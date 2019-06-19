Pronóstico meteorológico para región agropecuaria de Argentina

BUENOS AIRES, 19 jun (Reuters) - Pronóstico climático del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Argentina para el jueves, viernes y sábado en las principales provincias agropecuarias del país, uno de los mayores exportadores mundiales de soja, maíz, trigo y girasol. La información está disponible en la página web del Servicio Meteorológico (www.smn.gov.ar) y las temperaturas están expresadas en grados centígrados. JUEVES ESTE DE JUJUY, CENTRO Y ESTE DE SALTA, SANTIAGO DEL ESTERO, OESTE DE FORMOSA, OESTE DE CHACO Y TUCUMÁN DESPEJADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 6°C Y 11°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 16°C Y 21°C. ESTE DE FORMOSA, ESTE DE CHACO, NORTE DE SANTA FE, CORRIENTES Y MISIONES NEBLINAS MATINALES. DESPEJADO. VIENTOS MODERADOS A LEVES DEL SUDESTE, CAMBIANDO AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 14°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 24°C. CENTRO Y SUR SANTA FE, NORESTE DE BUENOS AIRES Y ENTRE RÍOS NEBLINAS MATINALES. ALGO A PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SUDOESTE CAMBIANDO AL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 5°C Y 9°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 14°C Y 17°C. CÓRDOBA, OESTE DE BUENOS AIRES, LA PAMPA Y SAN LUIS NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL NORESTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 3°C Y 8°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 15°C Y 20°C. SUDESTE DE BUENOS AIRES ALGO A PARCIALMENTE NUBLADO. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL NORESTE, CAMBIANDO DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 2°C Y 6°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 13°C Y 15°C. VIERNES ESTE DE JUJUY, ESTE Y CENTRO DE SALTA Y TUCUMÁN ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 12°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 19°C Y 24°C. SANTIAGO DEL ESTERO, FORMOSA, CHACO, NORTE DE CORRIENTES Y MISIONES DESPEJADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 25°C. NORTE DE SANTA FE Y SUR DE CORRIENTES ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 25°C. CENTRO Y SUR DE SANTA FE, CÓRDOBA, NOROESTE DE BUENOS AIRES Y ENTRE RÍOS NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 19°C Y 23°C. SAN LUIS PARCIALMENTE NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR, CAMBIANDO AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 4°C Y 9°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 8°C Y 12°C. LA PAMPA Y OESTE DE BUENOS AIRES NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 1°C Y 5°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 10°C Y 15°C. SUDESTE DE BUENOS AIRES NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL NOROESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 6°C Y 11°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 13°C Y 18°C. NORESTE DE BUENOS AIRES NEBLINAS MATINALES. NUBLADO. BAJA PROBABILIDAD DE LLUVIAS AISLADAS HACIA LA NOCHE. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR NORTE CAMBIANDO AL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 9°C Y 11°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 16°C Y 18°C. SÁBADO ESTE DE JUJUY, ESTE Y CENTRO DE SALTA, NOROESTE DE SANTIAGO DEL ESTERO Y TUCUMÁN DESPEJADO. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 0°C Y 3°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 17°C Y 19°C. NORTE Y CENTRO DE CORRIENTES, CHACO, NORESTE DE SANTIAGO DEL ESTERO DESPEJADO A ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL NORESTE CAMBIANDO AL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 3°C Y 9°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 13°C Y 16°C. OESTE DE SANTIAGO DEL ESTERO DESPEJADO A ALGO NUBLADO VIENTOS LEVES DEL SUDOESTE CAMBIANDO AL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE-1°C Y 2°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 16°C Y 19°C. SUR DE SANTIAGO DEL ESTERO, SUR DE CORRIENTES Y NORTE DE SANTA FE NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 4°C Y 9°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 14°C Y 16°C. ESTE DE CÓRDOBA, CENTRO DE SANTA FE Y NORTE DE ENTRE RÍOS NIEBLAS MATINALES. NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE CAMBIANDO AL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 7°C Y 9°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 15°C Y 16°C. SUR DE SANTA FE Y SUR DE ENTRE RÍOS NUBLADO. BAJA PROBABILIDAD DE LLUVIAS AISLADAS. VIENTOS LEVES DEL NORESTE CAMBIANDO AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE7°C Y 9°|C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 14°C Y 16°C. ESTE DE SAN LUIS, NOROESTE DE CÓRDOBA Y NORTE Y ESTE DE LA PAMPA PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 3°C Y 6°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 16°C Y 19°C. OESTE DE SAN LUIS DESPEJADO. VIENTOS SUAVES DEL NORESTE CAMBIANDO AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 3°C Y 5°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 15°C Y 17°C. SUR DE CÓRDOBA, NOROESTE Y CENTRO ESTE DE BUENOS AIRES NIEBLAS MATINALES. NUBLADO. VIENTOS SUAVES DEL NORESTE CAMBIANDO AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE5°C Y 7°C. TEMPERATURTA MÁXIMA ENTRE 13°C Y 16°C. SUDESTE DE BUENOS AIRES NIEBLAS MATINALES. NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NOROESTE CAMBIANDO AL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 6°C Y 8°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 12°C Y 14°C. SUDOESTE DE BUENOS AIRES PARCIAL NUBLADO. VIENTOS MODERADOS A LEVES DEL NOROESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 6°C Y 8°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 11°C Y 13°C. ESTE DE LA PAMPA PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR NORTE TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 5°C Y 7°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 11°C Y 13°C. OESTE Y CENTRO DE LA PAMPA ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR NORTE CAMBIANDO AL NOROESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 5°C Y 7°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 11°C Y 13°C. NORESTE DE BUENOS AIRES NUBLADO. INESTABLE. BAJA PROBABILIDAD DE LLOVIZNAS. VIENTOS LEVES DEL SUDOESTE CAMBIANDO AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 15°C Y 17°C. (Reporte de Maximilian Heath)