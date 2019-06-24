Argentina
June 24, 2019 / 7:07 PM / ACTUALIZADO HACE 2 hours ago

Pronóstico meteorológico para región agropecuaria de Argentina

12 MIN. DE LECTURA

    BUENOS AIRES, 24 jun (Reuters) - Pronóstico climático del
Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Argentina para el
martes, miércoles y jueves en las principales provincias
agropecuarias del país, uno de los mayores exportadores
mundiales de soja, maíz, trigo y girasol.  
    La información está disponible en la página web del Servicio
Meteorológico (www.smn.gov.ar) y las temperaturas están
expresadas en grados centígrados.
    
MARTES
    
ESTE DE JUJUY, CENTRO DE SALTA Y TUCUMÁN    
NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE LLUVIAS AISLADAS POR LA
TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES DEL NOROESTE, CAMBIANDO AL SECTOR
OESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 3°C Y 8°C. TEMPERATURA MÁXIMA
ENTRE 14°C Y 17°C.
 
ESTE DE SALTA    
NUBOSIDAD VARIABLE POR LA MAÑANA, LUEGO NUBLADO O PARCIAL
NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NOROESTE, CAMBIANDO AL SECTOR SUR.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 19°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
19°C Y 21°C.
 
ESTE DE SANTIAGO    
NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NOROESTE, CAMBIANDO
TEMPORARIAMENTE AL SECTOR SUR, AUMENTANDO LUEGO A LEVES O
MODERADOS DEL SUDOESTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE
9°C Y 14°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 15°C Y 19°C.
 
OESTE DE SANTIAGO    
NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NOROESTE, CAMBIANDO
AL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 9°C Y 12°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 16°C Y 19°C.
 
OESTE DE FORMOSA    
NUBOSIDAD VARIABLE POR LA MAÑANA, LUEGO NUBLADO O PARCIAL
NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE, CAMBIANDO A LEVES O
MODERADOS DEL SUDOESTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE
16°C Y 20°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 19°C Y 23°C.
 
ESTE DE FORMOSA, CHACO Y NORTE DE CORRIENTES    
NUBOSIDAD VARIABLE POR LA MAÑANA, LUEGO NUBLADO O PARCIAL
NUBLADO. BAJA PROBABILIDAD DE LLUVIAS POR LA TARDE O NOCHE.
VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL NORESTE, CON RÁFAGAS, CAMBIANDO AL
SUDOESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 14°C Y 19°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 17°C Y 22°C.
 
MISIONES    
NUBOSIDAD VARIABLE POR LA MAÑANA, LUEGO NUBLADO O PARCIAL
NUBLADO. BAJA PROBABILIDAD DE LLUVIAS POR LA TARDE O NOCHE.
VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL NORESTE, CON RÁFAGAS, CAMBIANDO AL
SUDOESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 17°C Y 21°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 26°C Y 31°C.
 
NORTE DE SANTA FE Y SUDOESTE DE CORRIENTES    
NUBLADO O PARCIAL NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD
VARIABLE. PROBABILIDAD DE CHAPARRONES Y LLUVIAS AISLADAS POR LA
MAÑANA. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL NORESTE, CON RÁFAGAS,
CAMBIANDO A MODERADOS O REGULARES DEL SUDOESTE, CON RÁFAGAS,
LUEGO DISMINUYENDO A LEVES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 8°C Y 11°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 14°C Y 18°C.
 
CENTRO Y SUR SANTA FE Y OESTE DE ENTRE RÍOS    
NUBLADO O PARCIAL NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD
VARIABLE. PROBABILIDAD DE CHAPARRONES Y LLUVIAS AISLADAS POR LA
MAÑANA. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL NORESTE, CON RÁFAGAS,
CAMBIANDO A MUY FUERTES O FUERTES DEL SUDOESTE, CON RÁFAGAS,
LUEGO DISMINUYENDO A LEVES O MODERADOS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE
2°C Y 8°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 13°C Y 15°C.
 
SUDESTE DE CORRIENTES Y ESTE DE ENTRE RÍOS    
NUBLADO O PARCIAL NUBLADO POR LA MAÑANA. BAJA PROBABILIDAD DE
LLUVIAS Y LLOVIZNAS AISLADAS POR LA MAÑANA. VIENTOS LEVES O
MODERADOS DEL SECTOR NORTE, CON RÁFAGAS, CAMBIANDO AL SUDOESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 7°C Y 11°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
13°C Y 16°C.
 
NOROESTE DE CÓRDOBA    
PROBABILIDAD DE HELADAS. NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE
LLUVIAS Y NEVADAS AISLADAS. VIENTOS LEVES DEL SUDESTE, CAMBIANDO
A LEVES O MODERADOS DEL SECTOR SUR, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE -1°C Y 4°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 8°C Y 13°C.
 
NORESTE DE CÓRDOBA    
NUBLADO O PARCIAL NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD
VARIABLE. PROBABILIDAD DE CHAPARRONES Y LLUVIAS AISLADAS POR LA
MAÑANA. VIENTOS REGULARES DEL SECTOR SUR, CON RÁFAGAS, CAMBIANDO
A MUY FUERTES O FUERTES DEL SUDOESTE, CON RÁFAGAS, LUEGO
DISMINUYENDO A LEVES O MODERADOS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 3°C Y
6°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 12°C Y 16°C.
 
SUR DE CÓRDOBA Y CENTRO Y SUR DE SAN LUIS    
NUBLADO O PARCIAL NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD
VARIABLE. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS AISLADAS POR LA
MAÑANA. VIENTOS REGULARES O MODERADOS DEL SECTOR SUR, CON
RÁFAGAS, CAMBIANDO A LEVES O MODERADOS DEL SUDOESTE. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 2°C Y 6°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 10°C Y 13°C.
 
NORTE DE SAN LUIS    
PROBABILIDAD DE HELADAS. NUBLADO O PARCIAL NUBLADO POR LA
MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y
NEVADAS AISLADAS POR LA MAÑANA. VIENTOS REGULARES DEL SECTOR
SUR, CON RÁFAGAS, ROTANDO TEMPORARIAMENTE AL SUDOESTE,
DISMINUYENDO LUEGO A LEVES O MODERADOS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE
-1°C Y 5°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 10°C Y 13°C.
 
LA PAMPA Y SUDOESTE DE BUENOS AIRES    
PROBABILIDAD DE HELADAS. NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE
LLUVIAS AISLADAS POR LA MAÑANA. VIENTOS REGULARES O FUERTES DEL
SUDOESTE, CON RÁFAGAS, DISMINUYENDO A LEVES O MODERADOS, CON
RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 0°C Y 5°C. TEMPERATURA MÁXIMA
ENTRE 10°C Y 14°C.
 
NOROESTE DE BUENOS AIRES    
NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS AISLADAS
POR LA MAÑANA. VIENTOS MODERADOS O LEVES DEL SUDOESTE, CON
RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 3°C Y 7°C. TEMPERATURA MÁXIMA
ENTRE 10°C Y 14°C.
 
SUDESTE DE BUENOS AIRES    
NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS
AISLADAS POR LA MAÑANA, LUEGO BAJA PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y
LLOVIZNAS. VIENTOS MODERADOS O LEVES DEL SUDOESTE, CON RÁFAGAS.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 4°C Y 7°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 7°C
Y 12°C.
 
NORESTE DE BUENOS AIRES    
NUBLADO O PARCIAL NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD
VARIABLE. PROBABILIDAD DE CHAPARRONES Y TORMENTAS AISLADAS POR
LA MAÑANA. VIENTOS LEVES DEL NOROESTE, AUMENTANDO A MODERADOS
DEL SUDESTE, CON RÁFAGAS, LUEGO DISMINUYENDO A LEVES.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 5°C Y 8°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
10°C Y 13°C.


MIÉRCOLES

ESTE DE JUJUY, CENTRO Y ESTE DE SALTA Y TUCUMÁN    
ALGO NUBLADO O DESPEJADO. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES
VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 1°C Y 6°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 14°C Y 17°C.
 
SANTIAGO DEL ESTERO    
ALGO O PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 2°C Y 6°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 14°C Y 17°C.
 
NORTE DE MISIONES    
NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. BAJA PROBABILIDAD DE LLOVIZNAS POR LA
MAÑANA. VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE
9°C Y 12°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 13°C Y 18°C.
 
SUR DE MISIONES    
NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR, ROTANDO
AL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 9°C Y 12°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 13°C Y 18°C.
 
FORMOSA, CHACO Y NORTE DE CORRIENTES    
NUBLADO O PARCIAL NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO DESPEJADO O
LIGERAMENTE NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR, ROTANDO AL
SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 6°C Y 9°C. TEMPERATURA MÁXIMA
ENTRE 15°C Y 18°C.
 
NORTE DE SANTA FE Y SUR DE CORRIENTES    
ALGO O PARCIAL NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO LIGERAMENTE NUBLADO.
VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR, ROTANDO AL SECTOR ESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 5°C Y 9°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
14°C Y 18°C.
 
CENTRO DE SANTA FE Y NORTE DE ENTRE RÍOS    
ALGO NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO LIGERAMENTE NUBLADO. VIENTOS
LEVES DEL NOROESTE, ROTANDO AL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 3°C Y 6°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 14°C Y 17°C.
 
SUR DE SANTA FE Y SUR DE ENTRE RÍOS    
ALGO NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS
LEVES DEL NOROESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 2°C Y 5°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 13°C Y 15°C.
 
CÓRDOBA    
ALGO NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS
LEVES DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 1°C Y 6°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 10°C Y 14°C.
 
SAN LUIS    
NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR NORTE,
CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 0°C Y 5°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 9°C Y 14°C.
 
LA PAMPA    
ALGO O PARCIAL NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBLADO. VIENTOS
LEVES DEL NORESTE, AUMENTANDO A REGULARES O MODERADOS, CON
RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 3°C Y 8°C. TEMPERATURA MÁXIMA
ENTRE 10°C Y 14°C.
 
SUDOESTE DE BUENOS AIRES    
ALGO O PARCIAL NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBLADO. VIENTOS
LEVES DEL NORESTE, AUMENTANDO A REGULARES O MODERADOS, CON
RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 1°C Y 5°C. TEMPERATURA MÁXIMA
ENTRE 10°C Y 14°C.
 
SUDESTE DE BUENOS AIRES    
ALGO O PARCIAL NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBLADO O PARCIAL
NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL NORESTE, CON RÁFAGAS.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE -3°C Y 2°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
10°C Y 14°C.
 
NOROESTE DE BUENOS AIRES    
ALGO O PARCIAL NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBLADO. VIENTOS
LEVES DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 2°C Y 5°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 9°C Y 13°C.
 
NORESTE DE BUENOS AIRES    
ALGO A PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NOROESTE. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 3°C Y 5°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 11°C Y 14°C.


JUEVES

ESTE DE JUJUY, CENTRO Y ESTE DE SALTA Y TUCUMÁN    
ALGO NUBLADO O DESPEJADO. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES
VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 1°C Y 6°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 16°C Y 20°C.
 
SANTIAGO DEL ESTERO    
ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 2°C Y 7°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 18°C Y 21°C.
 
FORMOSA, CHACO Y CORRIENTES    
ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 7°C Y 11°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 16°C Y 20°C.
 
MISIONES    
ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 11°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 23°C.
 
NORTE DE SANTA FE    
ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 4°C Y 7°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 14°C Y 17°C.
 
CENTRO DE SANTA FE Y NORTE DE ENTRE RÍOS    
ALGO A PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 2°C Y 7°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 13°C Y 17°C.
 
SUR DE SANTA FE    
PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE, ROTANDO AL SECTOR
NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 3°C Y 6°C. TEMPERATURA MÁXIMA
ENTRE 14°C Y 16°C.
 
SUR DE ENTRE RÍOS    
PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 2°C Y 6°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 14°C Y 16°C.
 
CÓRDOBA, SAN LUIS Y NORTE DE LA PAMPA    
NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES,
CAMBIANDO AL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 2°C Y 7°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 14°C Y 19°C.
 
SUR DE LA PAMPA    
MAYORMENTE NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO PARCIAL NUBLADO. VIENTOS
MODERADOS O REGULARES DEL NOROESTE, CON RÁFAGAS, DISMINUYENDO A
LEVES O MODERADOS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 4°C Y 7°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 13°C Y 16°C.
 
SUDOESTE DE BUENOS AIRES    
NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL
NOROESTE, CON RÁFAGAS, DISMINUYENDO A LEVES O MODERADOS DEL
SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 1°C Y 5°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 11°C Y 16°C.
 
SUDESTE DE BUENOS AIRES    
NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL
NOROESTE, CON RÁFAGAS, DISMINUYENDO A LEVES O MODERADOS.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 1°C Y 6°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
11°C Y 15°C.
 
NOROESTE DE BUENOS AIRES    
NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR NORTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 2°C Y 7°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
10°C Y 14°C.
 
NORESTE DE BUENOS AIRES    
NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE, ROTANDO AL
SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 3°C Y 8°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 12°C Y 14°C.

 (Reporte de Maximilian Heath)
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