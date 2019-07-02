Argentina
July 2, 2019 / 6:16 PM / a few seconds ago

Pronóstico meteorológico para región agropecuaria de Argentina

6 MIN. DE LECTURA

    BUENOS AIRES, 2 jul (Reuters) - Pronóstico climático del
Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Argentina para el
miércoles, jueves y viernes en las principales provincias
agropecuarias del país, uno de los mayores exportadores
mundiales de soja, maíz, trigo y girasol.  
    La información está disponible en la página web del Servicio
Meteorológico (www.smn.gov.ar) y las temperaturas están
expresadas en grados centígrados.
    
MIÉRCOLES
    
ESTE DE JUJUY, CENTRO Y ESTE DE SALTA Y TUCUMÁN    
PARCIALMENTE NUBLADO. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR SUR,
CAMBIANDO A LEVES DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 9°C Y
13°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 15°C Y 18°C.
 
CHACO Y NORTE DE CORRIENTES    
ALGO NUBLADO. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR SUR, CAMBIANDO A
LEVES DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 9°C Y 13°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 15°C Y 18°C.
 
FORMOSA    
NUBLADO. BAJA PROBABILIDAD DE LLUVIAS AISLADAS DURANTE LA
MAÑANA. VIENTOS MODERADOS A LEVES DEL SUDESTE. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 10°C Y 13°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 16°C Y 20°C.
 
SUR DE MISIONES    
NEBLINAS MATINALES. NUBLADO. INESTABLE DURANTE LA MAÑANA.
VIENTOS MODERADOS A LEVES DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE
10°C Y 13°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 16°C Y 20°C.
 
NORTE DE MISIONES    
NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS. VIENTOS MODERADOS A LEVES DEL
SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 10°C Y 13°C. TEMPERATURA
MÁXIMA ENTRE 16°C Y 20°C.
 
SANTIAGO DEL ESTERO, SUR DE CORRIENTES Y NORTE DE SANTA FE    
DESPEJADO. VIENTOS MODERADOS A LEVES DEL SUDESTE. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 6°C Y 9°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 12°C Y 15°C.
 
NORTE DE CÓRDOBA Y NORTE DE SAN LUIS    
ALGO O LIGERAMENTE NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SUDOESTE,
CAMBIANDO AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 4°C Y 6°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 10°C Y 15°C.
 
NORESTE DE BUENOS AIRES, CENTRO DE SANTA FE Y ENTRE RÍOS    
ALGO O LIGERAMENTE NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SUDOESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 4°C Y 6°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
10°C Y 15°C.
 
SUR DE SAN LUIS, SUR DE CÓRDOBA, SUR DE SANTA FE, NOROESTE DE
BUENOS AIRES Y LA PAMPA    
PROBABLES HELADAS. ALGO NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO
PARCIALMENTE NUBLADO. VIENTOS MODERADOS DEL SUDOESTE, LUEGO DE
DIRECCIONES VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 1°C Y 5°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 10°C Y 15°C.
 
SUDOESTE DE BUENOS AIRES    
PARCIAL NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO NUBLADO. PROBABILIDAD DE
LLUVIAS, CHAPARRONES Y ALGUNAS NEVADAS HACIA LA TARDE O NOCHE.
VIENTOS MODERADOS DEL SUDOESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 2°C Y
4°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 7°C Y 9°C.
 
SUDESTE DE BUENOS AIRES    
NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y CHAPARRONES HACIA LA TARDE O
NOCHE. VIENTOS REGULARES O FUERTES DEL SUDOESTE, CON RÁFAGAS.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 4°C Y 6°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 8°C
Y 10°C.


JUEVES

ESTE DE JUJUY, CENTRO Y ESTE DE SALTA, SANTIAGO DEL ESTERO,
TUCUMÁN, OESTE Y CENTRO DE FORMOSA Y OESTE Y CENTRO DE CHACO
MAYORMENTE NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO PARCIAL NUBLADO. VIENTOS
LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES, PREVALECIENDO DEL ESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 7°C Y 11°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
15°C Y 18°C.
 
ESTE DE FORMOSA, ESTE DE CHACO, NORTE DE CÓRDOBA, CORRIENTES,
MISIONES, NORTE DE SANTA FE Y NORTE DE ENTRE RÍOS    
ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 4°C Y 6°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 11°C Y 15°C.
 
SUR DE CÓRDOBA, SUR DE SANTA FE, SUR DE ENTRE RÍOS Y SAN LUIS
PROBABLES HELADAS. PARCIAL NUBLADO A NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL
SUDOESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 2°C Y 5°C. TEMPERATURA MÁXIMA
ENTRE 11°C Y 15°C.
 
OESTE DE LA PAMPA    
PROBABLES HELADAS. MAYORMENTE NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR
SUR, CAMBIANDO AL ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 1°C Y 4°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 7°C Y 12°C.
 
ESTE DE LA PAMPA    
PROBABLES HELADAS. MAYORMENTE NUBLADO. INESTABLE, CON BAJA
PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS
LEVES SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 1°C Y 4°C.
TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 7°C Y 12°C.
 
SUR DE BUENOS AIRES    
NUBLADO. PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES. VIENTOS MODERADOS O
REGULARES DEL SUDOESTE, CON RÁFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE
1°C Y 4°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 6°C Y 9°C.
 
NORTE DE BUENOS AIRES    
MAYORMENTE NUBLADO. TIEMPO INESTABLE. VIENTOS LEVES DEL
SUDOESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 2°C Y 4°C. TEMPERATURA MÁXIMA
ENTRE 8°C Y 10°C.


VIERNES

ESTE DE JUJUY, SANTIAGO DEL ESTERO, CENTRO Y ESTE DE SALTA,
TUCUMÁN, OESTE Y CENTRO DE FORMOSA Y CENTRO Y OESTE DE CHACO
MAYORMENTE NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SUDESTE, CAMBIANDO AL
ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 5°C Y 8°C. TEMPERATURA MÁXIMA
ENTRE 10°C Y 17°C.
 
ESTE DE FORMOSA, CORRIENTES, MISIONES Y ESTE DE CHACO    
ALGO A PARCIALMENTE NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SUDESTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 5°C Y 7°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
10°C Y 14°C.
 
SANTA FE, NORTE DE BUENOS AIRES, ESTE DE CÓRDOBA Y ENTRE RÍOS
ALGO NUBLADO POR LA MAÑANA, LUEGO DESPEJADO. VIENTOS LEVES DEL
SUDOESTE, LUEGO DE DIRECCIONES VARIABLES. TEMPERATURA MÍNIMA
ENTRE 7°C Y 11°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 8°C Y 12°C.
 
OESTE DE CÓRDOBA, LA PAMPA Y SAN LUIS    
PROBABLES HELADAS. ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL NORTE.
TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE -2°C Y 5°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE
8°C Y 12°C.
 
SUDOESTE DE BUENOS AIRES    
PROBABLES HELADAS. PARCIALMENTE NUBLADO. INESTABLE HACIA LA
TARDE O NOCHE. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL SUDOESTE CON
RÁFAGAS, ROTANDO AL NOROESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE -3°C Y
2°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 5°C Y 7°C.
 
SUDESTE DE BUENOS AIRES    
PROBABLES HELADAS. NUBLADO. BAJA PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y
NEVADAS. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL SUDOESTE. TEMPERATURA
MÍNIMA ENTRE 2°C Y 5°C. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 7°C Y 9°C.
    

 (Reporte de Maximilian Heath)
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