Pronóstico meteorológico para región agropecuaria de Argentina

BUENOS AIRES, 4 jun (Reuters) - Pronóstico climático del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Argentina para el miércoles, jueves y viernes en las principales provincias agropecuarias del país, uno de los mayores exportadores mundiales de soja, maíz, trigo y girasol. La información está disponible en la página web del Servicio Meteorológico (www.smn.gov.ar) y las temperaturas están expresadas en grados centígrados. MIÉRCOLES ESTE DE JUJUY, CENTRO Y ESTE DE SALTA Y TUCUMÁN NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES, PREVALECIENDO DEL NOROESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 7°C Y 12°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 18°C Y 23°C. SANTIAGO DEL ESTERO DESPEJADO O ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 11°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 22°C Y 25°C. FORMOSA Y CHACO NEBLINAS MATINALES. DESPEJADO O ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL NORESTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 14°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 22°C Y 27°C. MISIONES Y CORRIENTES NEBLINAS MATINALES. DESPEJADO O ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 14°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 18°C Y 23°C. CENTRO Y NORTE DE SANTA FE Y NORTE DE ENTRE RÍOS ALGO O PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL NORESTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 13°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 19°C Y 23°C. SUR DE SANTA FE Y SUR DE ENTRE RÍOS PARCIAL NUBLADO O NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL NORESTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 9°C Y 13°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 18°C Y 21°C. CÓRDOBA Y SAN LUIS PARCIAL NUBLADO O NUBLADO. VIENTOS MODERADOS DEL NORESTE, CON RÁFAGAS, CAMBIANDO A LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 7°C Y 12°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 25°C. LA PAMPA NUBLADO. VIENTOS MODERADOS O LEVES DEL SECTOR NORTE, CON RÁFAGAS, ROTANDO TEMPORARIAMENTE AL NORESTE, CAMBIANDO A LEVES DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 7°C Y 10°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 17°C Y 20°C. NOROESTE DE BUENOS AIRES NUBLADO. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR NORTE, CON RÁFAGAS, ROTANDO AL NORESTE, DISMINUYENDO LUEGO A LEVES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 7°C Y 10°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 18°C Y 20°C. SUR DE BUENOS AIRES NUBLADO. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR NORTE, CON RÁFAGAS, ROTANDO TEMPORARIAMENTE AL NORESTE, DISMINUYENDO LUEGO A LEVES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 7°C Y 10°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 17°C Y 20°C. NORESTE DE BUENOS AIRES MAYORMENTE NUBLADO A NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR NORTE, CON ALGUNAS RÁFAGAS DURANTE LA MAÑANA. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 9°C Y 13°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 19°C Y 22°C. JUEVES ESTE DE JUJUY, CENTRO DE SALTA Y TUCUMÁN DESPEJADO O ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 26°C. ESTE DE SALTA Y SANTIAGO DEL ESTERO DESPEJADO O ALGO NUBLADO. VIENTOS MODERADOS O LEVES DEL NORESTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA 14°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 26°C Y 29°C. CORRIENTES Y MISIONES DESPEJADO O ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA 14°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 19°C Y 23°C. FORMOSA, CHACO Y NORTE DE SANTA FE DESPEJADO O ALGO NUBLADO. VIENTOS MODERADOS DEL NORESTE, CON RÁFAGAS, DISMINUYENDO A LEVES. TEMPERATURA MÍNIMA 15°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 23°C Y 28°C. CENTRO DE SANTA FE NEBLINAS MATINALES. ALGO O PARCIAL NUBLADO. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR NORTE, CON RÁFAGAS, DISMINUYENDO A LEVES. TEMPERATURA MÍNIMA 14°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 21°C Y 24°C. SUR DE SANTA FE NEBLINAS MATINALES. PARCIAL NUBLADO O NUBLADO. BAJA PROBABILIDAD DE LLOVIZNAS POR LA TARDE O NOCHE. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR NORTE, CON RÁFAGAS, DISMINUYENDO A LEVES. TEMPERATURA MÍNIMA 14°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 23°C. ENTRE RÍOS ALGO O PARCIAL NUBLADO. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR NORTE, CON RÁFAGAS, DISMINUYENDO A LEVES. TEMPERATURA MÍNIMA 12°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 23°C. NORTE DE CÓRDOBA NEBLINAS MATINALES. PARCIAL NUBLADO O NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR NORTE, ROTANDO AL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA 8°C Y 12°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 25°C. SUR DE CÓRDOBA NEBLINAS MATINALES. PARCIAL NUBLADO O NUBLADO. BAJA PROBABILIDAD DE LLOVIZNAS AISLADAS POR LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES, PREVALECIENDO DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA 6°C Y 11°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 18°C Y 22°C. NORTE DE SAN LUIS MAYORMENTE NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SUDOESTE, CAMBIANDO AL NOROESTE. TEMPERATURA MÍNIMA 6°C Y 10°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 19°C Y 23°C. SUR DE SAN LUIS Y NORTE DE LA PAMPA NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE, ROTANDO AL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA 6°C Y 10°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 19°C Y 22°C. SUR DE LA PAMPA NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA 5°C Y 9°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 19°C Y 22°C. NOROESTE DE BUENOS AIRES NEBLINAS MATINALES. NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. BAJA PROBABILIDAD DE LLOVIZNAS POR LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES DEL NOROESTE, ROTANDO AL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA 10°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 16°C Y 20°C. SUDESTE DE BUENOS AIRES NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. BAJA PROBABILIDAD DE LLOVIZNAS POR LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES DEL NOROESTE. TEMPERATURA MÍNIMA 8°C Y 13°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 16°C Y 20°C. SUDOESTE DE BUENOS AIRES NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NOROESTE, CAMBIANDO AL SUDOESTE. TEMPERATURA MÍNIMA 7°C Y 10°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 16°C Y 20°C. NORESTE DE BUENOS AIRES NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NOROESTE, CON RÁFAGAS, ROTANDO AL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA 12°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 22°C. VIERNES ESTE DE JUJUY, CENTRO Y ESTE DE SALTA Y TUCUMÁN NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES DEL SECTOR OESTE, CAMBIANDO A DIRECCIONES VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 29°C. SUR DE SANTIAGO DEL ESTERO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES DEL NORESTE, CAMBIANDO A DIRECCIONES VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 26°C Y 28°C. MISIONES Y ESTE DE CORRIENTES NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES DEL NORESTE, ROTANDO AL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 24°C. CHACO, FORMOSA, NORTE DE SANTIAGO DEL ESTERO Y NOROESTE DE CORRIENTES DESPEJADO O ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 23°C Y 28°C. NORTE DE SANTA FE, SUDOESTE DE CORRIENTES Y NORTE DE ENTRE RÍOS NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE, CAMBIANDO A DIRECCIONES VARIABLES, PREVALECIENDO DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 12°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 24°C. CENTRO Y SUR DE SANTA FE, ESTE DE CÓRDOBA Y SUDOESTE DE ENTRE RÍOS NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. BAJA PROBABILIDAD DE LLUVIAS AISLADAS POR LA MAÑANA. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES, CAMBIANDO AL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 11°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 18°C Y 23°C. OESTE DE CÓRDOBA NUBOSIDAD VARIABLE. BAJA PROBABILIDAD DE LLUVIAS AISLADAS POR LA MAÑANA. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES, PREVALECIENDO DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 8°C Y 13°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 25°C. SAN LUIS PARCIAL NUBLADO O NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO ALGO O PARCIAL NUBLADO. BAJA PROBABILIDAD DE LLOVIZNAS POR LA MAÑANA. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SUDESTE, CAMBIANDO A LEVES DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 6°C Y 10°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 17°C Y 21°C. LA PAMPA NUBOSIDAD VARIABLE POR LA MAÑANA, LUEGO ALGO NUBLADO O DESPEJADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR, CAMBIANDO A LEVES O MODERADOS DEL SUDOESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 5°C Y 10°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 19°C Y 22°C. SUDESTE DE ENTRE RÍOS NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. BAJA PROBABILIDAD DE LLUVIAS AISLADAS POR LA MAÑANA. VIENTOS LEVES DEL NOROESTE, ROTANDO AL SECTOR OESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 12°C Y 14°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 23°C. NOROESTE DE BUENOS AIRES NUBLADO O PARCIAL NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 16°C Y 20°C. SUDOESTE DE BUENOS AIRES NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES DEL SECTOR OESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 7°C Y 10°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 17°C Y 20°C. SUDESTE DE BUENOS AIRES NUBLADO O PARCIAL NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES DEL SUDOESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 9°C Y 12°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 16°C Y 20°C. NORESTE DE BUENOS AIRES NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. BAJA PROBABILIDAD DE LLUVIAS AISLADAS POR LA MAÑANA. VIENTOS LEVES DEL SECTOR OESTE, CAMBIANDO AL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 14°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 23°C. (Reporte de Maximilian Heath)