Pronóstico meteorológico para región agropecuaria de Argentina

BUENOS AIRES, 21 mayo (Reuters) - Pronóstico climático del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Argentina para el miércoles, jueves y viernes en las principales provincias agropecuarias del país, uno de los mayores exportadores mundiales de soja, maíz, trigo y girasol. La información está disponible en la página web del Servicio Meteorológico (www.smn.gov.ar) y las temperaturas están expresadas en grados centígrados. MIÉRCOLES ESTE DE SALTA PARCIAL NUBLADO O NUBLADO. BAJA PROBABILIDAD DE LLOVIZNAS, MEJORAMIENTOS TEMPORARIOS DURANTE LA TARDE. VIENTOS MODERADOS A LEVES DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 11°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 16°C Y 18°C. ESTE DE JUJUY PARCIALMENTE NUBLADO. VIENTOS LEVES DE DIRECCIÓN VARIABLE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 6°C Y 10°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 11°C Y 15°C. CENTRO DE SALTA Y TUCUMÁN NUBOSIDAD VARIABLE. INESTABLE. VIENTOS LEVES DE DIRECCIÓN VARIABLE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 6°C Y 10°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 11°C Y 15°C. SANTIAGO DEL ESTERO, OESTE DE FORMOSA, NORTE DE SANTA FE Y OESTE DE CHACO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES DE DIRECCIÓN VARIABLE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 6°C Y 10°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 11°C Y 15°C. ESTE DE CHACO, NORTE DE ENTRE RÍOS Y OESTE Y SUDESTE DE CORRIENTES PARCIAL NUBLADO O NUBLADO. PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS MODERADOS A LEVES DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 11°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 16°C Y 18°C. ESTE DE FORMOSA, NORESTE DE CORRIENTES Y MISIONES NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y LLOVIZNAS. VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 11°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 17°C Y 19°C. SAN LUIS NUBLADO CON PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y LLOVIZNAS DURANTE LA MAÑANA, LUEGO INESTABLE Y HACIA LA NOCHE PARCIALMENTE NUBLADO. VIENTOS LEVES DE DIRECCIÓN VARIABLE, PREVALECIENDO DEL SECTOR SUR, CAMBIANDO A MODERADOS O LEES DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 6°C Y 8°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 11°C Y 13°C. CÓRDOBA, SUR DE SANTA FE Y SUDOESTE DE ENTRE RÍOS NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR SUR TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 6°C Y 11°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 14°C Y 16°C. SUDESTE DE ENTRE RÍOS NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS, MEJORANDO HACIA LA NOCHE. VIENTOS MODERADOS O LEVES DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 8°C Y 11°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 15°C Y 17°C. SUDESTE DE BUENOS AIRES ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR, CAMBIANDO AL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 4°C Y 8°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 13°C Y 16°C. LA PAMPA Y SUDOESTE DE BUENOS AIRES ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES MODERADOS DEL NOROESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 4°C Y 7°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 14°C Y 16°C. NORTE DE BUENOS AIRES NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. BAJA PROBABILIDAD DE LLOVIZNAS DURANTE LA MAÑANA. VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 8°C Y 10°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 15°C Y 18°C. JUEVES ESTE DE JUJUY, CENTRO DE SALTA Y TUCUMÁN PARCIAL A ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DE DIRECCIÓN VARIABLE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 6°C Y 10°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 11°C Y 15°C. ESTE DE SALTA, SANTIAGO DEL ESTERO, FORMOSA Y CHACO PARCIAL A ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SUDOESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 11°C Y 13°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 19°C Y 24°C. CORRIENTES, MISIONES, NORTE DE SANTA FE Y NORTE DE ENTRE RÍOS PARCIAL NUBLADO O NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y LLOVIZNAS. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SUDOESTE, ROTANDO AL SECTOR OESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 11°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 16°C Y 18°C. SUR DE ENTRE RÍOS ALGO NUBLADO. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES POR LA MAÑANA. VIENTOS MODERADOS A LEVES DEL SECTOR SUR, ROTANDO AL SUDOESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 12°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 15°C Y 17°C. CÓRDOBA Y SUR DE SANTA FE PARCIAL A ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 6°C Y 8°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 14°C Y 16°C. SAN LUIS Y LA PAMPA ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL NOROESTE, CAMBIANDO A LEVES DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 4°C Y 6°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 12°C Y 15°C. NOROESTE DE BUENOS AIRES ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR, CAMBIANDO AL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA 5°C Y 7°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 11°C Y 13°C. SUR DE BUENOS AIRES DESPEJADO. VIENTOS MODERADOS DEL NOROESTE, ROTANDO AL SECTOR OESTE. TEMPERATURA MÍNIMA 5°C Y 9°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 13°C Y 16°C. NORESTE DE BUENOS AIRES PARCIAL A ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR, ROTANDO AL SUDOESTE. TEMPERATURA MÍNIMA 5°C Y 7°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 16°C Y 18°C. VIERNES ESTE DE JUJUY, SANTIAGO DEL ESTERO, TUCUMÁN, OESTE DE FORMOSA, OESTE DE CHACO Y CENTRO Y ESTE DE SALTA DESPEJADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 9°C Y 12°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 25°C. MISIONES BAJA PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y LLOVIZNAS POR LA MAÑANA, LUEGO INESTABLE. VIENTOS LEVES DEL SECTOR OESTE, LUEGO DE DIRECCIONES VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 26°C. ESTE DE FORMOSA, ESTE DE CHACO, CORRIENTES Y NORTE DE SANTA FE ALGO A PARCIALMENTE NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SUDOESTE, ROTANDO AL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 23°C Y 27°C. SUR DE SANTA FE, CÓRDOBA Y NOROESTE DE BUENOS AIRES DESPEJADO A ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR NORTE, CAMBIANDO AL NORESTE TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 15°C Y 23°C. ENTRE RÍOS DESPEJADO. VIENTOS LEVES DEL SUDOESTE, CAMBIANDO AL SECTOR OESTE, ROTANDO AL NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 12°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 23°C. LA PAMPA Y SUDOESTE DE BUENOS AIRES DESPEJADO A PARCIALMENTE NUBLADO. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR NORTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 15°C Y 23°C. SAN LUIS PARCIALMENTE NUBLADO. VIENTOS MODERADOS DEL NORTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 23°C. ESTE DE BUENOS AIRES DESPEJADO. VIENTOS MODERADOS DEL SUDOESTE, CAMBIANDO AL OESTE, LUEGO ROTANDO AL SECTOR NORTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 18°C Y 23°C. (Reporte de Maximilian Heath)