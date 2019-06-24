Pronóstico meteorológico para región agropecuaria de Argentina

BUENOS AIRES, 24 jun (Reuters) - Pronóstico climático del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Argentina para el martes, miércoles y jueves en las principales provincias agropecuarias del país, uno de los mayores exportadores mundiales de soja, maíz, trigo y girasol. La información está disponible en la página web del Servicio Meteorológico (www.smn.gov.ar) y las temperaturas están expresadas en grados centígrados. MARTES ESTE DE JUJUY, CENTRO DE SALTA Y TUCUMÁN NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE LLUVIAS AISLADAS POR LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES DEL NOROESTE, CAMBIANDO AL SECTOR OESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 3°C Y 8°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 14°C Y 17°C. ESTE DE SALTA NUBOSIDAD VARIABLE POR LA MAÑANA, LUEGO NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NOROESTE, CAMBIANDO AL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 19°C Y 21°C. ESTE DE SANTIAGO NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NOROESTE, CAMBIANDO TEMPORARIAMENTE AL SECTOR SUR, AUMENTANDO LUEGO A LEVES O MODERADOS DEL SUDOESTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 9°C Y 14°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 15°C Y 19°C. OESTE DE SANTIAGO NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NOROESTE, CAMBIANDO AL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 9°C Y 12°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 16°C Y 19°C. OESTE DE FORMOSA NUBOSIDAD VARIABLE POR LA MAÑANA, LUEGO NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE, CAMBIANDO A LEVES O MODERADOS DEL SUDOESTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 16°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 19°C Y 23°C. ESTE DE FORMOSA, CHACO Y NORTE DE CORRIENTES NUBOSIDAD VARIABLE POR LA MAÑANA, LUEGO NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. BAJA PROBABILIDAD DE LLUVIAS POR LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL NORESTE, CON RÁFAGAS, CAMBIANDO AL SUDOESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 17°C Y 22°C. MISIONES NUBOSIDAD VARIABLE POR LA MAÑANA, LUEGO NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. BAJA PROBABILIDAD DE LLUVIAS POR LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL NORESTE, CON RÁFAGAS, CAMBIANDO AL SUDOESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 21°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 26°C Y 31°C. NORTE DE SANTA FE Y SUDOESTE DE CORRIENTES NUBLADO O PARCIAL NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE CHAPARRONES Y LLUVIAS AISLADAS POR LA MAÑANA. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL NORESTE, CON RÁFAGAS, CAMBIANDO A MODERADOS O REGULARES DEL SUDOESTE, CON RÁFAGAS, LUEGO DISMINUYENDO A LEVES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 8°C Y 11°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 14°C Y 18°C. CENTRO Y SUR SANTA FE Y OESTE DE ENTRE RÍOS NUBLADO O PARCIAL NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE CHAPARRONES Y LLUVIAS AISLADAS POR LA MAÑANA. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL NORESTE, CON RÁFAGAS, CAMBIANDO A MUY FUERTES O FUERTES DEL SUDOESTE, CON RÁFAGAS, LUEGO DISMINUYENDO A LEVES O MODERADOS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 2°C Y 8°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 13°C Y 15°C. SUDESTE DE CORRIENTES Y ESTE DE ENTRE RÍOS NUBLADO O PARCIAL NUBLADO POR LA MAÑANA. BAJA PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y LLOVIZNAS AISLADAS POR LA MAÑANA. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR NORTE, CON RÁFAGAS, CAMBIANDO AL SUDOESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 7°C Y 11°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 13°C Y 16°C. NOROESTE DE CÓRDOBA PROBABILIDAD DE HELADAS. NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y NEVADAS AISLADAS. VIENTOS LEVES DEL SUDESTE, CAMBIANDO A LEVES O MODERADOS DEL SECTOR SUR, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE -1°C Y 4°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 8°C Y 13°C. NORESTE DE CÓRDOBA NUBLADO O PARCIAL NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE CHAPARRONES Y LLUVIAS AISLADAS POR LA MAÑANA. VIENTOS REGULARES DEL SECTOR SUR, CON RÁFAGAS, CAMBIANDO A MUY FUERTES O FUERTES DEL SUDOESTE, CON RÁFAGAS, LUEGO DISMINUYENDO A LEVES O MODERADOS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 3°C Y 6°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 12°C Y 16°C. SUR DE CÓRDOBA Y CENTRO Y SUR DE SAN LUIS NUBLADO O PARCIAL NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS AISLADAS POR LA MAÑANA. VIENTOS REGULARES O MODERADOS DEL SECTOR SUR, CON RÁFAGAS, CAMBIANDO A LEVES O MODERADOS DEL SUDOESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 2°C Y 6°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 10°C Y 13°C. NORTE DE SAN LUIS PROBABILIDAD DE HELADAS. NUBLADO O PARCIAL NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y NEVADAS AISLADAS POR LA MAÑANA. VIENTOS REGULARES DEL SECTOR SUR, CON RÁFAGAS, ROTANDO TEMPORARIAMENTE AL SUDOESTE, DISMINUYENDO LUEGO A LEVES O MODERADOS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE -1°C Y 5°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 10°C Y 13°C. LA PAMPA Y SUDOESTE DE BUENOS AIRES PROBABILIDAD DE HELADAS. NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE LLUVIAS AISLADAS POR LA MAÑANA. VIENTOS REGULARES O FUERTES DEL SUDOESTE, CON RÁFAGAS, DISMINUYENDO A LEVES O MODERADOS, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 0°C Y 5°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 10°C Y 14°C. NOROESTE DE BUENOS AIRES NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS AISLADAS POR LA MAÑANA. VIENTOS MODERADOS O LEVES DEL SUDOESTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 3°C Y 7°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 10°C Y 14°C. SUDESTE DE BUENOS AIRES NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS AISLADAS POR LA MAÑANA, LUEGO BAJA PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y LLOVIZNAS. VIENTOS MODERADOS O LEVES DEL SUDOESTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 4°C Y 7°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 7°C Y 12°C. NORESTE DE BUENOS AIRES NUBLADO O PARCIAL NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE CHAPARRONES Y TORMENTAS AISLADAS POR LA MAÑANA. VIENTOS LEVES DEL NOROESTE, AUMENTANDO A MODERADOS DEL SUDESTE, CON RÁFAGAS, LUEGO DISMINUYENDO A LEVES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 5°C Y 8°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 10°C Y 13°C. MIÉRCOLES ESTE DE JUJUY, CENTRO Y ESTE DE SALTA Y TUCUMÁN ALGO NUBLADO O DESPEJADO. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 1°C Y 6°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 14°C Y 17°C. SANTIAGO DEL ESTERO ALGO O PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 2°C Y 6°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 14°C Y 17°C. NORTE DE MISIONES NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. BAJA PROBABILIDAD DE LLOVIZNAS POR LA MAÑANA. VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 9°C Y 12°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 13°C Y 18°C. SUR DE MISIONES NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR, ROTANDO AL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 9°C Y 12°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 13°C Y 18°C. FORMOSA, CHACO Y NORTE DE CORRIENTES NUBLADO O PARCIAL NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO DESPEJADO O LIGERAMENTE NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR, ROTANDO AL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 6°C Y 9°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 15°C Y 18°C. NORTE DE SANTA FE Y SUR DE CORRIENTES ALGO O PARCIAL NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO LIGERAMENTE NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR, ROTANDO AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 5°C Y 9°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 14°C Y 18°C. CENTRO DE SANTA FE Y NORTE DE ENTRE RÍOS ALGO NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO LIGERAMENTE NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NOROESTE, ROTANDO AL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 3°C Y 6°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 14°C Y 17°C. SUR DE SANTA FE Y SUR DE ENTRE RÍOS ALGO NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES DEL NOROESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 2°C Y 5°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 13°C Y 15°C. CÓRDOBA ALGO NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 1°C Y 6°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 10°C Y 14°C. SAN LUIS NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR NORTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 0°C Y 5°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 9°C Y 14°C. LA PAMPA ALGO O PARCIAL NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE, AUMENTANDO A REGULARES O MODERADOS, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 3°C Y 8°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 10°C Y 14°C. SUDOESTE DE BUENOS AIRES ALGO O PARCIAL NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE, AUMENTANDO A REGULARES O MODERADOS, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 1°C Y 5°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 10°C Y 14°C. SUDESTE DE BUENOS AIRES ALGO O PARCIAL NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL NORESTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE -3°C Y 2°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 10°C Y 14°C. NOROESTE DE BUENOS AIRES ALGO O PARCIAL NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 2°C Y 5°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 9°C Y 13°C. NORESTE DE BUENOS AIRES ALGO A PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NOROESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 3°C Y 5°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 11°C Y 14°C. JUEVES ESTE DE JUJUY, CENTRO Y ESTE DE SALTA Y TUCUMÁN ALGO NUBLADO O DESPEJADO. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 1°C Y 6°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 16°C Y 20°C. SANTIAGO DEL ESTERO ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 2°C Y 7°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 18°C Y 21°C. FORMOSA, CHACO Y CORRIENTES ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 7°C Y 11°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 16°C Y 20°C. MISIONES ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 11°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 23°C. NORTE DE SANTA FE ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 4°C Y 7°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 14°C Y 17°C. CENTRO DE SANTA FE Y NORTE DE ENTRE RÍOS ALGO A PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 2°C Y 7°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 13°C Y 17°C. SUR DE SANTA FE PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE, ROTANDO AL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 3°C Y 6°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 14°C Y 16°C. SUR DE ENTRE RÍOS PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 2°C Y 6°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 14°C Y 16°C. CÓRDOBA, SAN LUIS Y NORTE DE LA PAMPA NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES, CAMBIANDO AL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 2°C Y 7°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 14°C Y 19°C. SUR DE LA PAMPA MAYORMENTE NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO PARCIAL NUBLADO. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL NOROESTE, CON RÁFAGAS, DISMINUYENDO A LEVES O MODERADOS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 4°C Y 7°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 13°C Y 16°C. SUDOESTE DE BUENOS AIRES NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL NOROESTE, CON RÁFAGAS, DISMINUYENDO A LEVES O MODERADOS DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 1°C Y 5°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 11°C Y 16°C. SUDESTE DE BUENOS AIRES NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL NOROESTE, CON RÁFAGAS, DISMINUYENDO A LEVES O MODERADOS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 1°C Y 6°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 11°C Y 15°C. NOROESTE DE BUENOS AIRES NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 2°C Y 7°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 10°C Y 14°C. NORESTE DE BUENOS AIRES NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE, ROTANDO AL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 3°C Y 8°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 12°C Y 14°C. (Reporte de Maximilian Heath)