Pronóstico meteorológico para región agropecuaria de Argentina

BUENOS AIRES, 7 jun (Reuters) - Pronóstico climático del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Argentina para el fin de semana y el lunes en las principales provincias agropecuarias del país, uno de los mayores exportadores mundiales de soja, maíz, trigo y girasol. La información está disponible en la página web del Servicio Meteorológico (www.smn.gov.ar) y las temperaturas están expresadas en grados centígrados. SÁBADO ESTE DE JUJUY, ESTE Y CENTRO DE SALTA Y TUCUMÁN NEBLINAS MATINALES. PARCIAL NUBLADO O NUBLADO. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 9°C Y 13°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 24°C. NORTE DE MISIONES NEBLINAS MATINALES. PARCIAL NUBLADO. TIEMPO INESTABLE POR LA MAÑANA, VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 26°C. SUR DE MISIONES NEBLINAS MATINALES. PARCIAL NUBLADO O NUBLADO. INESTABLE POR LA MAÑANA, LUEGO BAJA PROBABILIDAD DE LLUVIAS AISLADAS. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 19°C Y 21°C. NORTE DE CORRIENTES, ESTE DE FORMOSA Y ESTE Y CENTRO DE CHACO NEBLINAS MATINALES. PARCIAL NUBLADO O NUBLADO. BAJA PROBABILIDAD DE LLUVIAS AISLADAS POR LA MAÑANA, LUEGO BAJA PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y LLOVIZNAS AISLADAS. VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR, ROTANDO AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 19°C Y 24°C. OESTE DE FORMOSA Y OESTE DE CHACO PARCIAL NUBLADO. TIEMPO INESTABLE. VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR, CAMBIANDO A DIRECCIÓN VARIABLE PREVALECIENDO DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 19°C Y 24°C. SANTIAGO DEL ESTERO, NORTE DE SANTA FE, SUR DE CORRIENTES Y NORTE DE ENTRE RÍOS NEBLINAS MATINALES. PARCIAL NUBLADO. BAJA PROBABILIDAD DE LLOVIZNAS AISLADAS POR LA MAÑANA. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SUDESTE, ROTANDO AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 24°C. NORESTE DE CÓRDOBA, CENTRO DE SANTA FE Y SUR DE ENTRE RÍOS ALGO O LIGERAMENTE NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL NOROESTE, ROTANDO AL NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 7°C Y 9°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 17°C Y 20°C. NOROESTE Y SUR DE CÓRDOBA, SAN LUIS, NORTE DE LA PAMPA, SUR DE SANTA FE Y NOROESTE DE BUENOS AIRES ALGO O LIGERAMENTE NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SUDESTE, ROTANDO AL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 6°C Y 9°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 19°C Y 21°C. SUR DE LA PAMPA Y SUR DE BUENOS AIRES ALGO O PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NOROESTE, ROTANDO AL NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 7°C Y 11°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 15°C Y 18°C. NORESTE DE BUENOS AIRES ALGO A LIGERAMENTE NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SUDOESTE, ROTANDO AL SECTOR OESTE, LUEGO CAMBIANDO A MODERADOS DEL NOROESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 7°C Y 9°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 18°C Y 20°C. DOMINGO ESTE DE JUJUY, CENTRO DE SALTA Y TUCUMÁN PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES, PREVALECIENDO DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 11°C Y 14°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 18°C Y 26°C. ESTE DE SALTA, SANTIAGO DEL ESTERO, FORMOSA, OESTE Y CENTRO DE CHACO Y NOROESTE DE SANTA FE PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES A MODERADOS DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 28°C. ESTE DE CHACO, CORRIENTES, NORESTE DE SANTA FE Y NORTE DE ENTRE RÍOS ALGO A PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE, CAMBIANDO A MODERADOS DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 27°C. MISIONES PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE, ROTANDO AL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 28°C. ESTE DE CÓRDOBA, CENTRO Y SUR DE SANTA FE Y SUR DE ENTRE RÍOS PARCIAL NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO MAYORMENTE NUBLADO. TIEMPO INESTABLE HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 9°C Y 11°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 23°C. OESTE DE CÓRDOBA PARCIAL NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO MAYORMENTE NUBLADO. TIEMPO INESTABLE CON BAJA PROBABILIDAD DE LLOVIZNAS HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES A MODERADOS DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 9°C Y 11°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 23°C. SAN LUIS Y SUR DE LA PAMPA ALGO A PARCIAL NUBLADO. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR NORTE, CAMBIANDO A DIRECCIÓN VARIABLE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 7°C Y 9°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 18°C Y 21°C. NORTE DE LA PAMPA Y SUDOESTE DE BUENOS AIRES PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR NORTE, CAMBIANDO DIRECCIÓN VARIABLE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 7°C Y 12°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 17°C Y 19°C. SUDESTE DE BUENOS AIRES ALGO A PARCIAL NUBLADO. VIENTOS MODERADOS A REGULARES DEL NOROESTE, CON RÁFAGAS, DISMINUYENDO A LEVES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 5°C Y 7°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 17°C Y 19°C. NORESTE DE BUENOS AIRES ALGO NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO MAYORMENTE NUBLADO. TIEMPO INESTABLE HACIA LA NOCHE. VIENTOS LEVES DEL NOROESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 9°C Y 12°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 18°C Y 21°C. LUNES ESTE DE JUJUY, CENTRO Y ESTE DE SALTA, TUCUMÁN, NORTE Y SUDOESTE DE SANTIAGO DEL ESTERO, NOROESTE DE CÓRDOBA, OESTE DE FORMOSA Y OESTE DE CHACO PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DE DIRECCIÓN VARIABLE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 29°C. CENTRO Y ESTE DE FORMOSA, CENTRO Y ESTE DE CHACO, NORESTE DE SANTA FE Y CORRIENTES NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO MAYORMENTE NUBLADO. VIENTOS MODERADOS DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 23°C Y 26°C. MISIONES PARCIAL O MAYORMENTE NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 23°C Y 26°C. SUDESTE DE SANTIAGO DEL ESTERO, NORESTE Y SUDESTE DE CÓRDOBA, NORESTE Y CENTRO DE SANTA FE Y NORTE DE ENTRE RÍOS PARCIAL NUBLADO. TIEMPO INESTABLE CON PROBABILIDAD DE LLUVIAS AISLADAS Y ALGUNAS LLOVIZNAS. VIENTOS MODERADOS A LEVES DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 12°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 19°C Y 26°C. SUR DE SANTA FE, SUR DE ENTRE RÍOS Y NOROESTE DE BUENOS AIRES NUBLADO. PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS MODERADOS DEL NORESTE, CAMBIANDO AL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 19°C Y 21°C. SUDOESTE DE CÓRDOBA Y NORTE DE LA PAMPA MAYORMENTE NUBLADO. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE LLOVIZNAS HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES DEL SECTOR NORTE, CAMBIANDO A MODERADOS DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 14°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 16°C Y 19°C. SAN LUIS NUBLADO. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE LLUVIAS AISLADAS. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES, CAMBIANDO A MODERADOS DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 9°C Y 11°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 16°C Y 19°C. CENTRO Y SUR DE LA PAMPA Y SUDOESTE DE BUENOS AIRES MAYORMENTE NUBLADO. VIENTOS LEVES DE DIRECCIÓN VARIABLE, ROTANDO AL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 9°C Y 12°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 14°C Y 16°C. SUDESTE DE BUENOS AIRES MAYORMENTE NUBLADO. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE LLUVIAS AISLADAS. VIENTOS LEVES DEL SECTOR NORTE, ROTANDO AL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 8°C Y 11°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 14°C Y 17°C. NORESTE DE BUENOS AIRES NUBLADO. PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS LEVES DEL NOROESTE, CAMBIANDO A MODERADOS DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 19°C Y 22°C. (Reporte de Maximilian Heath)