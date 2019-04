Derrumbe de puente en Brasil podría afectar embarques de granos hacia puertos del norte

Un bote arrastra parte de un puente que colapsó en el río Moju, en la Carretera PA-483 en Acara, estado de Pará. 6 de abril de 2019. Fernando Araujo/Agencia Brasil/Handout vía REUTERS. ATENCIÓN EDITORES - ESTA IMAGEN HA SIDO ENTREGADA POR UN TERCERO.

SAO PAULO (Reuters) - Una parte del puente sobre el río Moju en el estado brasileño de Pará se derrumbó el sábado, lo que podría afectar los embarques de granos como soja o maíz a través de los puertos del norte, de acuerdo a autoridades y a una consultora de la agroindustria.

La estructura quedó averiada tras ser impactada por una embarcación, dijo el gobernador Helder Barbalho en su cuenta de Twitter, donde también publicó videos de una importante sección del puente sobre el agua. El funcionario dijo que no era la primera vez que ocurrían incidentes de este tipo.

No se reportaron de inmediato heridos.

Kory Melby, una consultor de la industria local, dijo que el derrumbe se produjo en la principal autovía que conecta el sector agrícola de Brasil con sus puertos del norte.

Añadió que la estructura se ubica a unos 50 kilómetros del Belém, capital del estado de Pará, donde operan tres grandes embarcadoras de granos: Archer Daniels Midland Co, Bunge Ltd e Hidrovias do Brasil SA.

Las compañías no respondieron de inmediato a los pedidos para emitir comentarios.

Las cifras de embarques muestran que alrededor de 5,7 millones de toneladas de soja y 3 millones de toneladas de maíz son enviadas desde la región, un volumen que podría aumentar por expansiones en los puertos, de acuerdo a consultores.

Reporte de Alberto Alerigi; escrito por Ana Mano. Editado en español por Marion Giraldo