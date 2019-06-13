Argentina
June 13, 2019 / 5:44 PM / ACTUALIZADO HACE an hour ago

Pronóstico meteorológico para región agropecuaria de Argentina

13 MIN. DE LECTURA

    BUENOS AIRES, 13 jun (Reuters) - Pronóstico climático del
Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Argentina para el
viernes y el fin de semana en las principales provincias
agropecuarias del país, uno de los mayores exportadores
mundiales de soja, maíz, trigo y girasol.  
    La información está disponible en la página web del Servicio
Meteorológico (www.smn.gov.ar) y las temperaturas están
expresadas en grados centígrados.
    
VIERNES
    
ESTE DE JUJUY, ESTE DE SALTA, TUCUMÁN    
NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y LLOVIZNAS
AISLADAS. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 12°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 19°C Y 24°C.
 
CENTRO DE SALTA    
NEBLINAS MATINALES. NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE LLUVIAS
Y LLOVIZNAS AISLADAS. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
20°C Y 24°C.
 
SANTIAGO DEL ESTERO    
NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y LLOVIZNAS
AISLADAS. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR SUR, CAMBIANDO
TEMPORARIAMENTE A DIRECCIONES VARIABLES, LUEGO DISMINUYENDO A
LEVES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA
ENTRE 20°C Y 25°C.
 
OESTE DE FORMOSA    
NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. BAJA PROBABILIDAD DE LLOVIZNAS POR LA
TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES DEL SECTOR NORTE, CAMBIANDO AL
SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 22°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 24°C Y 28°C.
 
ESTE DE FORMOSA, CHACO, NORTE DE CORRIENTES Y MISIONES    
NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE, ROTANDO
TEMPORARIAMENTE AL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y
23°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 28°C.
 
NORTE DE SANTA FE Y SUR DE CORRIENTES    
NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS
AISLADAS. VIENTOS LEVES DEL NORESTE, CAMBIANDO TEMPORARIAMENTE A
DIRECCIONES VARIABLES, CAMBIANDO LUEGO AL SUDESTE. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 16°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 25°C.
 
CENTRO DE SANTA FE Y ENTRE RÍOS    
NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS
POR LA MAÑANA, LUEGO LLUVIAS Y TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS LEVES
DEL SUDOESTE, ROTANDO AL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C
Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 19°C Y 23°C.
 
SUR DE SANTA FE    
NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. BAJA PROBABILIDAD DE LLUVIAS AISLADAS
POR LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES DEL SUDOESTE, ROTANDO
TEMPORARIAMENTE AL SECTOR SUR, CAMBIANDO LUEGO AL SUDESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 7°C Y 12°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
15°C Y 20°C.
 
NORTE DE CÓRDOBA    
NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR
SUR, DISMINUYENDO A LEVES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 6°C Y 12°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 13°C Y 18°C.
 
SUR DE CÓRDOBA Y NORTE DE SAN LUIS    
NUBLADO O PARCIAL NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD
VARIABLE. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR SUR, DISMINUYENDO
A LEVES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 4°C Y 9°C. TEMPERATURA MÁXIMA
ENTRE 13°C Y 17°C.
 
CENTRO Y SUR DE SAN LUIS    
PARCIAL NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS
LEVES DEL SECTOR SUR, AUMENTANDO A LEVES O MODERADOS DEL
SUDESTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 4°C Y 9°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 8°C Y 12°C.
 
NORTE Y SUDOESTE DE LA PAMPA    
NUBLADO O PARCIAL NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD
VARIABLE. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SUDOESTE, ROTANDO AL
SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 1°C Y 5°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 10°C Y 15°C.
 
SUDESTE DE LA PAMPA    
NUBLADO O PARCIAL NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD
VARIABLE. VIENTOS LEVES DEL SUDOESTE, AUMENTANDO TEMPORARIAMENTE
A REGULARES DEL SECTOR OESTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 2°C Y 5°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 10°C Y 15°C.
 
SUR DE BUENOS AIRES    
NUBLADO O PARCIAL NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO ALGO O PARCIAL
NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS POR LA MAÑANA. VIENTOS LEVES O
MODERADOS DEL SUDOESTE, CON RÁFAGAS, AUMENTANDO TEMPORARIAMENTE
A MODERADOS O REGULARES DEL SECTOR OESTE, CON RÁFAGAS.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 6°C Y 11°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
13°C Y 18°C.
 
EXTREMO SUR DE BUENOS AIRES    
NUBLADO O PARCIAL NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO ALGO O PARCIAL
NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLOVIZNAS POR LA MAÑANA, LUEGO LLUVIAS
FUERTES. VIENTOS LEVES A MODERADOS DEL SECTOR ESTE, CON RÁFAGAS,
CAMBIANDO LUEGO AL SUDOESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 4°C Y
11°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 13°C Y 18°C.
 
NOROESTE DE BUENOS AIRES    
NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SUDOESTE, ROTANDO
AL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 4°C Y 9°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 12°C Y 16°C.
 
NORESTE DE BUENOS AIRES    
NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. BAJA PROBABILIDAD DE LLUVIAS AISLADAS
EN LA MADRUGADA. VIENTOS LEVES DEL SUDOESTE, ROTANDO AL SECTOR
SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 8°C Y 12°C. TEMPERATURA MÁXIMA
ENTRE 16°C Y 19°C.


SÁBADO

ESTE DE JUJUY Y CENTRO Y ESTE DE SALTA    
NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLOVIZNAS POR LA MAÑANA, LUEGO BAJA
PROBABILIDAD DE LLUVIAS AISLADAS. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES
VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 9°C Y 14°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 17°C Y 22°C.
 
TUCUMÁN    
NUBLADO O MAYORMENTE NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NOROESTE,
ROTANDO AL SECTOR OESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 7°C Y 10°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 12°C Y 16°C.
 
SANTIAGO DEL ESTERO    
NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLOVIZNAS POR LA MAÑANA, LUEGO BAJA
PROBABILIDAD DE LLUVIAS. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR
SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 11°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA
ENTRE 13°C Y 16°C.
 
NORTE DE CÓRDOBA    
NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS AISLADAS POR LA MAÑANA, LUEGO
LLUVIAS. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR SUR, CON RÁFAGAS, ROTANDO
AL SUDOESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 8°C Y 13°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 12°C Y 17°C.
 
SUR DE CÓRDOBA Y CENTRO Y NORTE DE SAN LUIS    
NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS AISLADAS POR LA MAÑANA, LUEGO
LLUVIAS. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR SUR, CON RÁFAGAS, ROTANDO
AL SUDOESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 4°C Y 9°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 7°C Y 12°C.
 
ESTE DE FORMOSA, ESTE DE CHACO, NORTE DE CORRIENTES Y MISIONES
NUBLADO O MAYORMENTE NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE, ROTANDO
AL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 23°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 23°C Y 28°C.
 
OESTE DE FORMOSA Y OESTE DE CHACO    
NUBLADO O MAYORMENTE NUBLADO. BAJA PROBABILIDAD DE LLUVIAS
AISLADAS POR LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES DEL SECTOR OESTE,
ROTANDO AL SUDOESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 20°C Y 23°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 28°C.
 
NORTE DE SANTA FE    
NUBLADO O MAYORMENTE NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS AISLADAS
POR LA MAÑANA, LUEGO TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS LEVES DEL
SECTOR SUR, ROTANDO AL SUDOESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y
19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 16°C Y 19°C.
 
SUR DE CORRIENTES    
NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS AISLADAS. VIENTOS LEVES DEL
NORESTE, CAMBIANDO AL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 19°C Y
21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 21°C Y 24°C.
 
CENTRO DE SANTA FE Y NORTE DE ENTRE RÍOS    
NUBLADO. PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS LEVES DE
DIRECCIONES VARIABLES, CAMBIANDO AL SUDOESTE. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 13°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 16°C Y 21°C.
 
SUR DE SANTA FE    
NUBLADO. BAJA PROBABILIDAD DE LLUVIAS POR LA MAÑANA, LUEGO
PROBABILIDAD DE LLUVIAS AISLADAS. VIENTOS LEVES DEL SUDESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 7°C Y 12°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
12°C Y 16°C.
 
SUR DE ENTRE RÍOS    
NUBLADO. PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS LEVES DEL
SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 11°C Y 14°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 15°C Y 18°C.
 
SUR DE SAN LUIS Y LA PAMPA    
NUBLADO. BAJA PROBABILIDAD DE LLUVIAS AISLADAS POR LA TARDE O
NOCHE. VIENTOS MODERADOS DEL SUDESTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 4°C Y 9°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 9°C Y 14°C.
 
SUR DE BUENOS AIRES    
NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL
SUDESTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 3°C Y 9°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 12°C Y 15°C.
 
NOROESTE DE BUENOS AIRES    
NUBLADO. BAJA PROBABILIDAD DE LLUVIAS AISLADAS. VIENTOS LEVES
DEL SUDESTE, AUMENTANDO A LEVES O MODERADOS. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 6°C Y 11°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 14°C Y 17°C.
 
NORESTE DE BUENOS AIRES    
NUBLADO. BAJA PROBABILIDAD DE LLUVIAS AISLADAS POR LA MAÑANA,
LUEGO PROBABILIDAD DE LLUVIAS. VIENTOS LEVES DEL SUDESTE,
AUMENTANDO A LEVES O MODERADOS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 9°C Y
14°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 14°C Y 17°C.


DOMINGO

ESTE DE JUJUY, CENTRO Y ESTE DE SALTA Y TUCUMÁN    
PARCIAL NUBLADO O NUBLADO. BAJA PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y
LLOVIZNAS AISLADAS POR LA MAÑANA. VIENTOS LEVES O MODERADOS DE
DIRECCIONES VARIABLES, PREVALECIENDO DEL SUDOESTE. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 10°C Y 13°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 12°C Y 18°C.
 
SANTIAGO DEL ESTERO    
PARCIAL NUBLADO O NUBLADO. BAJA PROBABILIDAD DE LLOVIZNAS
AISLADAS. VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR, ROTANDO AL SUDOESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 9°C Y 12°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
16°C Y 18°C.
 
CÓRDOBA    
PARCIAL NUBLADO O NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS AISLADAS POR
LA MAÑANA, LUEGO BAJA PROBABILIDAD DE LLOVIZNAS. VIENTOS LEVES
DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 6°C Y 10°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 12°C Y 17°C.
 
SAN LUIS    
PARCIAL NUBLADO O NUBLADO. BAJA PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y
LLOVIZNAS AISLADAS. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SUDESTE,
CAMBIANDO A LEVES DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 2°C Y
7°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 5°C Y 10°C.
 
OESTE DE FORMOSA Y OESTE DE CHACO    
NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. BAJA PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y
LLOVIZNAS AISLADAS. VIENTOS LEVES DEL SUDOESTE. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 15°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 21°C Y 25°C.
 
ESTE DE FORMOSA    
NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE
22°C Y 24°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 26°C Y 28°C.
 
ESTE DE CHACO Y NOROESTE DE CORRIENTES    
NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SUDOESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE
16°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 21°C Y 26°C.
 
NORESTE DE CORRIENTES Y MISIONES    
NUBLADO O MAYORMENTE NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE, ROTANDO
AL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 19°C Y 22°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 27°C.
 
SUR DE CORRIENTES    
NUBLADO. BAJA PROBABILIDAD DE LLUVIAS AISLADAS. VIENTOS LEVES
DEL SUDOESTE, ROTANDO AL SECTOR OESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE
19°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 25°C.
 
NORTE DE SANTA FE    
NUBLADO. PROBABILIDAD DE TORMENTA AISLADAS POR LA MAÑANA, LUEGO
BAJA PROBABILIDAD DE LLUVIAS AISLADAS. VIENTOS LEVES DEL
SUDOESTE, ROTANDO AL SECTOR OESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C
Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 16°C Y 21°C.
 
CENTRO Y SUR DE SANTA FE    
NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS AISLADAS POR LA
MAÑANA, LUEGO BAJA PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y LLOVIZNAS. VIENTOS
LEVES DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 15°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 14°C Y 19°C.
 
NORTE DE ENTRE RÍOS    
NUBLADO. PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS POR LA MAÑANA, LUEGO
BAJA PROBABILIDAD DE LLUVIAS. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE,
ROTANDO AL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 18°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 19°C Y 21°C.
 
SUR DE ENTRE RÍOS    
NUBLADO. PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS POR LA MAÑANA, LUEGO
BAJA PROBABILIDAD DE LLUVIAS. VIENTOS MODERADOS DEL SUDESTE, CON
RÁFAGAS, DISMINUYENDO A LEVES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y
16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 16°C Y 18°C.
 
LA PAMPA    
NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. BAJA PROBABILIDAD DE LLUVIAS. VIENTOS
LEVES DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 2°C Y 6°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 6°C Y 9°C.
 
NOROESTE DE BUENOS AIRES    
NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. BAJA PROBABILIDAD DE LLUVIAS. VIENTOS
LEVES DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 7°C Y 12°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 12°C Y 16°C.
 
SUDESTE DE BUENOS AIRES    
PARCIAL O MAYORMENTE NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBLADO. BAJA
PROBABILIDAD DE LLUVIAS POR LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES O
MODERADOS DEL SUDESTE, CON ALGUNAS RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 7°C Y 12°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 12°C Y 16°C.
 
SUDOESTE DE BUENOS AIRES    
PARCIAL O MAYORMENTE NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBLADO.
VIENTOS LEVES DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 3°C Y 8°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 9°C Y 14°C.
 
NORESTE DE BUENOS AIRES    
NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS. VIENTOS
MODERADOS DEL SUDESTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE
11°C Y 14°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 14°C Y 17°C.

 (Reporte de Maximilian Heath)
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