Grécia cancela festividades de Carnaval após novos casos de coronavírus

Pessoas usam máscara de proteção do lado de fora do hospital AHEPA, em Thessaloniki, na Grécia 26/02/2020 REUTERS/Alexandros Avramidis

ATENAS (Reuters) - A Grécia registrou dois novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas, elevando o total de confirmações a 3, e cancelou todas as celebrações de Carnaval no país.

O Ministério da Saúde informou que um dos casos envolve um familiar de uma mulher de 38 anos na cidade de Thessaloniki, norte do país, que foi a primeira confirmação em território grego. A mulher retornou recentemente de Milão, no norte da Itália, epicentro do surto de coronavírus na Europa.

O terceiro registro, em Atenas, é de uma mulher que também esteve no norte da Itália.

Entre os eventos cancelados está um desfile de Carnaval na cidade litorânea de Patra, agendado para 1º de março, disseram autoridades.

Os governos intensificaram medidas nesta quinta-feira para combater uma pandemia iminente de coronavírus, já que o número de novas infecções fora da China superou, pela primeira vez, novos casos no país onde o surto começou.

Por Renee Maltezou