Pronóstico meteorológico para región agropecuaria de Argentina

BUENOS AIRES, 13 jun (Reuters) - Pronóstico climático del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Argentina para el viernes y el fin de semana en las principales provincias agropecuarias del país, uno de los mayores exportadores mundiales de soja, maíz, trigo y girasol. La información está disponible en la página web del Servicio Meteorológico (www.smn.gov.ar) y las temperaturas están expresadas en grados centígrados. VIERNES ESTE DE JUJUY, ESTE DE SALTA, TUCUMÁN NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y LLOVIZNAS AISLADAS. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 12°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 19°C Y 24°C. CENTRO DE SALTA NEBLINAS MATINALES. NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y LLOVIZNAS AISLADAS. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 24°C. SANTIAGO DEL ESTERO NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y LLOVIZNAS AISLADAS. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR SUR, CAMBIANDO TEMPORARIAMENTE A DIRECCIONES VARIABLES, LUEGO DISMINUYENDO A LEVES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 25°C. OESTE DE FORMOSA NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. BAJA PROBABILIDAD DE LLOVIZNAS POR LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES DEL SECTOR NORTE, CAMBIANDO AL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 28°C. ESTE DE FORMOSA, CHACO, NORTE DE CORRIENTES Y MISIONES NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE, ROTANDO TEMPORARIAMENTE AL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 23°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 28°C. NORTE DE SANTA FE Y SUR DE CORRIENTES NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS LEVES DEL NORESTE, CAMBIANDO TEMPORARIAMENTE A DIRECCIONES VARIABLES, CAMBIANDO LUEGO AL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 25°C. CENTRO DE SANTA FE Y ENTRE RÍOS NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS POR LA MAÑANA, LUEGO LLUVIAS Y TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS LEVES DEL SUDOESTE, ROTANDO AL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 19°C Y 23°C. SUR DE SANTA FE NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. BAJA PROBABILIDAD DE LLUVIAS AISLADAS POR LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES DEL SUDOESTE, ROTANDO TEMPORARIAMENTE AL SECTOR SUR, CAMBIANDO LUEGO AL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 7°C Y 12°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 15°C Y 20°C. NORTE DE CÓRDOBA NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR SUR, DISMINUYENDO A LEVES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 6°C Y 12°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 13°C Y 18°C. SUR DE CÓRDOBA Y NORTE DE SAN LUIS NUBLADO O PARCIAL NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR SUR, DISMINUYENDO A LEVES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 4°C Y 9°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 13°C Y 17°C. CENTRO Y SUR DE SAN LUIS PARCIAL NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR, AUMENTANDO A LEVES O MODERADOS DEL SUDESTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 4°C Y 9°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 8°C Y 12°C. NORTE Y SUDOESTE DE LA PAMPA NUBLADO O PARCIAL NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SUDOESTE, ROTANDO AL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 1°C Y 5°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 10°C Y 15°C. SUDESTE DE LA PAMPA NUBLADO O PARCIAL NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES DEL SUDOESTE, AUMENTANDO TEMPORARIAMENTE A REGULARES DEL SECTOR OESTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 2°C Y 5°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 10°C Y 15°C. SUR DE BUENOS AIRES NUBLADO O PARCIAL NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO ALGO O PARCIAL NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS POR LA MAÑANA. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SUDOESTE, CON RÁFAGAS, AUMENTANDO TEMPORARIAMENTE A MODERADOS O REGULARES DEL SECTOR OESTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 6°C Y 11°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 13°C Y 18°C. EXTREMO SUR DE BUENOS AIRES NUBLADO O PARCIAL NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO ALGO O PARCIAL NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLOVIZNAS POR LA MAÑANA, LUEGO LLUVIAS FUERTES. VIENTOS LEVES A MODERADOS DEL SECTOR ESTE, CON RÁFAGAS, CAMBIANDO LUEGO AL SUDOESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 4°C Y 11°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 13°C Y 18°C. NOROESTE DE BUENOS AIRES NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SUDOESTE, ROTANDO AL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 4°C Y 9°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 12°C Y 16°C. NORESTE DE BUENOS AIRES NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. BAJA PROBABILIDAD DE LLUVIAS AISLADAS EN LA MADRUGADA. VIENTOS LEVES DEL SUDOESTE, ROTANDO AL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 8°C Y 12°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 16°C Y 19°C. SÁBADO ESTE DE JUJUY Y CENTRO Y ESTE DE SALTA NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLOVIZNAS POR LA MAÑANA, LUEGO BAJA PROBABILIDAD DE LLUVIAS AISLADAS. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 9°C Y 14°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 17°C Y 22°C. TUCUMÁN NUBLADO O MAYORMENTE NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NOROESTE, ROTANDO AL SECTOR OESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 7°C Y 10°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 12°C Y 16°C. SANTIAGO DEL ESTERO NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLOVIZNAS POR LA MAÑANA, LUEGO BAJA PROBABILIDAD DE LLUVIAS. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 11°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 13°C Y 16°C. NORTE DE CÓRDOBA NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS AISLADAS POR LA MAÑANA, LUEGO LLUVIAS. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR SUR, CON RÁFAGAS, ROTANDO AL SUDOESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 8°C Y 13°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 12°C Y 17°C. SUR DE CÓRDOBA Y CENTRO Y NORTE DE SAN LUIS NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS AISLADAS POR LA MAÑANA, LUEGO LLUVIAS. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR SUR, CON RÁFAGAS, ROTANDO AL SUDOESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 4°C Y 9°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 7°C Y 12°C. ESTE DE FORMOSA, ESTE DE CHACO, NORTE DE CORRIENTES Y MISIONES NUBLADO O MAYORMENTE NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE, ROTANDO AL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 23°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 23°C Y 28°C. OESTE DE FORMOSA Y OESTE DE CHACO NUBLADO O MAYORMENTE NUBLADO. BAJA PROBABILIDAD DE LLUVIAS AISLADAS POR LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES DEL SECTOR OESTE, ROTANDO AL SUDOESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 20°C Y 23°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 28°C. NORTE DE SANTA FE NUBLADO O MAYORMENTE NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS AISLADAS POR LA MAÑANA, LUEGO TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR, ROTANDO AL SUDOESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 16°C Y 19°C. SUR DE CORRIENTES NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS AISLADAS. VIENTOS LEVES DEL NORESTE, CAMBIANDO AL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 19°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 21°C Y 24°C. CENTRO DE SANTA FE Y NORTE DE ENTRE RÍOS NUBLADO. PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES, CAMBIANDO AL SUDOESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 16°C Y 21°C. SUR DE SANTA FE NUBLADO. BAJA PROBABILIDAD DE LLUVIAS POR LA MAÑANA, LUEGO PROBABILIDAD DE LLUVIAS AISLADAS. VIENTOS LEVES DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 7°C Y 12°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 12°C Y 16°C. SUR DE ENTRE RÍOS NUBLADO. PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS LEVES DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 11°C Y 14°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 15°C Y 18°C. SUR DE SAN LUIS Y LA PAMPA NUBLADO. BAJA PROBABILIDAD DE LLUVIAS AISLADAS POR LA TARDE O NOCHE. VIENTOS MODERADOS DEL SUDESTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 4°C Y 9°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 9°C Y 14°C. SUR DE BUENOS AIRES NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SUDESTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 3°C Y 9°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 12°C Y 15°C. NOROESTE DE BUENOS AIRES NUBLADO. BAJA PROBABILIDAD DE LLUVIAS AISLADAS. VIENTOS LEVES DEL SUDESTE, AUMENTANDO A LEVES O MODERADOS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 6°C Y 11°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 14°C Y 17°C. NORESTE DE BUENOS AIRES NUBLADO. BAJA PROBABILIDAD DE LLUVIAS AISLADAS POR LA MAÑANA, LUEGO PROBABILIDAD DE LLUVIAS. VIENTOS LEVES DEL SUDESTE, AUMENTANDO A LEVES O MODERADOS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 9°C Y 14°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 14°C Y 17°C. DOMINGO ESTE DE JUJUY, CENTRO Y ESTE DE SALTA Y TUCUMÁN PARCIAL NUBLADO O NUBLADO. BAJA PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y LLOVIZNAS AISLADAS POR LA MAÑANA. VIENTOS LEVES O MODERADOS DE DIRECCIONES VARIABLES, PREVALECIENDO DEL SUDOESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 13°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 12°C Y 18°C. SANTIAGO DEL ESTERO PARCIAL NUBLADO O NUBLADO. BAJA PROBABILIDAD DE LLOVIZNAS AISLADAS. VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR, ROTANDO AL SUDOESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 9°C Y 12°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 16°C Y 18°C. CÓRDOBA PARCIAL NUBLADO O NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS AISLADAS POR LA MAÑANA, LUEGO BAJA PROBABILIDAD DE LLOVIZNAS. VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 6°C Y 10°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 12°C Y 17°C. SAN LUIS PARCIAL NUBLADO O NUBLADO. BAJA PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y LLOVIZNAS AISLADAS. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SUDESTE, CAMBIANDO A LEVES DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 2°C Y 7°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 5°C Y 10°C. OESTE DE FORMOSA Y OESTE DE CHACO NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. BAJA PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y LLOVIZNAS AISLADAS. VIENTOS LEVES DEL SUDOESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 21°C Y 25°C. ESTE DE FORMOSA NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 22°C Y 24°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 26°C Y 28°C. ESTE DE CHACO Y NOROESTE DE CORRIENTES NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SUDOESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 21°C Y 26°C. NORESTE DE CORRIENTES Y MISIONES NUBLADO O MAYORMENTE NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE, ROTANDO AL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 19°C Y 22°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 27°C. SUR DE CORRIENTES NUBLADO. BAJA PROBABILIDAD DE LLUVIAS AISLADAS. VIENTOS LEVES DEL SUDOESTE, ROTANDO AL SECTOR OESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 19°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 25°C. NORTE DE SANTA FE NUBLADO. PROBABILIDAD DE TORMENTA AISLADAS POR LA MAÑANA, LUEGO BAJA PROBABILIDAD DE LLUVIAS AISLADAS. VIENTOS LEVES DEL SUDOESTE, ROTANDO AL SECTOR OESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 16°C Y 21°C. CENTRO Y SUR DE SANTA FE NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS AISLADAS POR LA MAÑANA, LUEGO BAJA PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y LLOVIZNAS. VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 14°C Y 19°C. NORTE DE ENTRE RÍOS NUBLADO. PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS POR LA MAÑANA, LUEGO BAJA PROBABILIDAD DE LLUVIAS. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE, ROTANDO AL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 19°C Y 21°C. SUR DE ENTRE RÍOS NUBLADO. PROBABILIDAD DE TORMENTAS AISLADAS POR LA MAÑANA, LUEGO BAJA PROBABILIDAD DE LLUVIAS. VIENTOS MODERADOS DEL SUDESTE, CON RÁFAGAS, DISMINUYENDO A LEVES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 16°C Y 18°C. LA PAMPA NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. BAJA PROBABILIDAD DE LLUVIAS. VIENTOS LEVES DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 2°C Y 6°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 6°C Y 9°C. NOROESTE DE BUENOS AIRES NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. BAJA PROBABILIDAD DE LLUVIAS. VIENTOS LEVES DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 7°C Y 12°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 12°C Y 16°C. SUDESTE DE BUENOS AIRES PARCIAL O MAYORMENTE NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBLADO. BAJA PROBABILIDAD DE LLUVIAS POR LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SUDESTE, CON ALGUNAS RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 7°C Y 12°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 12°C Y 16°C. SUDOESTE DE BUENOS AIRES PARCIAL O MAYORMENTE NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 3°C Y 8°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 9°C Y 14°C. NORESTE DE BUENOS AIRES NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS. VIENTOS MODERADOS DEL SUDESTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 11°C Y 14°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 14°C Y 17°C. (Reporte de Maximilian Heath)