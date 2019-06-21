Argentina
June 21, 2019 / 6:31 PM / ACTUALIZADO HACE 2 hours ago

Pronóstico meteorológico para región agropecuaria de Argentina

7 MIN. DE LECTURA

    BUENOS AIRES, 21 jun (Reuters) - Pronóstico climático del
Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Argentina para el fin
de semana y el lunes en las principales provincias agropecuarias
del país, uno de los mayores exportadores mundiales de soja,
maíz, trigo y girasol.  
    La información está disponible en la página web del Servicio
Meteorológico (www.smn.gov.ar) y las temperaturas están
expresadas en grados centígrados.
    
SÁBADO
    
ESTE DE JUJUY, ESTE Y CENTRO DE SALTA Y TUCUMÁN    
ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DE DIRECCIÓN VARIABLE, PREVALECIENDO
DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 16°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 27°C.
 
FORMOSA Y NORTE DE CHACO    
ALGO A PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 15°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 26°C.
 
SUR DE CHACO, NOROESTE Y SUR DE CORRIENTES Y NORTE DE SANTA FE
NUBLADO A PARCIALMENTE NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL
NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 17°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 17°C Y 19°C.
 
MISIONES Y NORESTE DE CORRIENTES    
NEBLINAS MATINALES. ALGO NUBLADO A PARCIAL NUBLADO. VIENTOS
LEVES O MODERADOS DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE
15°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 22°C Y 25°C.
 
SANTIAGO DEL ESTERO    
PARCIALMENTE NUBLADO A ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DE DIRECCIÓN
VARIABLE, CAMBIANDO A MODERADOS O LEVES DEL SECTOR NORTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
24°C Y 28°C.
 
NORTE, CENTRO OESTE Y SUR DE CÓRDOBA    
MAYORMENTE NUBLADO O NUBLADO. VIENTOS LEVES DE DIRECCIÓN
VARIABLE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 5°C Y 8°C. TEMPERATURA MÁXIMA
ENTRE 16°C Y 19°C.
 
CENTRO ESTE DE CÓRDOBA, CENTRO Y SUR DE SANTA FE Y ENTRE RÍOS
NEBLINAS MATINALES. NUBLADO. BAJA PROBABILIDAD DE LLUVIAS
AISLADAS Y LLOVIZNAS POR LA MAÑANA. VIENTOS LEVES DE DIRECCIÓN
VARIABLE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 14°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 16°C Y 22°C.
 
SAN LUIS    
PARCIAL A ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DE DIRECCIÓN VARIABLE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 5°C Y 8°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
16°C Y 19°C.
 
LA PAMPA Y SUR DE BUENOS AIRES    
PARCIALMENTE NUBLADO. VIENTOS LEVES DE DIRECCIÓN VARIABLE,
PREVALECIENDO DEL NOROESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 4°C Y 6°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 14°C Y 17°C.
 
NOROESTE DE BUENOS AIRES    
NEBLINAS MATINALES. NUBLADO. VIENTOS LEVES DE DIRECCIÓN
VARIABLE, PREVALECIENDO DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 6°C Y 8°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 14°C Y 16°C.
 
NORESTE DE BUENOS AIRES    
NEBLINAS MATINALES. NUBLADO. TIEMPO INESTABLE HACIA LA NOCHE.
VIENTOS LEVES DEL SECTOR NORTE, ROTANDO AL SECTOR ESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 11°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
17°C Y 19°C.


DOMINGO

ESTE DE JUJUY, CENTRO Y ESTE DE SALTA Y TUCUMÁN    
DESPEJADO O LIGERAMENTE NUBLADO. VIENTOS LEVES DE DIRECCIÓN
VARIABLE, PREVALECIENDO DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 12°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 23°C Y 28°C.
 
FORMOSA, CHACO Y SANTIAGO DEL ESTERO    
DESPEJADO O LIGERAMENTE NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL
NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 18°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 25°C Y 29°C.
 
NORTE DE CORRIENTES Y MISIONES    
DESPEJADO O LIGERAMENTE NUBLADO. VIENTOS MODERADOS O LEVES DEL
SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 18°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 24°C Y 26°C.
 
SUR DE CORRIENTES Y NORTE DE SANTA FE    
PARCIAL O ALGO NUBLADO. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR NORTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
24°C Y 26°C.
 
CÓRDOBA, CENTRO DE SANTA FE Y NORTE DE ENTRE RÍOS    
NUBLADO. VIENTOS MODERADOS A LEVES DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 16°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 27°C.
 
SAN LUIS    
PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DE DIRECCIÓN VARIABLE, CAMBIANDO
AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 9°C Y 11°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 18°C Y 23°C.
 
LA PAMPA Y SUR DE BUENOS AIRES    
PARCIALMENTE NUBLADO A MAYORMENTE NUBLADO. VIENTOS LEVES O
MODERADOS DEL NOROESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 4°C Y 7°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 16°C Y 18°C.
 
NOROESTE DE BUENOS AIRES    
NUBLADO. BAJA PROBABILIDAD DE LLUVIAS AISLADAS. VIENTOS LEVES DE
DIRECCIÓN VARIABLE, CAMBIANDO AL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 10°C Y 12°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 17°C Y 19°C.
 
NORESTE DE BUENOS AIRES    
NUBLADO. BAJA PROBABILIDAD DE LLUVIAS AISLADAS. VIENTOS LEVES
DEL SUDOESTE, ROTANDO AL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE
13°C Y 14°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 15°C Y 17°C.
 

LUNES

ESTE DE JUJUY, CENTRO Y ESTE DE SALTA, TUCUMÁN    
ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DE DIRECCIÓN VARIABLE, PREVALECIENDO
DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 16°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 22°C Y 24°C.
 
SANTIAGO DEL ESTERO, FORMOSA, CHACO, NORTE DE CORRIENTES Y
MISIONES    
ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL NORESTE. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 18°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 26°C Y 29°C.
 
NORTE DE SANTA FE Y SUR DE CORRIENTES    
ALGO A PARCIALMENTE NUBLADO. VIENTOS MODERADOS O LEVES DEL
SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 18°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 25°C Y 27°C.
 
CÓRDOBA, SUR DE SANTA FE Y ENTRE RÍOS    
NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SUDESTE, ROTANDO AL NORTE, LUEGO
CAMBIANDO A REGULARES O FUERTES DEL SUDOESTE, CON RÁFAGAS.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
18°C Y 23°C.
 
SAN LUIS    
PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE, CAMBIANDO A
REGULARES O FUERTES DEL SUDESTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 8°C Y 11°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 15°C Y 20°C.
 
OESTE DE LA PAMPA    
MAYORMENTE NUBLADO A NUBLADO. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR
NORTE, CAMBIANDO A REGULARES O FUERTES DEL SUDOESTE, CON
RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 4°C Y 6°C. TEMPERATURA MÁXIMA
ENTRE 8°C Y 11°C.
 
ESTE DE LA PAMPA Y SUDOESTE DE BUENOS AIRES    
MAYORMENTE NUBLADO. INESTABLE CON BAJA PROBABILIDAD DE LLUVIAS
AISLADAS HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS MODERADOS DEL NOROESTE,
CAMBIANDO A REGULARES O FUERTES DEL SUDOESTE, CON RÁFAGAS.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 4°C Y 9°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
13°C Y 16°C.
 
SUDESTE DE BUENOS AIRES    
MAYORMENTE NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR OESTE, AUMENTANDO A
REGULARES, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 6°C Y 8°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 14°C Y 16°C.
 
NOROESTE DE BUENOS AIRES    
NUBLADO. BAJA PROBABILIDAD DE LLUVIAS AISLADAS. VIENTOS LEVES
DEL NORESTE, CAMBIANDO A MODERADOS O REGULARES DEL SUDOESTE, CON
RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 8°C Y 10°C. TEMPERATURA MÁXIMA
ENTRE 15°C Y 19°C.
 
NORESTE DE BUENOS AIRES    
NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS
MODERADOS A LEVES DEL ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y
12°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 14°C Y 16°C.

 (Reporte de Maximilian Heath)
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