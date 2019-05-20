Pronóstico meteorológico para región agropecuaria de Argentina

BUENOS AIRES, 20 mayo (Reuters) - Pronóstico climático del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Argentina para el martes, miércoles y jueves en las principales provincias agropecuarias del país, uno de los mayores exportadores mundiales de soja, maíz, trigo y girasol. La información está disponible en la página web del Servicio Meteorológico (www.smn.gov.ar) y las temperaturas están expresadas en grados centígrados. MARTES ESTE DE JUJUY, CENTRO DE SALTA, TUCUMÁN Y OESTE DE SANTIAGO DEL ESTERO PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y CHAPARRONES POR LA MAÑANA, LUEGO PROBABILIDAD DE LLUVIAS AISLADAS. VIENTOS LEVES DE DIRECCIÓN VARIABLE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 8°C Y 13°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 14°C Y 18°C. ESTE DE FORMOSA, ESTE DE CHACO, NORTE Y SUDESTE DE CORRIENTES NUBLADO. PROBABILIDAD DE TORMENTAS POR LA MAÑANA, LUEGO PROBABILIDAD DE LLUVIAS AISLADAS. VIENTOS LEVES A MODERADOS DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 18°C Y 21°C. ESTE DE SALTA, OESTE DE FORMOSA, OESTE DE CHACO Y ESTE DE SANTIAGO DEL ESTERO MAYORMENTE NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y CHAPARRONES POR LA MAÑANA, LUEGO PROBABILIDAD DE LLUVIAS AISLADAS. VIENTOS LEVES A MODERADOS DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 12°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 17°C Y 20°C. NORTE DE SANTA FE NUBLADO. PROBABILIDAD DE CHAPARRONES Y LLUVIAS AISLADAS EN LA MAÑANA, LUEGO AUN INESTABLE. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 17°C Y 19°C. SUR DE SANTA FE, CÓRDOBA, NORTE DE LA PAMPA Y NOROESTE DE BUENOS AIRES NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS AISLADAS POR LA MAÑANA, LUEGO AUN INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 7°C Y 10°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 12°C Y 14°C. SUDOESTE DE CORRIENTES Y ENTRE RÍOS MAYORMENTE NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS, ALGUNAS AISLADAS. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 14°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 16°C Y 18°C. SAN LUIS MAYORMENTE NUBLADO. INESTABLE POR LA MAÑANA, LUEGO PROBABILIDAD DE LLUVIAS AISLADAS. VIENTOS MODERADOS A LEVES DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 5°C Y 7°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 9°C Y 12°C. SUR DE LA PAMPA MAYORMENTE NUBLADO. BAJA PROBABILIDAD DE LLUVIAS POR LA MAÑANA. VIENTOS MODERADOS A LEVES DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 7°C Y 9°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 13°C Y 16°C. CENTRO ESTE DE BUENOS AIRES MAYORMENTE NUBLADO. INESTABLE POR LA MAÑANA, LUEGO PROBABILIDAD DE LLUVIAS AISLADAS. VIENTOS MODERADOS A LEVES DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 9°C Y 11°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 12°C Y 14°C. CENTRO OESTE Y SUDOESTE DE BUENOS AIRES MAYORMENTE NUBLADO. VIENTOS MODERADOS A LEVES DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 9°C Y 12°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 13°C Y 15°C. NORESTE DE BUENOS AIRES NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS. VIENTOS MODERADOS DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 11°C Y 13°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 15°C Y 17°C. MIÉRCOLES ESTE DE JUJUY, CENTRO DE SALTA, TUCUMÁN Y OESTE DE SANTIAGO DEL ESTERO NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS LEVES DE DIRECCIÓN VARIABLE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 6°C Y 10°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 11°C Y 15°C. ESTE DE SALTA, ESTE DE SANTIAGO DEL ESTERO, FORMOSA, CHACO, NORTE DE SANTA FE Y CORRIENTES PARCIAL NUBLADO O NUBLADO. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS MODERADOS A LEVES DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 11°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 16°C Y 18°C. MISIONES NUBLADO. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES POR LA MAÑANA, LUEGO PROBABILIDAD DE LLUVIAS AISLADAS. VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 11°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 17°C Y 19°C. NORTE Y CENTRO DE CÓRDOBA, CENTRO DE SANTA FE, NORTE DE ENTRE RÍOS NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR SUR TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 6°C Y 11°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 14°C Y 16°C. SUR DE SANTA FE Y SUR DE ENTRE RÍOS NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS MODERADOS O LEVES DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 8°C Y 11°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 15°C Y 17°C. SUR DE CÓRDOBA, EXTREMO SUR DE SANTA FE, NORTE DE LA PAMPA Y NOROESTE Y SUDESTE DE BUENOS AIRES PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR, CAMBIANDO AL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 4°C Y 8°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 13°C Y 16°C. SAN LUIS ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DE DIRECCIÓN VARIABLE, PREVALECIENDO DEL SECTOR SUR, CAMBIANDO A MODERADOS O LEES DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 6°C Y 8°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 11°C Y 13°C. SUR DE LA PAMPA Y SUDOESTE DE BUENOS AIRES ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES MODERADOS DEL NOROESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 4°C Y 7°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 14°C Y 16°C. NORESTE DE BUENOS AIRES NUBLADO. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES POR LA MAÑANA. VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 8°C Y 10°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 15°C Y 18°C. JUEVES ESTE DE JUJUY, CENTRO DE SALTA Y TUCUMÁN PARCIAL A ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DE DIRECCIÓN VARIABLE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 6°C Y 10°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 11°C Y 15°C. ESTE DE SALTA, ESTE DE SANTIAGO DEL ESTERO, FORMOSA, OESTE Y CENTRO DE CHACO PARCIAL A ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SUDOESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 11°C Y 13°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 19°C Y 24°C. ESTE DE CHACO, CORRIENTES, MISIONES Y NORTE DE ENTRE RÍOS PARCIAL NUBLADO O NUBLADO. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SUDOESTE, ROTANDO AL SECTOR OESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 11°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 16°C Y 18°C. SUR DE ENTRE RÍOS PARCIAL NUBLADO O NUBLADO. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES POR LA MAÑANA. VIENTOS MODERADOS A LEVES DEL SECTOR SUR, ROTANDO AL SUDOESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 12°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 15°C Y 17°C. CÓRDOBA, SUR DE SANTA FE PARCIAL A ALGO NUBLADO. LEVE DESCENSO DE TEMPERATURA. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 6°C Y 8°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 14°C Y 16°C. SAN LUIS Y LA PAMPA ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL NOROESTE, CAMBIANDO A LEVES DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 4°C Y 6°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 12°C Y 15°C. NOROESTE DE BUENOS AIRES ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR, CAMBIANDO AL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA 5°C Y 7°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 11°C Y 13°C. SUR DE BUENOS AIRES ALGO NUBLADO. VIENTOS MODERADOS DEL NOROESTE, ROTANDO AL SECTOR OESTE. TEMPERATURA MÍNIMA 5°C Y 9°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 13°C Y 16°C. NORESTE DE BUENOS AIRES PARCIAL A ALGO NUBLADO. LEVE DESCENSO DE TEMPERATURA. VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR, ROTANDO AL SUDOESTE. TEMPERATURA MÍNIMA 5°C Y 7°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 16°C Y 18°C. (Reporte de Maximilian Heath)