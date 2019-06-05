Argentina
June 5, 2019 / 6:36 PM / ACTUALIZADO HACE 35 minutes ago

Pronóstico meteorológico para región agropecuaria de Argentina

9 MIN. DE LECTURA

    BUENOS AIRES, 5 jun (Reuters) - Pronóstico climático del
Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Argentina para el
jueves, viernes y sábado en las principales provincias
agropecuarias del país, uno de los mayores exportadores
mundiales de soja, maíz, trigo y girasol.  
    La información está disponible en la página web del Servicio
Meteorológico (www.smn.gov.ar) y las temperaturas están
expresadas en grados centígrados.
    
JUEVES
    
ESTE DE JUJUY, CENTRO DE SALTA Y TUCUMÁN    
DESPEJADO O ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES
VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 16°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 24°C Y 26°C.
 
ESTE DE SALTA Y SANTIAGO DEL ESTERO    
DESPEJADO O ALGO NUBLADO. VIENTOS MODERADOS O LEVES DEL NORESTE,
CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA 14°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA
ENTRE 26°C Y 29°C.
 
CORRIENTES Y MISIONES    
DESPEJADO O ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE. TEMPERATURA
MÍNIMA 14°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 19°C Y 23°C.
 
FORMOSA, CHACO Y NORTE DE SANTA FE    
DESPEJADO O ALGO NUBLADO. VIENTOS MODERADOS DEL NORESTE, CON
RÁFAGAS, DISMINUYENDO A LEVES. TEMPERATURA MÍNIMA 15°C Y 18°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 23°C Y 28°C.
 
CENTRO DE SANTA FE    
NEBLINAS MATINALES. ALGO O PARCIAL NUBLADO. VIENTOS MODERADOS
DEL SECTOR NORTE, CON RÁFAGAS, DISMINUYENDO A LEVES. TEMPERATURA
MÍNIMA 14°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 21°C Y 24°C.
 
SUR DE SANTA FE    
NEBLINAS MATINALES. PARCIAL NUBLADO O NUBLADO. BAJA PROBABILIDAD
DE LLOVIZNAS POR LA TARDE O NOCHE. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR
NORTE, CON RÁFAGAS, DISMINUYENDO A LEVES. TEMPERATURA MÍNIMA
14°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 23°C.
 
ENTRE RÍOS    
ALGO O PARCIAL NUBLADO. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR NORTE, CON
RÁFAGAS, DISMINUYENDO A LEVES. TEMPERATURA MÍNIMA 12°C Y 16°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 23°C.
 
NORTE DE CÓRDOBA    
NEBLINAS MATINALES. PARCIAL NUBLADO O NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL
SECTOR NORTE, ROTANDO AL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA 8°C Y 12°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 25°C.
 
SUR DE CÓRDOBA    
NEBLINAS MATINALES. PARCIAL NUBLADO O NUBLADO. BAJA PROBABILIDAD
DE LLOVIZNAS AISLADAS POR LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES DE
DIRECCIONES VARIABLES, PREVALECIENDO DEL SECTOR NORTE.
TEMPERATURA MÍNIMA 6°C Y 11°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 18°C Y
22°C.
 
NORTE DE SAN LUIS    
MAYORMENTE NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SUDOESTE, CAMBIANDO AL
NOROESTE. TEMPERATURA MÍNIMA 6°C Y 10°C. TEMPERATURA MÁXIMA
ENTRE 19°C Y 23°C.
 
SUR DE SAN LUIS Y NORTE DE LA PAMPA    
NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE,
ROTANDO AL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA 6°C Y 10°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 19°C Y 22°C.
 
SUR DE LA PAMPA    
NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES.
TEMPERATURA MÍNIMA 5°C Y 9°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 19°C Y
22°C.
 
NOROESTE DE BUENOS AIRES    
NEBLINAS MATINALES. NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. BAJA PROBABILIDAD
DE LLOVIZNAS POR LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES DEL NOROESTE,
ROTANDO AL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA 10°C Y 15°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 16°C Y 20°C.
 
SUDESTE DE BUENOS AIRES    
NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. BAJA PROBABILIDAD DE LLOVIZNAS POR LA
TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES DEL NOROESTE. TEMPERATURA MÍNIMA
8°C Y 13°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 16°C Y 20°C.
 
SUDOESTE DE BUENOS AIRES    
NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NOROESTE, CAMBIANDO
AL SUDOESTE. TEMPERATURA MÍNIMA 7°C Y 10°C. TEMPERATURA MÁXIMA
ENTRE 16°C Y 20°C.
 
NORESTE DE BUENOS AIRES    
ALGO NUBLADO, LUEGO NUBOSIDAD EN AUMENTO. VIENTOS LEVES DEL
SECTOR NORTE CAMBIANDO TEMPORALMENTE AL NOROESTE. TEMPERATURA
MÍNIMA 12°C Y 14°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 18°C Y 20°C.


VIERNES

ESTE DE JUJUY, CENTRO Y ESTE DE SALTA Y TUCUMÁN    
NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES DEL SECTOR OESTE, CAMBIANDO A
DIRECCIONES VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 16°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 29°C.
 
SUR DE SANTIAGO DEL ESTERO    
NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES DEL NORESTE, CAMBIANDO A
DIRECCIONES VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 18°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 26°C Y 28°C.
 
MISIONES Y ESTE DE CORRIENTES    
NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES DEL NORESTE, ROTANDO AL SECTOR
NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA
ENTRE 20°C Y 24°C.
 
CHACO, FORMOSA, NORTE DE SANTIAGO DEL ESTERO Y NOROESTE DE
CORRIENTES    
DESPEJADO O ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 15°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 23°C Y 28°C.
 
NORTE DE SANTA FE, SUDOESTE DE CORRIENTES Y NORTE DE ENTRE RÍOS
NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE, CAMBIANDO
A DIRECCIONES VARIABLES, PREVALECIENDO DEL SUDESTE. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 12°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 24°C.
 
CENTRO Y SUR DE SANTA FE, ESTE DE CÓRDOBA Y SUDOESTE DE ENTRE
RÍOS    
NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. BAJA PROBABILIDAD DE LLUVIAS AISLADAS
POR LA MAÑANA. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES, CAMBIANDO
AL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 11°C Y 16°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 18°C Y 23°C.
 
OESTE DE CÓRDOBA    
NUBOSIDAD VARIABLE. BAJA PROBABILIDAD DE LLUVIAS AISLADAS POR LA
MAÑANA. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES, PREVALECIENDO
DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 8°C Y 13°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 20°C Y 25°C.
 
SAN LUIS    
PARCIAL NUBLADO O NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO ALGO O PARCIAL
NUBLADO. BAJA PROBABILIDAD DE LLOVIZNAS POR LA MAÑANA. VIENTOS
LEVES O MODERADOS DEL SUDESTE, CAMBIANDO A LEVES DEL SECTOR SUR.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 6°C Y 10°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
17°C Y 21°C.
 
LA PAMPA    
NUBOSIDAD VARIABLE POR LA MAÑANA, LUEGO ALGO NUBLADO O
DESPEJADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR, CAMBIANDO A LEVES O
MODERADOS DEL SUDOESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 5°C Y 10°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 19°C Y 22°C.
 
SUDESTE DE ENTRE RÍOS    
NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. BAJA PROBABILIDAD DE LLUVIAS AISLADAS
POR LA MAÑANA. VIENTOS LEVES DEL NOROESTE, ROTANDO AL SECTOR
OESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 12°C Y 14°C. TEMPERATURA MÁXIMA
ENTRE 20°C Y 23°C.
 
NOROESTE DE BUENOS AIRES    
NUBLADO O PARCIAL NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD
VARIABLE. VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE
10°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 16°C Y 20°C.
 
SUDOESTE DE BUENOS AIRES    
NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES DEL SECTOR OESTE. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 7°C Y 10°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 17°C Y 20°C.
 
SUDESTE DE BUENOS AIRES    
NUBLADO O PARCIAL NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD
VARIABLE. VIENTOS LEVES DEL SUDOESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE
9°C Y 12°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 16°C Y 20°C.
 
NORESTE DE BUENOS AIRES    
NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS AISLADAS POR LA MADRUGADA.
VIENTOS LEVES DEL NOROESTE, CAMBIANDO AL SUDOESTE. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 10°C Y 14°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 17°C Y19°C.


SÁBADO

OESTE Y CENTRO DE FORMOSA, OESTE Y CENTRO DE CHACO, ESTE DE
JUJUY, ESTE DE SALTA Y SANTIAGO DEL ESTERO    
PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 11°C Y 14°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 17°C Y 20°C.
 
CENTRO DE SALTA, TUCUMÁN, ESTE DE FORMOSA, ESTE DE CHACO,
CORRIENTES, NORESTE DE SANTA FE Y SUR DE MISIONES    
DESPEJADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE
11°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 16°C Y 25°C.
 
NORTE DE MISIONES    
PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 14°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 23°C Y 25°C.
 
NORESTE DE CÓRDOBA, CENTRO DE SANTA FE, NORTE Y CENTRO DE ENTRE
RÍOS    
ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SUDESTE CAMBIANDO AL SECTOR SUR.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 9°C Y 13°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
18°C Y 20°C.
 
SUR DE SANTA FE Y SUR DE ENTRE RÍOS    
ALGO A PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR CAMBIANDO
AL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 7°C Y 9°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 17°C Y 19°C.
 
NOROESTE Y SUR DE CÓRDOBA    
ALGO A PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES A MODERADOS DEL SECTOR
NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 7°C Y 9°C. TEMPERATURA MÁXIMA
ENTRE 18°C Y 21°C.
 
SAN LUIS, LA PAMPA, NOROESTE, CENTRO Y SUR DE BUENOS AIRES    
ALGO NUBLADO A DESPEJADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR OESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 6°C Y 9°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
15°C Y 20°C.
 
NORESTE DE BUENOS AIRES    
LIGERAMENTE NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NOROESTE CAMBIANDO AL
SECTOR OESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 7°C Y 9°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 17°C Y 19°C.
    

 (Reporte de Maximilian Heath)
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