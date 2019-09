Grecia propone intercambio de mármoles del Partenón, dice aún quiere su devolución permanente

ATENAS (Reuters) - Grecia confirmó el martes su disposición a prestarle al British Museum algunos tesoros a cambio de poder exhibir temporalmente los mármoles del Partenón, pero también dijo que la propuesta no alteraba su demanda de larga data de una devolución permanente.

El primer ministro Kyriakos Mitsotakis dijo el domingo al diario británico Observer que estaba dispuesto a prestar importantes objetos a Londres que “nunca han salido de Grecia” a cambio de exponer los mármoles en Atenas en 2021, cuando el país celebra los 200 años desde el inicio de su Guerra de Independencia.

Atenas ha pedido en repetidas ocasiones la devolución permanente de las esculturas de 2.500 años de antigüedad que Lord Elgin de Gran Bretaña retiró del templo de la Acrópolis durante un período en que Grecia estaba bajo el dominio turco otomano.

El British Museum, custodio de los mármoles, ha descartado devolverlos al decir que “las esculturas son parte del patrimonio compartido de todos y trascienden las barreras culturales”.

“Dada la importancia del 2021, propondré a (el primer ministro británico) Boris (Johnson): ‘Como primera medida présteme las esculturas por un cierto período de tiempo y le enviaré objetos muy importantes que nunca han salido de Grecia para que sean exhibidos en el British Museum’”, dijo Mitsotakis al Observer.

La ministra de Cultura griega, Lina Mendoni, dijo a Skai TV el martes que su ministerio enviará un pedido oficial a Gran Bretaña cuando el primer ministro decida hacerlo.

Consultada sobre si un pedido de préstamo de las esculturas implicaba que Atenas reconoce que Gran Bretaña tiene derechos sobre ellas, la ministra respondió que la solicitud del primer ministro fue clara y que los “derechos no podían surgir del robo”.

“La posición griega no ha cambiado de ninguna manera simplemente porque no podemos aceptar el robo”, dijo. “Un préstamo, la propuesta del primer ministro para exhibir las esculturas en Atenas, no tiene relación y no cambia nuestra demanda de larga data”, agregó.

Atenas ha intensificado su campaña en los últimos años para conseguir el retorno de los mármoles, después de abrir un nuevo museo en 2009 al pie de la colina de la Acrópolis, que espera albergue algún día las esculturas.

Reporte de Renee Maltezou. Editado en español por Lucila Sigal