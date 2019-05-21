Argentina
May 21, 2019 / 5:59 PM / ACTUALIZADO HACE 28 minutes ago

Pronóstico meteorológico para región agropecuaria de Argentina

7 MIN. DE LECTURA

    BUENOS AIRES, 21 mayo (Reuters) - Pronóstico climático del
Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Argentina para el
miércoles, jueves y viernes en las principales provincias
agropecuarias del país, uno de los mayores exportadores
mundiales de soja, maíz, trigo y girasol.  
    La información está disponible en la página web del Servicio
Meteorológico (www.smn.gov.ar) y las temperaturas están
expresadas en grados centígrados.
    
MIÉRCOLES
    
ESTE DE SALTA    
PARCIAL NUBLADO O NUBLADO. BAJA PROBABILIDAD DE LLOVIZNAS,
MEJORAMIENTOS TEMPORARIOS DURANTE LA TARDE. VIENTOS MODERADOS A
LEVES DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 11°C Y 15°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 16°C Y 18°C.
 
ESTE DE JUJUY    
PARCIALMENTE NUBLADO. VIENTOS LEVES DE DIRECCIÓN VARIABLE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 6°C Y 10°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
11°C Y 15°C.
 
CENTRO DE SALTA Y TUCUMÁN    
NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE. VIENTOS LEVES DE DIRECCIÓN
VARIABLE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 6°C Y 10°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 11°C Y 15°C.
 
SANTIAGO DEL ESTERO, OESTE DE FORMOSA, NORTE DE SANTA FE Y OESTE
DE CHACO    
NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES DE DIRECCIÓN VARIABLE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 6°C Y 10°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
11°C Y 15°C.
 
ESTE DE CHACO, NORTE DE ENTRE RÍOS Y OESTE Y SUDESTE DE
CORRIENTES    
PARCIAL NUBLADO O NUBLADO. PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES HACIA
LA TARDE O NOCHE. VIENTOS MODERADOS A LEVES DEL SECTOR SUR.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 11°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
16°C Y 18°C.
 
ESTE DE FORMOSA, NORESTE DE CORRIENTES Y MISIONES    
NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y LLOVIZNAS. VIENTOS LEVES DEL
SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 11°C Y 15°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 17°C Y 19°C.
 
SAN LUIS    
NUBLADO CON PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y LLOVIZNAS DURANTE LA
MAÑANA, LUEGO INESTABLE Y HACIA LA NOCHE PARCIALMENTE NUBLADO.
VIENTOS LEVES DE DIRECCIÓN VARIABLE, PREVALECIENDO DEL SECTOR
SUR, CAMBIANDO A MODERADOS O LEES DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 6°C Y 8°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 11°C Y 13°C.
 
CÓRDOBA, SUR DE SANTA FE Y SUDOESTE DE ENTRE RÍOS    
NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS.
VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR SUR TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 6°C Y
11°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 14°C Y 16°C.
 
SUDESTE DE ENTRE RÍOS    
NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS,
MEJORANDO HACIA LA NOCHE. VIENTOS MODERADOS O LEVES DEL SECTOR
SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 8°C Y 11°C. TEMPERATURA MÁXIMA
ENTRE 15°C Y 17°C.
 
SUDESTE DE BUENOS AIRES    
ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR, CAMBIANDO AL SECTOR
NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 4°C Y 8°C. TEMPERATURA MÁXIMA
ENTRE 13°C Y 16°C.
 
LA PAMPA Y SUDOESTE DE BUENOS AIRES    
ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES MODERADOS DEL NOROESTE. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 4°C Y 7°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 14°C Y 16°C.
 
NORTE DE BUENOS AIRES    
NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. BAJA
PROBABILIDAD DE LLOVIZNAS DURANTE LA MAÑANA. VIENTOS LEVES DEL
SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 8°C Y 10°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 15°C Y 18°C.


JUEVES

ESTE DE JUJUY, CENTRO DE SALTA Y TUCUMÁN    
PARCIAL A ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DE DIRECCIÓN VARIABLE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 6°C Y 10°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
11°C Y 15°C.
 
ESTE DE SALTA, SANTIAGO DEL ESTERO, FORMOSA Y CHACO    
PARCIAL A ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SUDOESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 11°C Y 13°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
19°C Y 24°C.
 
CORRIENTES, MISIONES, NORTE DE SANTA FE Y NORTE DE ENTRE RÍOS
PARCIAL NUBLADO O NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y LLOVIZNAS.
VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SUDOESTE, ROTANDO AL SECTOR OESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 11°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
16°C Y 18°C.
 
SUR DE ENTRE RÍOS    
ALGO NUBLADO. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES POR
LA MAÑANA. VIENTOS MODERADOS A LEVES DEL SECTOR SUR, ROTANDO AL
SUDOESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 12°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 15°C Y 17°C.
 
CÓRDOBA Y SUR DE SANTA FE    
PARCIAL A ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR
SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 6°C Y 8°C. TEMPERATURA MÁXIMA
ENTRE 14°C Y 16°C.
 
SAN LUIS Y LA PAMPA    
ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL NOROESTE, CAMBIANDO
A LEVES DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 4°C Y 6°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 12°C Y 15°C.
 
NOROESTE DE BUENOS AIRES    
ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR, CAMBIANDO AL SECTOR
NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA 5°C Y 7°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
11°C Y 13°C.
 
SUR DE BUENOS AIRES    
DESPEJADO. VIENTOS MODERADOS DEL NOROESTE, ROTANDO AL SECTOR
OESTE. TEMPERATURA MÍNIMA 5°C Y 9°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
13°C Y 16°C.
 
NORESTE DE BUENOS AIRES    
PARCIAL A ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR, ROTANDO AL
SUDOESTE. TEMPERATURA MÍNIMA 5°C Y 7°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
16°C Y 18°C.


VIERNES

ESTE DE JUJUY, SANTIAGO DEL ESTERO, TUCUMÁN, OESTE DE FORMOSA,
OESTE DE CHACO Y CENTRO Y ESTE DE SALTA    
DESPEJADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE
9°C Y 12°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 25°C.
 
MISIONES    
BAJA PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y LLOVIZNAS POR LA MAÑANA, LUEGO
INESTABLE. VIENTOS LEVES DEL SECTOR OESTE, LUEGO DE DIRECCIONES
VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 17°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 24°C Y 26°C.
 
ESTE DE FORMOSA, ESTE DE CHACO, CORRIENTES Y NORTE DE SANTA FE
ALGO A PARCIALMENTE NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SUDOESTE, ROTANDO
AL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 16°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 23°C Y 27°C.
 
SUR DE SANTA FE, CÓRDOBA Y NOROESTE DE BUENOS AIRES    
DESPEJADO A ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR NORTE,
CAMBIANDO AL NORESTE TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 15°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 15°C Y 23°C.
 
ENTRE RÍOS    
DESPEJADO. VIENTOS LEVES DEL SUDOESTE, CAMBIANDO AL SECTOR
OESTE, ROTANDO AL NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 12°C Y 15°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 23°C.
 
LA PAMPA Y SUDOESTE DE BUENOS AIRES    
DESPEJADO A PARCIALMENTE NUBLADO. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR
NORTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 15°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 15°C Y 23°C.
 
SAN LUIS    
PARCIALMENTE NUBLADO. VIENTOS MODERADOS DEL NORTE, CON RÁFAGAS.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
20°C Y 23°C.
 
ESTE DE BUENOS AIRES    
DESPEJADO. VIENTOS MODERADOS DEL SUDOESTE, CAMBIANDO AL OESTE,
LUEGO ROTANDO AL SECTOR NORTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 10°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 18°C Y 23°C.

 (Reporte de Maximilian Heath)
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