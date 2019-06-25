Argentina
June 25, 2019 / 5:24 PM / in an hour

Pronóstico meteorológico para región agropecuaria de Argentina

9 MIN. DE LECTURA

    BUENOS AIRES, 25 jun (Reuters) - Pronóstico climático del
Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Argentina para el
miércoles, jueves y viernes en las principales provincias
agropecuarias del país, uno de los mayores exportadores
mundiales de soja, maíz, trigo y girasol.  
    La información está disponible en la página web del Servicio
Meteorológico (www.smn.gov.ar) y las temperaturas están
expresadas en grados centígrados.
    
MIÉRCOLES
    
ESTE DE JUJUY, CENTRO Y ESTE DE SALTA Y TUCUMÁN    
ALGO NUBLADO O DESPEJADO. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES
VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 1°C Y 6°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 14°C Y 17°C.
 
SANTIAGO DEL ESTERO    
ALGO O PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 2°C Y 6°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 14°C Y 17°C.
 
NORTE DE MISIONES    
NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. BAJA PROBABILIDAD DE LLOVIZNAS POR LA
MAÑANA. VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE
9°C Y 12°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 13°C Y 18°C.
 
SUR DE MISIONES    
NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR, ROTANDO
AL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 9°C Y 12°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 13°C Y 18°C.
 
FORMOSA, CHACO Y NORTE DE CORRIENTES    
NUBLADO O PARCIAL NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO DESPEJADO O
LIGERAMENTE NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR, ROTANDO AL
SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 6°C Y 9°C. TEMPERATURA MÁXIMA
ENTRE 15°C Y 18°C.
 
NORTE DE SANTA FE Y SUR DE CORRIENTES    
ALGO O PARCIAL NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO LIGERAMENTE NUBLADO.
VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR, ROTANDO AL SECTOR ESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 5°C Y 9°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
14°C Y 18°C.
 
CENTRO DE SANTA FE Y NORTE DE ENTRE RÍOS    
ALGO NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO LIGERAMENTE NUBLADO. VIENTOS
LEVES DEL NOROESTE, ROTANDO AL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 3°C Y 6°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 14°C Y 17°C.
 
SUR DE SANTA FE Y SUR DE ENTRE RÍOS    
ALGO NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS
LEVES DEL NOROESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 2°C Y 5°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 13°C Y 15°C.
 
CÓRDOBA    
ALGO NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS
LEVES DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 1°C Y 6°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 10°C Y 14°C.
 
SAN LUIS    
NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR NORTE,
CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 0°C Y 5°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 9°C Y 14°C.
 
LA PAMPA    
ALGO O PARCIAL NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBLADO. VIENTOS
LEVES DEL NORESTE, AUMENTANDO A REGULARES O MODERADOS, CON
RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 3°C Y 8°C. TEMPERATURA MÁXIMA
ENTRE 10°C Y 14°C.
 
SUDOESTE DE BUENOS AIRES    
ALGO O PARCIAL NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBLADO. VIENTOS
LEVES DEL NORESTE, AUMENTANDO A REGULARES O MODERADOS, CON
RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 1°C Y 5°C. TEMPERATURA MÁXIMA
ENTRE 10°C Y 14°C.
 
SUDESTE DE BUENOS AIRES    
ALGO O PARCIAL NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBLADO O PARCIAL
NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL NORESTE, CON RÁFAGAS.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE -3°C Y 2°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
10°C Y 14°C.
 
NOROESTE DE BUENOS AIRES    
ALGO O PARCIAL NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBLADO. VIENTOS
LEVES DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 2°C Y 5°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 9°C Y 13°C.
 
NORESTE DE BUENOS AIRES    
DESPEJADO A ALGO NUBLADO, LUEGO A PARCIAL NUBLADO.. VIENTOS
LEVES DEL SUDOESTE CAMBIANDO AL NOROESTE. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 3°C Y 5°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 10°C Y 13°C.


JUEVES

ESTE DE JUJUY, CENTRO Y ESTE DE SALTA Y TUCUMÁN    
ALGO NUBLADO O DESPEJADO. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES
VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 1°C Y 6°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 16°C Y 20°C.
 
SANTIAGO DEL ESTERO    
ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 2°C Y 7°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 18°C Y 21°C.
 
FORMOSA, CHACO Y CORRIENTES    
ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 7°C Y 11°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 16°C Y 20°C.
 
MISIONES    
ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 11°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 23°C.
 
NORTE DE SANTA FE    
ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 4°C Y 7°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 14°C Y 17°C.
 
CENTRO DE SANTA FE Y NORTE DE ENTRE RÍOS    
ALGO A PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 2°C Y 7°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 13°C Y 17°C.
 
SUR DE SANTA FE    
PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE, ROTANDO AL SECTOR
NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 3°C Y 6°C. TEMPERATURA MÁXIMA
ENTRE 14°C Y 16°C.
 
SUR DE ENTRE RÍOS    
PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 2°C Y 6°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 14°C Y 16°C.
 
CÓRDOBA, SAN LUIS Y NORTE DE LA PAMPA    
NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES,
CAMBIANDO AL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 2°C Y 7°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 14°C Y 19°C.
 
SUR DE LA PAMPA    
MAYORMENTE NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO PARCIAL NUBLADO. VIENTOS
MODERADOS O REGULARES DEL NOROESTE, CON RÁFAGAS, DISMINUYENDO A
LEVES O MODERADOS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 4°C Y 7°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 13°C Y 16°C.
 
SUDOESTE DE BUENOS AIRES    
NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL
NOROESTE, CON RÁFAGAS, DISMINUYENDO A LEVES O MODERADOS DEL
SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 1°C Y 5°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 11°C Y 16°C.
 
SUDESTE DE BUENOS AIRES    
NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL
NOROESTE, CON RÁFAGAS, DISMINUYENDO A LEVES O MODERADOS.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 1°C Y 6°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
11°C Y 15°C.
 
NOROESTE DE BUENOS AIRES    
NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR NORTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 2°C Y 7°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
10°C Y 14°C.
 
NORESTE DE BUENOS AIRES    
PARCIAL A ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NOROESTE, CAMBIANDO AL
SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 2°C Y 6°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 12°C Y 14°C.


VIERNES

ESTE DE JUJUY, SANTIAGO DEL ESTERO, ESTE DE SALTA    
NUBLADO A PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 2°C Y 4°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 9°C
Y 11°C.
 
OESTE Y SUR DE FORMOSA, OESTE DE CHACO Y CENTRO DE SALTA    
NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL NORESTE. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 2°C Y 4°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 9°C Y 11°C.
 
ESTE DE FORMOSA, ESTE DE CHACO, NORTE DE CORRIENTES Y MISIONES
NUBLADO. INESTABLE. VIENTOS LEVES A MODERADOS DEL SECTOR NORTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 12°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
20°C Y 23°C.
 
TUCUMÁN    
DESPEJADO A ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES
VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 6°C Y 8°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 13°C Y 15°C. NORESTE DE CÓRDOBA, CENTRO Y SUR DE
SANTA FE, SUR DE CORRIENTES Y OESTE ENTRE RÍOS
 
NOROESTE DE CÓRDOBA Y NORTE DE SAN LUIS    
DESPEJADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 2°C Y 5°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 10°C Y 12°C.
 
SUR DE SAN LUIS Y SUR DE CÓRDOBA    
NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR NORTE CAMBIANDO AL SECTOR SUR.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE2°C Y 4°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE10°C
Y 12°C.
 
NORTE DE LA PAMPA, CENTRO OESTE Y SUDESTE DE BUENOS AIRES    
NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE CAMBIANDO AL SECTOR ESTE Y
LUEGO A MODERADOS DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 3°C Y
5°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 9°C Y 11°C.
 
SUR DE LA PAMPA Y SUDOESTE DE BUENOS AIRES    
NUBLADO. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL SUDESTE CON RÁFAGAS.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 2°C Y 4°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 9°C
Y 11°C.
 
ESTE DE ENTRE RÍOS    
NUBLADO. INESTABLE. BAJA PROBABILIDAD DE LLUVIAS AISLADAS.
VIENTOS LEVES A MODERADOS DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE
5°C Y 7°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 15°C Y 18°C.
 
SAN LUIS, LA PAMPA Y OESTE DE BUENOS AIRES    
PARCIALMENTE NUBLADO. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 1°C Y 5°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
10°C Y 15°C.
 
SUDESTE DE BUENOS AIRES    
PARCIALMENTE NUBLADO. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL
NOROESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 6°C Y 11°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 13°C Y 18°C.
 
NORESTE DE BUENOS AIRES    
NUBLADO A MAYORMENTE NUBLADO. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 9°C Y
11°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 16°C Y 18°C.

 (Reporte de Maximilian Heath)
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