Procesadora granos argentina Vicentin suspende actividad plantas tras cesación de pago deudas

BUENOS AIRES, 13 dic (Reuters) - La compañía procesadora y exportadora de granos Vicentin detuvo sus operaciones de molienda en Argentina en momentos en que busca reestructurar deuda que entró en cesación de pagos la semana pasada, dijeron a Reuters dos fuentes del sector con conocimiento directo de la situación.

Argentina es el principal exportador mundial de aceite y harina de soja y, según datos oficiales, Vicentin fue el año pasado la empresa que embarcó el mayor volumen de los productos: 4,4 millones de toneladas de harina de soja y 929.000 toneladas de su aceite derivado.

“Actualmente Vicentin no está produciendo. No están moliendo”, dijo una de las fuentes, que agregó que “las negociaciones (por la deuda) estaban siendo conducidas por pocas personas al más alto nivel”, con pocos detalles circulando en el sector, dijo una de las fuentes que pidió no ser identificada.

Un portavoz de Vicentin no estuvo disponible inmediatamente para ofrecer comentarios. El jueves, la empresa dijo en un comunicado que estaba trabajando en un plan de negocios y reestructuración viable “que requerirá de la mayor flexibilidad y predisposición de todas las partes”.

Vicentin posee dos plantas propias de molienda en el polo agroexportador argentino ubicado 50 kilómetros al norte de la ciudad de Rosario, y opera otro molino, en un joint venture con la empresa Glencore, en la ciudad de Timbúes, también en la región portuaria rosarina.

La semana pasada la compañía sorprendió a los mercados cuando anunció que inició un proceso de reestructuración de pagos a proveedores y a bancos por más de 350 millones de dólares debido a estar en “estrés financiero” por el contexto de la crisis económica argentina.

Entre los acreedores financieros se destaca el estatal argentino Banco de la Nación, mientras que el banco de desarrollo holandés FMO, la Corporación Internacional de Financiamiento del Banco Mundial, Rabobank, ING Group y otros también le prestaron a Vicentin. Ninguno realizó una declaración tras ser consultado.

El plan de reestructuración “no privilegiará a ningún acreedor en perjuicio de otros” señaló Vicentin en el comunicado, donde informó que incumplió pagos que vencieron el 4 de diciembre.

