTE Y SUR DE CORRIENTES, NORTE DE SANTA FE Y NORTE DE ENTRE RÍOS NUBOSIDAD VARIABLE. BAJA PROBABILIDAD DE LLUVIAS DURANTE LA MAÑANA, LUEGO PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS LEVES DEL NORESTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 23°C Y 27°C. CENTRO Y SUR SANTA FE, SUR DE ENTRE RÍOS Y ESTE DE BUENOS AIRES NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS LEVES DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20C Y 25°C. MISIONES Y NORESTE DE CORRIENTES ALGO A PARCIALMENTE NUBLADO P NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE, CON RÁFAGAS, CAMBIANDO AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 28°C. CÓRDOBA Y SAN LUIS NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS DURANTE LA MAÑANA Y LA TARDE, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS MODERADOS DEL SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 8°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 15°C Y 20°C. ESTE DE LA PAMPA Y OESTE DE BUENOS AIRES NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE LLUVIAS AISLADAS DURANTE LA MAÑANA Y LA TARDE, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS MODERADOS DEL SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 8°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 17°C Y 24°C. OESTE DE LA PAMPA NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR SUR, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 5°C Y 10°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 16°C Y 19°C. DOMINGO ESTE DE JUJUY, ESTE Y CENTRO DE SALTA Y TUCUMÁN NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE. PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES AISLADAS HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES DEL SUDESTE, ROTANDO AL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 21°C Y 25°C. FORMOSA, CHACO Y NORTE DE CORRIENTES NUBLADO CON TIEMPO INESTABLE DURANTE LA MAÑANA, LUEGO PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS LEVES DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 23°C Y 26°C. SANTIAGO DEL ESTERO NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS. VIENTOS LEVES DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 23°C. MISIONES NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS LEVES DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 22°C Y 26°C. SANTA FE, ENTRE RÍOS, CÓRDOBA Y SAN LUIS PARCIALMENTE NUBLAD O NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR, ROTANDO AL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 6°C Y 11°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 15°C Y 20°C. NORESTE DE LA PAMPA Y NOROESTE DE BUENOS AIRES NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS LEVES DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 4°C Y 8°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 14°C Y 16°C. SUDESTE Y OESTE DE LA PAMPA NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE, CAMBIANDO AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 8°C Y 12°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 15°C Y 20°C. SUDOESTE DE BUENOS AIRES NUBLADO. BAJA PROBABILIDAD DE CHAPARRONES AISLADOS HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR, CAMBIANDO AL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 4°C Y 8°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 14°C Y 18°C. SUDESTE DE BUENOS AIRES NUBLADO. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL SUDESTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 8°C Y 10°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 14°C Y 18°C. NORESTE DE BUENOS AIRES NUBLADO. BAJA PROBABILIDAD DE LLUVIAS AISLADAS HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE, ROTANDO AL SUDESTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 12°C Y 14°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 16°C Y 20°C. LUNES ESTE DE JUJUY, CENTRO Y ESTE DE SALTA Y TUCUMÁN NUBLADO CON PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y LLOVIZNAS. VIENTOS LEVES DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 12°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 17°C Y 21°C. SANTIAGO DEL ESTERO, FORMOSA, NORTE DE SANTA FE Y CHACO NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y CHAPARRONES AISLADOS. VIENTOS LEVES DEL NORESTE, ROTANDO A MODERADOS DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 26°C. MISIONES Y CORRIENTES NUBLADO. BAJA PROBABILIDAD DE LLUVIAS AISLADAS DURANTE LA MAÑANA, LUEGO PROBABILIDAD CHAPARRONES Y TORMENTAS. VIENTOS LEVES DEL NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 21°C Y 27°C. ENTRE RÍOS NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE LLOVIZNAS. VIENTOS LEVES DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 19°C Y 23°C. SUR DE SANTA FE, CÓRDOBA Y SAN LUIS ALGO A PARCIALMENTE NUBLADO. PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES HACIA LA NOCHE. VIENTOS MODERADOS DEL ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 7°C Y 13°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 19°C Y 21°C. LA PAMPA Y OESTE Y SUDESTE DE BUENOS AIRES PARCIAL O ALGO NUBLADO. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 4°C Y 7°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 18°C Y 20°C. NORESTE DE BUENOS AIRES NUBLADO CON BAJA PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y CHAPARRONES AISLADOS DURANTE LA MAÑANA. LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 17°C Y 20°C. (Reporte de Maximilian Heath)