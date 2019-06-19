Argentina
June 19, 2019 / 6:43 PM / ACTUALIZADO HACE an hour ago

Pronóstico meteorológico para región agropecuaria de Argentina

6 MIN. DE LECTURA

    BUENOS AIRES, 19 jun (Reuters) - Pronóstico climático del
Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Argentina para el
jueves, viernes y sábado en las principales provincias
agropecuarias del país, uno de los mayores exportadores
mundiales de soja, maíz, trigo y girasol.  
    La información está disponible en la página web del Servicio
Meteorológico (www.smn.gov.ar) y las temperaturas están
expresadas en grados centígrados.
    
JUEVES
    
ESTE DE JUJUY, CENTRO Y ESTE DE SALTA, SANTIAGO DEL ESTERO,
OESTE DE FORMOSA, OESTE DE CHACO Y TUCUMÁN    
DESPEJADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE
6°C Y 11°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 16°C Y 21°C.
 
ESTE DE FORMOSA, ESTE DE CHACO, NORTE DE SANTA FE, CORRIENTES Y
MISIONES    
NEBLINAS MATINALES. DESPEJADO. VIENTOS MODERADOS A LEVES DEL
SUDESTE, CAMBIANDO AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C
Y 14°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 24°C.
 
CENTRO Y SUR SANTA FE, NORESTE DE BUENOS AIRES Y ENTRE RÍOS    
NEBLINAS MATINALES. ALGO A PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL
SUDOESTE CAMBIANDO AL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 5°C Y
9°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 14°C Y 17°C.
 
CÓRDOBA, OESTE DE BUENOS AIRES, LA PAMPA Y SAN LUIS    
NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL NORESTE,
CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 3°C Y 8°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 15°C Y 20°C.
 
SUDESTE DE BUENOS AIRES    
ALGO A PARCIALMENTE NUBLADO. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL
NORESTE, CAMBIANDO DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE
2°C Y 6°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 13°C Y 15°C.


VIERNES

ESTE DE JUJUY, ESTE Y CENTRO DE SALTA Y TUCUMÁN    
ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 12°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 19°C Y 24°C.
 
SANTIAGO DEL ESTERO, FORMOSA, CHACO, NORTE DE CORRIENTES Y
MISIONES    
DESPEJADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE
13°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 25°C.
 
NORTE DE SANTA FE Y SUR DE CORRIENTES    
ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 16°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 25°C.
 
CENTRO Y SUR DE SANTA FE, CÓRDOBA, NOROESTE DE BUENOS AIRES Y
ENTRE RÍOS    
NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES DEL NORESTE. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 14°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 19°C Y 23°C.
 
SAN LUIS    
PARCIALMENTE NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR, CAMBIANDO AL
SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 4°C Y 9°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 8°C Y 12°C.
 
LA PAMPA Y OESTE DE BUENOS AIRES    
NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR NORTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 1°C Y 5°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
10°C Y 15°C.
 
SUDESTE DE BUENOS AIRES    
NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL NOROESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 6°C Y 11°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
13°C Y 18°C.
 
NORESTE DE BUENOS AIRES    
NEBLINAS MATINALES. NUBLADO. BAJA PROBABILIDAD DE LLUVIAS
AISLADAS HACIA LA NOCHE. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR NORTE
CAMBIANDO AL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 9°C Y 11°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 16°C Y 18°C.


SÁBADO

ESTE DE JUJUY, ESTE Y CENTRO DE SALTA, NOROESTE DE SANTIAGO DEL
ESTERO Y TUCUMÁN    
DESPEJADO. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 0°C Y 3°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 17°C Y 19°C.
 
NORTE Y CENTRO DE CORRIENTES, CHACO, NORESTE DE SANTIAGO DEL
ESTERO    
DESPEJADO A ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL NORESTE
CAMBIANDO AL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 3°C Y 9°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 13°C Y 16°C.
 
OESTE DE SANTIAGO DEL ESTERO    
DESPEJADO A ALGO NUBLADO VIENTOS LEVES DEL SUDOESTE CAMBIANDO AL
SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE-1°C Y 2°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 16°C Y 19°C.
 
SUR DE SANTIAGO DEL ESTERO, SUR DE CORRIENTES Y NORTE DE SANTA
FE    
NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 4°C
Y 9°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 14°C Y 16°C.
 
ESTE DE CÓRDOBA, CENTRO DE SANTA FE Y NORTE DE ENTRE RÍOS    
NIEBLAS MATINALES. NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE CAMBIANDO
AL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 7°C Y 9°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 15°C Y 16°C.
 
SUR DE SANTA FE Y SUR DE ENTRE RÍOS    
NUBLADO. BAJA PROBABILIDAD DE LLUVIAS AISLADAS. VIENTOS LEVES
DEL NORESTE CAMBIANDO AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE7°C Y 9°|C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 14°C Y 16°C.
 
ESTE DE SAN LUIS, NOROESTE DE CÓRDOBA Y NORTE Y ESTE DE LA PAMPA
PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 3°C Y 6°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 16°C Y 19°C.
 
OESTE DE SAN LUIS    
DESPEJADO. VIENTOS SUAVES DEL NORESTE CAMBIANDO AL SECTOR ESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 3°C Y 5°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
15°C Y 17°C.
 
SUR DE CÓRDOBA, NOROESTE Y CENTRO ESTE DE BUENOS AIRES    
NIEBLAS MATINALES. NUBLADO. VIENTOS SUAVES DEL NORESTE CAMBIANDO
AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE5°C Y 7°C. TEMPERATURTA
MÁXIMA ENTRE 13°C Y 16°C.
 
SUDESTE DE BUENOS AIRES    
NIEBLAS MATINALES. NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NOROESTE CAMBIANDO
AL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 6°C Y 8°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 12°C Y 14°C.
 
SUDOESTE DE BUENOS AIRES    
PARCIAL NUBLADO. VIENTOS MODERADOS A LEVES DEL NOROESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 6°C Y 8°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
11°C Y 13°C.
 
ESTE DE LA PAMPA    
PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR NORTE TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 5°C Y 7°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 11°C Y 13°C.
 
OESTE Y CENTRO DE LA PAMPA    
ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR NORTE CAMBIANDO AL
NOROESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 5°C Y 7°C. TEMPERATURA MÁXIMA
ENTRE 11°C Y 13°C.
 
NORESTE DE BUENOS AIRES    
NUBLADO. INESTABLE. BAJA PROBABILIDAD DE LLOVIZNAS. VIENTOS
LEVES DEL SUDOESTE CAMBIANDO AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 13°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 15°C Y 17°C.
    

 (Reporte de Maximilian Heath)
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