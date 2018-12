Explosão quebra janelas e danifica escritórios de emissora grega SKAI TV

Prédio da SKAI TV com danos após ser alvo de ataque 17/12/2018 REUTERS/Costas Baltas

ATENAS (Reuters) - Uma forte explosão quebrou janelas e danificou escritórios da emissora grega SKAI TV, nesta segunda-feira, em Atenas, no que autoridades descreveram como um ataque à democracia.

A explosão não deixou feridos.

A SKAI é uma das maiores emissoras de TV da Grécia e faz parte de um conglomerado de mídia que inclui uma estação de rádio, e é afiliada ao principal jornal do país, o Kathimerini.

Segundo a polícia, um dispositivo explosivo improvisado explodiu perto do prédio da SKAI por volta de 2h35 (horário local), após dois meios de comunicação receberem ligações de alerta. Em seu site, a emissora disse que janelas foram quebradas do primeiro ao sexto andar do prédio.

“O dano material é grande em quase todos os andares, com o maior visto nos terceiro e quarto andares, onde os escritórios dos funcionários estão localizados”, afirmou.

Não houve reivindicação imediata de responsabilidade.

Falando à SKAI TV no local, a ministra de Proteção dos Cidadãos da Grécia, Olga Gerovassili, disse que o ataque havia visado a democracia.

“A democracia, entretanto, está protegida e, claro, não está ameaçada”, disse.