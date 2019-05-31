Pronóstico meteorológico para región agropecuaria de Argentina

BUENOS AIRES, 31 mayo (Reuters) - Pronóstico climático del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Argentina para el fin de semana y el lunes en las principales provincias agropecuarias del país, uno de los mayores exportadores mundiales de soja, maíz, trigo y girasol. La información está disponible en la página web del Servicio Meteorológico (www.smn.gov.ar) y las temperaturas están expresadas en grados centígrados. SÁBADO ESTE DE JUJUY, ESTE Y CENTRO DE SALTA, OESTE DE SANTIAGO DEL ESTERO, TUCUMÁN, OESTE DE FORMOSA Y OESTE DE CHACO NEBLINAS MATINALES. ALGO A PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE CAMBIANDO A DIRECCIONES VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 9°C Y 14°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 16°C Y 19°C. ESTE DE FORMOSA, CENTRO Y ESTE DE CHACO, ESTE DE SANTIAGO DEL ESTERO Y NORTE DE SANTA FE NEBLINAS MATINALES. NUBLADO. TIEMPO INESTABLE .VIENTOS LEVES DEL SUDESTE CAMBIANDO AL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 14°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 17°C Y 20°C. CORRIENTES Y NORTE DE ENTRE RÍOS NEBLINAS MATINALES. PARCIAL NUBLADO DURANTE MAÑANA, LUEGO NUBLADO. TIEMPO INESTABLE VIENTOS LEVES DEL SUDESTE CAMBIANDO AL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 18°C Y 20°C. MISIONES NEBLINAS MATINALES. MAYORMENTE NUBLADO. TIEMPO INESTABLE HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES DEL SUDESTE CAMBIANDO AL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 18°C Y 22°C. SUR DE SANTA FE Y SUR DE ENTRE RÍOS NEBLINAS MATINALES. PARCIAL A ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE, CAMBIANDO A DIRECCIÓN VARIABLE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 9°C Y 13°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 17°C Y 19°C. CÓRDOBA Y SAN LUIS, NORTE DE LA PAMPA Y NOROESTE DE BUENOS AIRES NEBLINAS MATINALES. DESPEJADO A ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE, ROTANDO AL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 7°C Y 10°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 17°C Y 20°C. OESTE DE LA PAMPA PARCIAL NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBLADO. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR NORTE, CAMBIANDO A MODERADOS O LEVES DEL SECTOR OESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 7°C Y 9°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 18°C Y 21°C. SUDOESTE DE BUENOS AIRES NUBLADO. BAJA PROBABILIDAD DE CHAPARRONES. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR NORTE, CAMBIANDO A MODERADOS O LEVES DEL SECTOR OESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 7°C Y 9°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 17°C Y 19°C. SUDESTE DE BUENOS AIRES MAYORMENTE NUBLADO. BAJA PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y CHAPARRONES HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES DEL SECTOR NORTE, CAMBIANDO A MODERADOS DEL NOROESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 5°C Y 7°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 12°C Y 14°C. NORESTE DE BUENOS AIRES NEBLINAS MATINALES. MAYORMENTE NUBLADO, DURANTE LA MAÑANA, LUEGO PARCIAL NUBLADO. INESTABLE HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES DEL NOROESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 7°C Y 9°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 17°C Y 19°C. DOMINGO ESTE DE JUJUY, CENTRO Y ESTE DE SALTA, TUCUMÁN Y NORTE DE SANTIAGO DEL ESTERO ALGO NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR, ROTANDO AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 7°C Y 10°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 19°C Y 21°C. FORMOSA, CHACO, CORRIENTES, MISIONES Y NORTE DE SANTA FE MAYORMENTE NUBLADO DURANTE LA MAÑANA, LUEGO PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR, ROTANDO AL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 11°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 23°C. CÓRDOBA, SUR DE SANTIAGO DEL ESTERO, SAN LUIS, ENTRE RÍOS, SUR DE SANTA FE, NORTE DE LA PAMPA Y NOROESTE DE BUENOS AIRES DESPEJADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 7°C Y 11°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 18°C Y 21°C. CENTRO Y SUR DE LA PAMPA Y CENTRO Y SUR DE BUENOS AIRES MAYORMENTE NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO ALGO NUBLADO. VIENTOS MODERADOS DEL NOROESTE, CAMBIANDO A LEVES DEL SECTOR OESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 9°C Y 12°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 17°C Y 20°C. NORESTE DE BUENOS AIRES PARCIAL A ALGO NUBLADO. VIENTOS REGULARES DEL NOROESTE, CAMBIANDO AL SECTOR OESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 8°C Y 10°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 18°C Y 22°C. LUNES ESTE DE JUJUY, CENTRO Y ESTE DE SALTA, TUCUMÁN Y OESTE DE SANTIAGO DEL ESTERO ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DE DIRECCIÓN VARIABLE, ROTANDO AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 8°C Y 11°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 19°C Y 21°C. FORMOSA, CHACO, ESTE DE SANTIAGO DEL ESTERO, NORTE DE SANTA FE, CORRIENTES Y MISIONES ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SUDESTE, ROTANDO AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 17°C Y 22°C. CENTRO DE SANTA FE Y ENTRE RÍOS ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR, ROTANDO AL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 9°C Y 11°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 18°C Y 20°C. SUR DE SANTA FE, CÓRDOBA, SAN LUIS, NORTE DE LA PAMPA Y NOROESTE DE BUENOS AIRES ALGO NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR NORTE, ROTANDO AL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 7°C Y 12°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 19°C Y 21°C. CENTRO Y SUR DE LA PAMPA Y SUDOESTE DE BUENOS AIRES PARCIAL NUBLADO DURANTE LA MAÑANA, LUEGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DE DIRECCIÓN VARIABLE, CAMBIANDO A MODERADOS DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 8°C Y 10°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 18°C Y 21°C. SUDESTE DE BUENOS AIRES ALGO A PARCIALMENTE NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR OESTE, CAMBIANDO A LEVES DE DIRECCIÓN VARIABLE, PREVALECIENDO DEL ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 7°C Y 9°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 17°C Y 19°C. NORESTE DE BUENOS AIRES ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NOROESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 8°C Y 10°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 19°C Y 22°C. (Reporte de Maximilian Heath)