Argentina
May 20, 2019 / 6:38 PM / ACTUALIZADO HACE 3 hours ago

Pronóstico meteorológico para región agropecuaria de Argentina

7 MIN. DE LECTURA

    BUENOS AIRES, 20 mayo (Reuters) - Pronóstico climático del
Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Argentina para el
martes, miércoles y jueves en las principales provincias
agropecuarias del país, uno de los mayores exportadores
mundiales de soja, maíz, trigo y girasol.  
    La información está disponible en la página web del Servicio
Meteorológico (www.smn.gov.ar) y las temperaturas están
expresadas en grados centígrados.
    
MARTES
    
ESTE DE JUJUY, CENTRO DE SALTA, TUCUMÁN Y OESTE DE SANTIAGO DEL
ESTERO    
PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y CHAPARRONES POR LA MAÑANA, LUEGO
PROBABILIDAD DE LLUVIAS AISLADAS. VIENTOS LEVES DE DIRECCIÓN
VARIABLE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 8°C Y 13°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 14°C Y 18°C.
 
ESTE DE FORMOSA, ESTE DE CHACO, NORTE Y SUDESTE DE CORRIENTES
NUBLADO. PROBABILIDAD DE TORMENTAS POR LA MAÑANA, LUEGO
PROBABILIDAD DE LLUVIAS AISLADAS. VIENTOS LEVES A MODERADOS DEL
SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 17°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 18°C Y 21°C.
 
ESTE DE SALTA, OESTE DE FORMOSA, OESTE DE CHACO Y ESTE DE
SANTIAGO DEL ESTERO    
MAYORMENTE NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y CHAPARRONES POR LA
MAÑANA, LUEGO PROBABILIDAD DE LLUVIAS AISLADAS. VIENTOS LEVES A
MODERADOS DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 12°C Y 15°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 17°C Y 20°C.
 
NORTE DE SANTA FE    
NUBLADO. PROBABILIDAD DE CHAPARRONES Y LLUVIAS AISLADAS EN LA
MAÑANA, LUEGO AUN INESTABLE. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR SUR.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
17°C Y 19°C.
 
SUR DE SANTA FE, CÓRDOBA, NORTE DE LA PAMPA Y NOROESTE DE BUENOS
AIRES    
NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS AISLADAS POR LA MAÑANA, LUEGO
AUN INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS
MODERADOS DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 7°C Y 10°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 12°C Y 14°C.
 
SUDOESTE DE CORRIENTES Y ENTRE RÍOS    
MAYORMENTE NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS, ALGUNAS AISLADAS.
VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C
Y 14°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 16°C Y 18°C.
 
SAN LUIS    
MAYORMENTE NUBLADO. INESTABLE POR LA MAÑANA, LUEGO PROBABILIDAD
DE LLUVIAS AISLADAS. VIENTOS MODERADOS A LEVES DEL SUDESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 5°C Y 7°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 9°C
Y 12°C.
 
SUR DE LA PAMPA    
MAYORMENTE NUBLADO. BAJA PROBABILIDAD DE LLUVIAS POR LA MAÑANA.
VIENTOS MODERADOS A LEVES DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE
7°C Y 9°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 13°C Y 16°C.
 
CENTRO ESTE DE BUENOS AIRES    
MAYORMENTE NUBLADO. INESTABLE POR LA MAÑANA, LUEGO PROBABILIDAD
DE LLUVIAS AISLADAS. VIENTOS MODERADOS A LEVES DEL SUDESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 9°C Y 11°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
12°C Y 14°C.
 
CENTRO OESTE Y SUDOESTE DE BUENOS AIRES    
MAYORMENTE NUBLADO. VIENTOS MODERADOS A LEVES DEL SUDESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 9°C Y 12°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
13°C Y 15°C.
 
NORESTE DE BUENOS AIRES    
NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS. VIENTOS MODERADOS DEL SUDESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 11°C Y 13°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
15°C Y 17°C.


MIÉRCOLES

ESTE DE JUJUY, CENTRO DE SALTA, TUCUMÁN Y OESTE DE SANTIAGO DEL
ESTERO    
NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE
PRECIPITACIONES. VIENTOS LEVES DE DIRECCIÓN VARIABLE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 6°C Y 10°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
11°C Y 15°C.
 
ESTE DE SALTA, ESTE DE SANTIAGO DEL ESTERO, FORMOSA, CHACO,
NORTE DE SANTA FE Y CORRIENTES    
PARCIAL NUBLADO O NUBLADO. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE
PRECIPITACIONES. VIENTOS MODERADOS A LEVES DEL SECTOR SUR.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 11°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
16°C Y 18°C.
 
MISIONES    
NUBLADO. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES POR LA
MAÑANA, LUEGO PROBABILIDAD DE LLUVIAS AISLADAS. VIENTOS LEVES
DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 11°C Y 15°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 17°C Y 19°C.
 
NORTE Y CENTRO DE CÓRDOBA, CENTRO DE SANTA FE, NORTE DE ENTRE
RÍOS    
NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE
PRECIPITACIONES. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR SUR TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 6°C Y 11°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 14°C Y 16°C.
 
SUR DE SANTA FE Y SUR DE ENTRE RÍOS    
NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE
PRECIPITACIONES. VIENTOS MODERADOS O LEVES DEL SECTOR SUR.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 8°C Y 11°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
15°C Y 17°C.
 
SUR DE CÓRDOBA, EXTREMO SUR DE SANTA FE, NORTE DE LA PAMPA Y
NOROESTE Y SUDESTE DE BUENOS AIRES    
PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR, CAMBIANDO AL
SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 4°C Y 8°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 13°C Y 16°C.
 
SAN LUIS    
ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DE DIRECCIÓN VARIABLE, PREVALECIENDO
DEL SECTOR SUR, CAMBIANDO A MODERADOS O LEES DEL SECTOR NORTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 6°C Y 8°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
11°C Y 13°C.
 
SUR DE LA PAMPA Y SUDOESTE DE BUENOS AIRES    
ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES MODERADOS DEL NOROESTE. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 4°C Y 7°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 14°C Y 16°C.
 
NORESTE DE BUENOS AIRES    
NUBLADO. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES POR LA
MAÑANA. VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE
8°C Y 10°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 15°C Y 18°C.


JUEVES

ESTE DE JUJUY, CENTRO DE SALTA Y TUCUMÁN    
PARCIAL A ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DE DIRECCIÓN VARIABLE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 6°C Y 10°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
11°C Y 15°C.
 
ESTE DE SALTA, ESTE DE SANTIAGO DEL ESTERO, FORMOSA, OESTE Y
CENTRO DE CHACO    
PARCIAL A ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SUDOESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 11°C Y 13°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
19°C Y 24°C.
 
ESTE DE CHACO, CORRIENTES, MISIONES Y NORTE DE ENTRE RÍOS    
PARCIAL NUBLADO O NUBLADO. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE
PRECIPITACIONES. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SUDOESTE, ROTANDO
AL SECTOR OESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 11°C Y 15°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 16°C Y 18°C.
 
SUR DE ENTRE RÍOS    
PARCIAL NUBLADO O NUBLADO. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE
PRECIPITACIONES POR LA MAÑANA. VIENTOS MODERADOS A LEVES DEL
SECTOR SUR, ROTANDO AL SUDOESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y
12°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 15°C Y 17°C.
 
CÓRDOBA, SUR DE SANTA FE    
PARCIAL A ALGO NUBLADO. LEVE DESCENSO DE TEMPERATURA. VIENTOS
LEVES O MODERADOS DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 6°C Y
8°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 14°C Y 16°C.
 
SAN LUIS Y LA PAMPA    
ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL NOROESTE, CAMBIANDO
A LEVES DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 4°C Y 6°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 12°C Y 15°C.
 
NOROESTE DE BUENOS AIRES    
ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR, CAMBIANDO AL SECTOR
NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA 5°C Y 7°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
11°C Y 13°C.
 
SUR DE BUENOS AIRES    
ALGO NUBLADO. VIENTOS MODERADOS DEL NOROESTE, ROTANDO AL SECTOR
OESTE. TEMPERATURA MÍNIMA 5°C Y 9°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
13°C Y 16°C.
 
NORESTE DE BUENOS AIRES    
PARCIAL A ALGO NUBLADO. LEVE DESCENSO DE TEMPERATURA. VIENTOS
LEVES DEL SECTOR SUR, ROTANDO AL SUDOESTE. TEMPERATURA MÍNIMA
5°C Y 7°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 16°C Y 18°C.
    

 (Reporte de Maximilian Heath)
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