Argentina
June 7, 2019 / 9:46 PM / ACTUALIZADO HACE 21 minutes ago

Pronóstico meteorológico para región agropecuaria de Argentina

8 MIN. DE LECTURA

    BUENOS AIRES, 7 jun (Reuters) - Pronóstico climático del
Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Argentina para el fin
de semana y el lunes en las principales provincias agropecuarias
del país, uno de los mayores exportadores mundiales de soja,
maíz, trigo y girasol.  
    La información está disponible en la página web del Servicio
Meteorológico (www.smn.gov.ar) y las temperaturas están
expresadas en grados centígrados.
    
SÁBADO
    
ESTE DE JUJUY, ESTE Y CENTRO DE SALTA Y TUCUMÁN    
NEBLINAS MATINALES. PARCIAL NUBLADO O NUBLADO. VIENTOS LEVES DE
DIRECCIONES VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 9°C Y 13°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 24°C.
 
NORTE DE MISIONES    
NEBLINAS MATINALES. PARCIAL NUBLADO. TIEMPO INESTABLE POR LA
MAÑANA, VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE
13°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 26°C.
 
SUR DE MISIONES    
NEBLINAS MATINALES. PARCIAL NUBLADO O NUBLADO. INESTABLE POR LA
MAÑANA, LUEGO BAJA PROBABILIDAD DE LLUVIAS AISLADAS. VIENTOS
LEVES DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 16°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 19°C Y 21°C.
 
NORTE DE CORRIENTES, ESTE DE FORMOSA Y ESTE Y CENTRO DE CHACO
NEBLINAS MATINALES. PARCIAL NUBLADO O NUBLADO. BAJA PROBABILIDAD
DE LLUVIAS AISLADAS POR LA MAÑANA, LUEGO BAJA PROBABILIDAD DE
LLUVIAS Y LLOVIZNAS AISLADAS. VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR,
ROTANDO AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 17°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 19°C Y 24°C.
 
OESTE DE FORMOSA Y OESTE DE CHACO    
PARCIAL NUBLADO. TIEMPO INESTABLE. VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR,
CAMBIANDO A DIRECCIÓN VARIABLE PREVALECIENDO DEL SECTOR ESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
19°C Y 24°C.
 
SANTIAGO DEL ESTERO, NORTE DE SANTA FE, SUR DE CORRIENTES Y
NORTE DE ENTRE RÍOS    
NEBLINAS MATINALES. PARCIAL NUBLADO. BAJA PROBABILIDAD DE
LLOVIZNAS AISLADAS POR LA MAÑANA. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL
SUDESTE, ROTANDO AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y
16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 24°C.
 
NORESTE DE CÓRDOBA, CENTRO DE SANTA FE Y SUR DE ENTRE RÍOS    
ALGO O LIGERAMENTE NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL
NOROESTE, ROTANDO AL NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 7°C Y 9°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 17°C Y 20°C.
 
NOROESTE Y SUR DE CÓRDOBA, SAN LUIS, NORTE DE LA PAMPA, SUR DE
SANTA FE Y NOROESTE DE BUENOS AIRES    
ALGO O LIGERAMENTE NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SUDESTE, ROTANDO
AL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 6°C Y 9°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 19°C Y 21°C.
 
SUR DE LA PAMPA Y SUR DE BUENOS AIRES    
ALGO O PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NOROESTE, ROTANDO AL
NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 7°C Y 11°C. TEMPERATURA MÁXIMA
ENTRE 15°C Y 18°C.
 
NORESTE DE BUENOS AIRES    
ALGO A LIGERAMENTE NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SUDOESTE, ROTANDO
AL SECTOR OESTE, LUEGO CAMBIANDO A MODERADOS DEL NOROESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 7°C Y 9°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
18°C Y 20°C.


DOMINGO

ESTE DE JUJUY, CENTRO DE SALTA Y TUCUMÁN    
PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES,
PREVALECIENDO DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 11°C Y
14°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 18°C Y 26°C.
 
ESTE DE SALTA, SANTIAGO DEL ESTERO, FORMOSA, OESTE Y CENTRO DE
CHACO Y NOROESTE DE SANTA FE    
PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES A MODERADOS DEL NORESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
24°C Y 28°C.
 
ESTE DE CHACO, CORRIENTES, NORESTE DE SANTA FE Y NORTE DE ENTRE
RÍOS    
ALGO A PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE, CAMBIANDO
A MODERADOS DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 17°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 27°C.
 
MISIONES    
PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE, ROTANDO AL
NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 17°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 25°C Y 28°C.
 
ESTE DE CÓRDOBA, CENTRO Y SUR DE SANTA FE Y SUR DE ENTRE RÍOS
PARCIAL NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO MAYORMENTE NUBLADO. TIEMPO
INESTABLE HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES DEL NORESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 9°C Y 11°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
20°C Y 23°C.
 
OESTE DE CÓRDOBA    
PARCIAL NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO MAYORMENTE NUBLADO. TIEMPO
INESTABLE CON BAJA PROBABILIDAD DE LLOVIZNAS HACIA LA TARDE O
NOCHE. VIENTOS LEVES A MODERADOS DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 9°C Y 11°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 23°C.
 
SAN LUIS Y SUR DE LA PAMPA    
ALGO A PARCIAL NUBLADO. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR NORTE,
CAMBIANDO A DIRECCIÓN VARIABLE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 7°C Y
9°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 18°C Y 21°C.
 
NORTE DE LA PAMPA Y SUDOESTE DE BUENOS AIRES    
PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR NORTE,
CAMBIANDO DIRECCIÓN VARIABLE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 7°C Y
12°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 17°C Y 19°C.
 
SUDESTE DE BUENOS AIRES    
ALGO A PARCIAL NUBLADO. VIENTOS MODERADOS A REGULARES DEL
NOROESTE, CON RÁFAGAS, DISMINUYENDO A LEVES. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 5°C Y 7°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 17°C Y 19°C.
 
NORESTE DE BUENOS AIRES    
ALGO NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO MAYORMENTE NUBLADO. TIEMPO
INESTABLE HACIA LA NOCHE. VIENTOS LEVES DEL NOROESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 9°C Y 12°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
18°C Y 21°C.


LUNES

ESTE DE JUJUY, CENTRO Y ESTE DE SALTA, TUCUMÁN, NORTE Y SUDOESTE
DE SANTIAGO DEL ESTERO, NOROESTE DE CÓRDOBA, OESTE DE FORMOSA Y
OESTE DE CHACO    
PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DE DIRECCIÓN VARIABLE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
24°C Y 29°C.
 
CENTRO Y ESTE DE FORMOSA, CENTRO Y ESTE DE CHACO, NORESTE DE
SANTA FE Y CORRIENTES    
NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO MAYORMENTE NUBLADO. VIENTOS
MODERADOS DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 21°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 23°C Y 26°C.
 
MISIONES    
PARCIAL O MAYORMENTE NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
23°C Y 26°C.
 
SUDESTE DE SANTIAGO DEL ESTERO, NORESTE Y SUDESTE DE CÓRDOBA,
NORESTE Y CENTRO DE SANTA FE Y NORTE DE ENTRE RÍOS    
PARCIAL NUBLADO. TIEMPO INESTABLE CON PROBABILIDAD DE LLUVIAS
AISLADAS Y ALGUNAS LLOVIZNAS. VIENTOS MODERADOS A LEVES DEL
NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 12°C Y 17°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 19°C Y 26°C.
 
SUR DE SANTA FE, SUR DE ENTRE RÍOS Y NOROESTE DE BUENOS AIRES
NUBLADO. PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS MODERADOS
DEL NORESTE, CAMBIANDO AL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C
Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 19°C Y 21°C.
 
SUDOESTE DE CÓRDOBA Y NORTE DE LA PAMPA    
MAYORMENTE NUBLADO. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE LLOVIZNAS
HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES DEL SECTOR NORTE,
CAMBIANDO A MODERADOS DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE
10°C Y 14°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 16°C Y 19°C.
 
SAN LUIS    
NUBLADO. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE LLUVIAS AISLADAS. VIENTOS
LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES, CAMBIANDO A MODERADOS DEL
SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 9°C Y 11°C. TEMPERATURA MÁXIMA
ENTRE 16°C Y 19°C.
 
CENTRO Y SUR DE LA PAMPA Y SUDOESTE DE BUENOS AIRES    
MAYORMENTE NUBLADO. VIENTOS LEVES DE DIRECCIÓN VARIABLE, ROTANDO
AL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 9°C Y 12°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 14°C Y 16°C.
 
SUDESTE DE BUENOS AIRES    
MAYORMENTE NUBLADO. INESTABLE CON PROBABILIDAD DE LLUVIAS
AISLADAS. VIENTOS LEVES DEL SECTOR NORTE, ROTANDO AL SUDESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 8°C Y 11°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
14°C Y 17°C.
 
NORESTE DE BUENOS AIRES    
NUBLADO. PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS LEVES DEL
NOROESTE, CAMBIANDO A MODERADOS DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 14°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 19°C Y 22°C.

 (Reporte de Maximilian Heath)
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