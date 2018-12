Dispositivo explosivo é detonado perto de igreja e deixa 2 feridos em Atenas

Policiais isolam área após explosão de dispositivo perto de igreja em Atenas 27/12/2018 REUTERS/Michalis Karagiannis

ATENAS (Reuters) - Um dispositivo explosivo deixou um policial e um civil feridos quando foi detonado do lado de fora de uma igreja no centro de Atenas na manhã desta quinta-feira, pouco antes do horário da missa e sem alertas, afirmaram a polícia e a mídia estatal grega.

Não houve reivindicação de responsabilidade pelo ataque realizado perto da igreja Santo Dionysios no altamente policiado e rico bairro de Kolonaki, que faz fronteira com o distrito de Exarchia, onde confrontos entre a polícia e anarquistas são comuns.

A explosão aconteceu por volta de 7h no horário local, pouco antes da igreja ser aberta ao público para missa às 7h30.

Um policial e uma segunda pessoa —identificada pela televisão estatal como o zelador da igreja— foram hospitalizados e a polícia isolou a área. Os ferimentos não representavam risco de vida, disseram autoridades de saúde.

Testemunhas citadas pela televisão estatal sugeriram que o zelador chamou a polícia após encontrar o pacote. Não houve alerta de que o dispositivo seria detonado. A polícia estava checando imagens de câmeras de segurança da área.

“A explosão não foi forte, o policial foi ferido no rosto e nas mãos”, disse à Reuters uma autoridade de polícia que pediu para não ser identificada.