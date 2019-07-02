Pronóstico meteorológico para región agropecuaria de Argentina

BUENOS AIRES, 2 jul (Reuters) - Pronóstico climático del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Argentina para el miércoles, jueves y viernes en las principales provincias agropecuarias del país, uno de los mayores exportadores mundiales de soja, maíz, trigo y girasol. La información está disponible en la página web del Servicio Meteorológico (www.smn.gov.ar) y las temperaturas están expresadas en grados centígrados. MIÉRCOLES ESTE DE JUJUY, CENTRO Y ESTE DE SALTA Y TUCUMÁN PARCIALMENTE NUBLADO. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR SUR, CAMBIANDO A LEVES DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 9°C Y 13°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 15°C Y 18°C. CHACO Y NORTE DE CORRIENTES ALGO NUBLADO. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR SUR, CAMBIANDO A LEVES DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 9°C Y 13°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 15°C Y 18°C. FORMOSA NUBLADO. BAJA PROBABILIDAD DE LLUVIAS AISLADAS DURANTE LA MAÑANA. VIENTOS MODERADOS A LEVES DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 13°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 16°C Y 20°C. SUR DE MISIONES NEBLINAS MATINALES. NUBLADO. INESTABLE DURANTE LA MAÑANA. VIENTOS MODERADOS A LEVES DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 13°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 16°C Y 20°C. NORTE DE MISIONES NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS. VIENTOS MODERADOS A LEVES DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 13°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 16°C Y 20°C. SANTIAGO DEL ESTERO, SUR DE CORRIENTES Y NORTE DE SANTA FE DESPEJADO. VIENTOS MODERADOS A LEVES DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 6°C Y 9°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 12°C Y 15°C. NORTE DE CÓRDOBA Y NORTE DE SAN LUIS ALGO O LIGERAMENTE NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SUDOESTE, CAMBIANDO AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 4°C Y 6°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 10°C Y 15°C. NORESTE DE BUENOS AIRES, CENTRO DE SANTA FE Y ENTRE RÍOS ALGO O LIGERAMENTE NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SUDOESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 4°C Y 6°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 10°C Y 15°C. SUR DE SAN LUIS, SUR DE CÓRDOBA, SUR DE SANTA FE, NOROESTE DE BUENOS AIRES Y LA PAMPA PROBABLES HELADAS. ALGO NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO PARCIALMENTE NUBLADO. VIENTOS MODERADOS DEL SUDOESTE, LUEGO DE DIRECCIONES VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 1°C Y 5°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 10°C Y 15°C. SUDOESTE DE BUENOS AIRES PARCIAL NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS, CHAPARRONES Y ALGUNAS NEVADAS HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS MODERADOS DEL SUDOESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 2°C Y 4°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 7°C Y 9°C. SUDESTE DE BUENOS AIRES NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y CHAPARRONES HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS REGULARES O FUERTES DEL SUDOESTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 4°C Y 6°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 8°C Y 10°C. JUEVES ESTE DE JUJUY, CENTRO Y ESTE DE SALTA, SANTIAGO DEL ESTERO, TUCUMÁN, OESTE Y CENTRO DE FORMOSA Y OESTE Y CENTRO DE CHACO MAYORMENTE NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES, PREVALECIENDO DEL ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 7°C Y 11°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 15°C Y 18°C. ESTE DE FORMOSA, ESTE DE CHACO, NORTE DE CÓRDOBA, CORRIENTES, MISIONES, NORTE DE SANTA FE Y NORTE DE ENTRE RÍOS ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 4°C Y 6°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 11°C Y 15°C. SUR DE CÓRDOBA, SUR DE SANTA FE, SUR DE ENTRE RÍOS Y SAN LUIS PROBABLES HELADAS. PARCIAL NUBLADO A NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SUDOESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 2°C Y 5°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 11°C Y 15°C. OESTE DE LA PAMPA PROBABLES HELADAS. MAYORMENTE NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR, CAMBIANDO AL ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 1°C Y 4°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 7°C Y 12°C. ESTE DE LA PAMPA PROBABLES HELADAS. MAYORMENTE NUBLADO. INESTABLE, CON BAJA PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS LEVES SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 1°C Y 4°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 7°C Y 12°C. SUR DE BUENOS AIRES NUBLADO. PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL SUDOESTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 1°C Y 4°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 6°C Y 9°C. NORTE DE BUENOS AIRES MAYORMENTE NUBLADO. TIEMPO INESTABLE. VIENTOS LEVES DEL SUDOESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 2°C Y 4°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 8°C Y 10°C. VIERNES ESTE DE JUJUY, SANTIAGO DEL ESTERO, CENTRO Y ESTE DE SALTA, TUCUMÁN, OESTE Y CENTRO DE FORMOSA Y CENTRO Y OESTE DE CHACO MAYORMENTE NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SUDESTE, CAMBIANDO AL ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 5°C Y 8°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 10°C Y 17°C. ESTE DE FORMOSA, CORRIENTES, MISIONES Y ESTE DE CHACO ALGO A PARCIALMENTE NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 5°C Y 7°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 10°C Y 14°C. SANTA FE, NORTE DE BUENOS AIRES, ESTE DE CÓRDOBA Y ENTRE RÍOS ALGO NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO DESPEJADO. VIENTOS LEVES DEL SUDOESTE, LUEGO DE DIRECCIONES VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 7°C Y 11°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 8°C Y 12°C. OESTE DE CÓRDOBA, LA PAMPA Y SAN LUIS PROBABLES HELADAS. ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE -2°C Y 5°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 8°C Y 12°C. SUDOESTE DE BUENOS AIRES PROBABLES HELADAS. PARCIALMENTE NUBLADO. INESTABLE HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL SUDOESTE CON RÁFAGAS, ROTANDO AL NOROESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE -3°C Y 2°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 5°C Y 7°C. SUDESTE DE BUENOS AIRES PROBABLES HELADAS. NUBLADO. BAJA PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y NEVADAS. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL SUDOESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 2°C Y 5°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 7°C Y 9°C. (Reporte de Maximilian Heath)