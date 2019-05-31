Argentina
May 31, 2019 / 6:40 PM / ACTUALIZADO HACE an hour ago

Pronóstico meteorológico para región agropecuaria de Argentina

6 MIN. DE LECTURA

    BUENOS AIRES, 31 mayo (Reuters) - Pronóstico climático del
Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Argentina para el fin
de semana y el lunes en las principales provincias agropecuarias
del país, uno de los mayores exportadores mundiales de soja,
maíz, trigo y girasol.  
    La información está disponible en la página web del Servicio
Meteorológico (www.smn.gov.ar) y las temperaturas están
expresadas en grados centígrados.
    
SÁBADO
    
ESTE DE JUJUY, ESTE Y CENTRO DE SALTA, OESTE DE SANTIAGO DEL
ESTERO, TUCUMÁN, OESTE DE FORMOSA Y OESTE DE CHACO    
NEBLINAS MATINALES. ALGO A PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL
SECTOR ESTE CAMBIANDO A DIRECCIONES VARIABLES. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 9°C Y 14°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 16°C Y 19°C.
 
ESTE DE FORMOSA, CENTRO Y ESTE DE CHACO, ESTE DE SANTIAGO DEL
ESTERO Y NORTE DE SANTA FE    
NEBLINAS MATINALES. NUBLADO. TIEMPO INESTABLE .VIENTOS LEVES DEL
SUDESTE CAMBIANDO AL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y
14°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 17°C Y 20°C.
 
CORRIENTES Y NORTE DE ENTRE RÍOS    
NEBLINAS MATINALES. PARCIAL NUBLADO DURANTE MAÑANA, LUEGO
NUBLADO. TIEMPO INESTABLE VIENTOS LEVES DEL SUDESTE CAMBIANDO AL
SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 15°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 18°C Y 20°C.
 
MISIONES    
NEBLINAS MATINALES. MAYORMENTE NUBLADO. TIEMPO INESTABLE HACIA
LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES DEL SUDESTE CAMBIANDO AL SECTOR
SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA
ENTRE 18°C Y 22°C.
 
SUR DE SANTA FE Y SUR DE ENTRE RÍOS    
NEBLINAS MATINALES. PARCIAL A ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL
SECTOR ESTE, CAMBIANDO A DIRECCIÓN VARIABLE. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 9°C Y 13°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 17°C Y 19°C.
 
CÓRDOBA Y SAN LUIS, NORTE DE LA PAMPA Y NOROESTE DE BUENOS AIRES
   
NEBLINAS MATINALES. DESPEJADO A ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL
NORESTE, ROTANDO AL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 7°C Y
10°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 17°C Y 20°C.
 
OESTE DE LA PAMPA    
PARCIAL NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBLADO. VIENTOS MODERADOS
DEL SECTOR NORTE, CAMBIANDO A MODERADOS O LEVES DEL SECTOR
OESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 7°C Y 9°C. TEMPERATURA MÁXIMA
ENTRE 18°C Y 21°C.
 
SUDOESTE DE BUENOS AIRES    
NUBLADO. BAJA PROBABILIDAD DE CHAPARRONES. VIENTOS MODERADOS DEL
SECTOR NORTE, CAMBIANDO A MODERADOS O LEVES DEL SECTOR OESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 7°C Y 9°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
17°C Y 19°C.
 
SUDESTE DE BUENOS AIRES    
MAYORMENTE NUBLADO. BAJA PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y CHAPARRONES
HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES DEL SECTOR NORTE,
CAMBIANDO A MODERADOS DEL NOROESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 5°C
Y 7°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 12°C Y 14°C.
 
NORESTE DE BUENOS AIRES    
NEBLINAS MATINALES. MAYORMENTE NUBLADO, DURANTE LA MAÑANA, LUEGO
PARCIAL NUBLADO. INESTABLE HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES
DEL NOROESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 7°C Y 9°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 17°C Y 19°C.


DOMINGO

ESTE DE JUJUY, CENTRO Y ESTE DE SALTA, TUCUMÁN Y NORTE DE
SANTIAGO DEL ESTERO    
ALGO NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES
DEL SECTOR SUR, ROTANDO AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE
7°C Y 10°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 19°C Y 21°C.
 
FORMOSA, CHACO, CORRIENTES, MISIONES Y NORTE DE SANTA FE    
MAYORMENTE NUBLADO DURANTE LA MAÑANA, LUEGO PARCIAL NUBLADO.
VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR, ROTANDO AL SUDESTE. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 11°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 23°C.
 
CÓRDOBA, SUR DE SANTIAGO DEL ESTERO, SAN LUIS, ENTRE RÍOS, SUR
DE SANTA FE, NORTE DE LA PAMPA Y NOROESTE DE BUENOS AIRES    
DESPEJADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 7°C Y 11°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 18°C Y 21°C.
 
CENTRO Y SUR DE LA PAMPA Y CENTRO Y SUR DE BUENOS AIRES    
MAYORMENTE NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO ALGO NUBLADO. VIENTOS
MODERADOS DEL NOROESTE, CAMBIANDO A LEVES DEL SECTOR OESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 9°C Y 12°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
17°C Y 20°C.
 
NORESTE DE BUENOS AIRES    
PARCIAL A ALGO NUBLADO. VIENTOS REGULARES DEL NOROESTE,
CAMBIANDO AL SECTOR OESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 8°C Y 10°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 18°C Y 22°C.


LUNES

ESTE DE JUJUY, CENTRO Y ESTE DE SALTA, TUCUMÁN Y OESTE DE
SANTIAGO DEL ESTERO    
ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DE DIRECCIÓN VARIABLE, ROTANDO AL
SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 8°C Y 11°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 19°C Y 21°C.
 
FORMOSA, CHACO, ESTE DE SANTIAGO DEL ESTERO, NORTE DE SANTA FE,
CORRIENTES Y MISIONES    
ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SUDESTE, ROTANDO AL SECTOR ESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
17°C Y 22°C.
 
CENTRO DE SANTA FE Y ENTRE RÍOS    
ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR, ROTANDO AL NORESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 9°C Y 11°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
18°C Y 20°C.
 
SUR DE SANTA FE, CÓRDOBA, SAN LUIS, NORTE DE LA PAMPA Y NOROESTE
DE BUENOS AIRES    
ALGO NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES
DEL SECTOR NORTE, ROTANDO AL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE
7°C Y 12°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 19°C Y 21°C.
 
CENTRO Y SUR DE LA PAMPA Y SUDOESTE DE BUENOS AIRES    
PARCIAL NUBLADO DURANTE LA MAÑANA, LUEGO NUBLADO. VIENTOS LEVES
DE DIRECCIÓN VARIABLE, CAMBIANDO A MODERADOS DEL NORESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 8°C Y 10°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
18°C Y 21°C.
 
SUDESTE DE BUENOS AIRES    
ALGO A PARCIALMENTE NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL
SECTOR OESTE, CAMBIANDO A LEVES DE DIRECCIÓN VARIABLE,
PREVALECIENDO DEL ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 7°C Y 9°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 17°C Y 19°C.
 
NORESTE DE BUENOS AIRES    
ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NOROESTE. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 8°C Y 10°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 19°C Y 22°C.
    

 (Reporte de Maximilian Heath)
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