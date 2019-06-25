Pronóstico meteorológico para región agropecuaria de Argentina

BUENOS AIRES, 25 jun (Reuters) - Pronóstico climático del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Argentina para el miércoles, jueves y viernes en las principales provincias agropecuarias del país, uno de los mayores exportadores mundiales de soja, maíz, trigo y girasol. La información está disponible en la página web del Servicio Meteorológico (www.smn.gov.ar) y las temperaturas están expresadas en grados centígrados. MIÉRCOLES ESTE DE JUJUY, CENTRO Y ESTE DE SALTA Y TUCUMÁN ALGO NUBLADO O DESPEJADO. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 1°C Y 6°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 14°C Y 17°C. SANTIAGO DEL ESTERO ALGO O PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 2°C Y 6°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 14°C Y 17°C. NORTE DE MISIONES NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. BAJA PROBABILIDAD DE LLOVIZNAS POR LA MAÑANA. VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 9°C Y 12°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 13°C Y 18°C. SUR DE MISIONES NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR, ROTANDO AL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 9°C Y 12°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 13°C Y 18°C. FORMOSA, CHACO Y NORTE DE CORRIENTES NUBLADO O PARCIAL NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO DESPEJADO O LIGERAMENTE NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR, ROTANDO AL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 6°C Y 9°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 15°C Y 18°C. NORTE DE SANTA FE Y SUR DE CORRIENTES ALGO O PARCIAL NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO LIGERAMENTE NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR, ROTANDO AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 5°C Y 9°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 14°C Y 18°C. CENTRO DE SANTA FE Y NORTE DE ENTRE RÍOS ALGO NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO LIGERAMENTE NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NOROESTE, ROTANDO AL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 3°C Y 6°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 14°C Y 17°C. SUR DE SANTA FE Y SUR DE ENTRE RÍOS ALGO NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES DEL NOROESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 2°C Y 5°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 13°C Y 15°C. CÓRDOBA ALGO NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 1°C Y 6°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 10°C Y 14°C. SAN LUIS NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL SECTOR NORTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 0°C Y 5°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 9°C Y 14°C. LA PAMPA ALGO O PARCIAL NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE, AUMENTANDO A REGULARES O MODERADOS, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 3°C Y 8°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 10°C Y 14°C. SUDOESTE DE BUENOS AIRES ALGO O PARCIAL NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE, AUMENTANDO A REGULARES O MODERADOS, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 1°C Y 5°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 10°C Y 14°C. SUDESTE DE BUENOS AIRES ALGO O PARCIAL NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL NORESTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE -3°C Y 2°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 10°C Y 14°C. NOROESTE DE BUENOS AIRES ALGO O PARCIAL NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 2°C Y 5°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 9°C Y 13°C. NORESTE DE BUENOS AIRES DESPEJADO A ALGO NUBLADO, LUEGO A PARCIAL NUBLADO.. VIENTOS LEVES DEL SUDOESTE CAMBIANDO AL NOROESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 3°C Y 5°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 10°C Y 13°C. JUEVES ESTE DE JUJUY, CENTRO Y ESTE DE SALTA Y TUCUMÁN ALGO NUBLADO O DESPEJADO. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 1°C Y 6°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 16°C Y 20°C. SANTIAGO DEL ESTERO ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 2°C Y 7°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 18°C Y 21°C. FORMOSA, CHACO Y CORRIENTES ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 7°C Y 11°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 16°C Y 20°C. MISIONES ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 11°C Y 15°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 23°C. NORTE DE SANTA FE ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 4°C Y 7°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 14°C Y 17°C. CENTRO DE SANTA FE Y NORTE DE ENTRE RÍOS ALGO A PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 2°C Y 7°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 13°C Y 17°C. SUR DE SANTA FE PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE, ROTANDO AL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 3°C Y 6°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 14°C Y 16°C. SUR DE ENTRE RÍOS PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 2°C Y 6°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 14°C Y 16°C. CÓRDOBA, SAN LUIS Y NORTE DE LA PAMPA NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES, CAMBIANDO AL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 2°C Y 7°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 14°C Y 19°C. SUR DE LA PAMPA MAYORMENTE NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO PARCIAL NUBLADO. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL NOROESTE, CON RÁFAGAS, DISMINUYENDO A LEVES O MODERADOS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 4°C Y 7°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 13°C Y 16°C. SUDOESTE DE BUENOS AIRES NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL NOROESTE, CON RÁFAGAS, DISMINUYENDO A LEVES O MODERADOS DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 1°C Y 5°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 11°C Y 16°C. SUDESTE DE BUENOS AIRES NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL NOROESTE, CON RÁFAGAS, DISMINUYENDO A LEVES O MODERADOS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 1°C Y 6°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 11°C Y 15°C. NOROESTE DE BUENOS AIRES NUBLADO O PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 2°C Y 7°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 10°C Y 14°C. NORESTE DE BUENOS AIRES PARCIAL A ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NOROESTE, CAMBIANDO AL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 2°C Y 6°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 12°C Y 14°C. VIERNES ESTE DE JUJUY, SANTIAGO DEL ESTERO, ESTE DE SALTA NUBLADO A PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 2°C Y 4°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 9°C Y 11°C. OESTE Y SUR DE FORMOSA, OESTE DE CHACO Y CENTRO DE SALTA NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 2°C Y 4°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 9°C Y 11°C. ESTE DE FORMOSA, ESTE DE CHACO, NORTE DE CORRIENTES Y MISIONES NUBLADO. INESTABLE. VIENTOS LEVES A MODERADOS DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 12°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20°C Y 23°C. TUCUMÁN DESPEJADO A ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 6°C Y 8°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 13°C Y 15°C. NORESTE DE CÓRDOBA, CENTRO Y SUR DE SANTA FE, SUR DE CORRIENTES Y OESTE ENTRE RÍOS NOROESTE DE CÓRDOBA Y NORTE DE SAN LUIS DESPEJADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 2°C Y 5°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 10°C Y 12°C. SUR DE SAN LUIS Y SUR DE CÓRDOBA NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR NORTE CAMBIANDO AL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE2°C Y 4°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE10°C Y 12°C. NORTE DE LA PAMPA, CENTRO OESTE Y SUDESTE DE BUENOS AIRES NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NORESTE CAMBIANDO AL SECTOR ESTE Y LUEGO A MODERADOS DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 3°C Y 5°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 9°C Y 11°C. SUR DE LA PAMPA Y SUDOESTE DE BUENOS AIRES NUBLADO. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL SUDESTE CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 2°C Y 4°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 9°C Y 11°C. ESTE DE ENTRE RÍOS NUBLADO. INESTABLE. BAJA PROBABILIDAD DE LLUVIAS AISLADAS. VIENTOS LEVES A MODERADOS DEL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 5°C Y 7°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 15°C Y 18°C. SAN LUIS, LA PAMPA Y OESTE DE BUENOS AIRES PARCIALMENTE NUBLADO. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 1°C Y 5°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 10°C Y 15°C. SUDESTE DE BUENOS AIRES PARCIALMENTE NUBLADO. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL NOROESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 6°C Y 11°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 13°C Y 18°C. NORESTE DE BUENOS AIRES NUBLADO A MAYORMENTE NUBLADO. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 9°C Y 11°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 16°C Y 18°C. (Reporte de Maximilian Heath)