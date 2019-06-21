Pronóstico meteorológico para región agropecuaria de Argentina

BUENOS AIRES, 21 jun (Reuters) - Pronóstico climático del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Argentina para el fin de semana y el lunes en las principales provincias agropecuarias del país, uno de los mayores exportadores mundiales de soja, maíz, trigo y girasol. La información está disponible en la página web del Servicio Meteorológico (www.smn.gov.ar) y las temperaturas están expresadas en grados centígrados. SÁBADO ESTE DE JUJUY, ESTE Y CENTRO DE SALTA Y TUCUMÁN ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DE DIRECCIÓN VARIABLE, PREVALECIENDO DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 27°C. FORMOSA Y NORTE DE CHACO ALGO A PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 26°C. SUR DE CHACO, NOROESTE Y SUR DE CORRIENTES Y NORTE DE SANTA FE NUBLADO A PARCIALMENTE NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 17°C Y 19°C. MISIONES Y NORESTE DE CORRIENTES NEBLINAS MATINALES. ALGO NUBLADO A PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 17°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 22°C Y 25°C. SANTIAGO DEL ESTERO PARCIALMENTE NUBLADO A ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DE DIRECCIÓN VARIABLE, CAMBIANDO A MODERADOS O LEVES DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 28°C. NORTE, CENTRO OESTE Y SUR DE CÓRDOBA MAYORMENTE NUBLADO O NUBLADO. VIENTOS LEVES DE DIRECCIÓN VARIABLE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 5°C Y 8°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 16°C Y 19°C. CENTRO ESTE DE CÓRDOBA, CENTRO Y SUR DE SANTA FE Y ENTRE RÍOS NEBLINAS MATINALES. NUBLADO. BAJA PROBABILIDAD DE LLUVIAS AISLADAS Y LLOVIZNAS POR LA MAÑANA. VIENTOS LEVES DE DIRECCIÓN VARIABLE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 14°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 16°C Y 22°C. SAN LUIS PARCIAL A ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DE DIRECCIÓN VARIABLE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 5°C Y 8°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 16°C Y 19°C. LA PAMPA Y SUR DE BUENOS AIRES PARCIALMENTE NUBLADO. VIENTOS LEVES DE DIRECCIÓN VARIABLE, PREVALECIENDO DEL NOROESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 4°C Y 6°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 14°C Y 17°C. NOROESTE DE BUENOS AIRES NEBLINAS MATINALES. NUBLADO. VIENTOS LEVES DE DIRECCIÓN VARIABLE, PREVALECIENDO DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 6°C Y 8°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 14°C Y 16°C. NORESTE DE BUENOS AIRES NEBLINAS MATINALES. NUBLADO. TIEMPO INESTABLE HACIA LA NOCHE. VIENTOS LEVES DEL SECTOR NORTE, ROTANDO AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 11°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 17°C Y 19°C. DOMINGO ESTE DE JUJUY, CENTRO Y ESTE DE SALTA Y TUCUMÁN DESPEJADO O LIGERAMENTE NUBLADO. VIENTOS LEVES DE DIRECCIÓN VARIABLE, PREVALECIENDO DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 12°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 23°C Y 28°C. FORMOSA, CHACO Y SANTIAGO DEL ESTERO DESPEJADO O LIGERAMENTE NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 15°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 29°C. NORTE DE CORRIENTES Y MISIONES DESPEJADO O LIGERAMENTE NUBLADO. VIENTOS MODERADOS O LEVES DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 26°C. SUR DE CORRIENTES Y NORTE DE SANTA FE PARCIAL O ALGO NUBLADO. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 24°C Y 26°C. CÓRDOBA, CENTRO DE SANTA FE Y NORTE DE ENTRE RÍOS NUBLADO. VIENTOS MODERADOS A LEVES DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 27°C. SAN LUIS PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DE DIRECCIÓN VARIABLE, CAMBIANDO AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 9°C Y 11°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 18°C Y 23°C. LA PAMPA Y SUR DE BUENOS AIRES PARCIALMENTE NUBLADO A MAYORMENTE NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL NOROESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 4°C Y 7°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 16°C Y 18°C. NOROESTE DE BUENOS AIRES NUBLADO. BAJA PROBABILIDAD DE LLUVIAS AISLADAS. VIENTOS LEVES DE DIRECCIÓN VARIABLE, CAMBIANDO AL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 12°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 17°C Y 19°C. NORESTE DE BUENOS AIRES NUBLADO. BAJA PROBABILIDAD DE LLUVIAS AISLADAS. VIENTOS LEVES DEL SUDOESTE, ROTANDO AL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 14°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 15°C Y 17°C. LUNES ESTE DE JUJUY, CENTRO Y ESTE DE SALTA, TUCUMÁN ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DE DIRECCIÓN VARIABLE, PREVALECIENDO DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 13°C Y 16°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 22°C Y 24°C. SANTIAGO DEL ESTERO, FORMOSA, CHACO, NORTE DE CORRIENTES Y MISIONES ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 18°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 26°C Y 29°C. NORTE DE SANTA FE Y SUR DE CORRIENTES ALGO A PARCIALMENTE NUBLADO. VIENTOS MODERADOS O LEVES DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 18°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 25°C Y 27°C. CÓRDOBA, SUR DE SANTA FE Y ENTRE RÍOS NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SUDESTE, ROTANDO AL NORTE, LUEGO CAMBIANDO A REGULARES O FUERTES DEL SUDOESTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 18°C Y 23°C. SAN LUIS PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE, CAMBIANDO A REGULARES O FUERTES DEL SUDESTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 8°C Y 11°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 15°C Y 20°C. OESTE DE LA PAMPA MAYORMENTE NUBLADO A NUBLADO. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR NORTE, CAMBIANDO A REGULARES O FUERTES DEL SUDOESTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 4°C Y 6°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 8°C Y 11°C. ESTE DE LA PAMPA Y SUDOESTE DE BUENOS AIRES MAYORMENTE NUBLADO. INESTABLE CON BAJA PROBABILIDAD DE LLUVIAS AISLADAS HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS MODERADOS DEL NOROESTE, CAMBIANDO A REGULARES O FUERTES DEL SUDOESTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 4°C Y 9°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 13°C Y 16°C. SUDESTE DE BUENOS AIRES MAYORMENTE NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR OESTE, AUMENTANDO A REGULARES, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 6°C Y 8°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 14°C Y 16°C. NOROESTE DE BUENOS AIRES NUBLADO. BAJA PROBABILIDAD DE LLUVIAS AISLADAS. VIENTOS LEVES DEL NORESTE, CAMBIANDO A MODERADOS O REGULARES DEL SUDOESTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 8°C Y 10°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 15°C Y 19°C. NORESTE DE BUENOS AIRES NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS MODERADOS A LEVES DEL ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 12°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 14°C Y 16°C. (Reporte de Maximilian Heath)