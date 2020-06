Diretora da OMS para Américas diz que relaxar medidas cedo pode causar nova onda de Covid-19

Pessoas caminham em rua de comércio popular no Rio de Janeiro em meio à pandemia de Covid-19 29/06/2020 REUTERS/Lucas Landau

BRASÍLIA (Reuters) - Países, Estados e municípios que relaxam cedo demais as medidas de restrição impostas para conter o novo coronavírus podem ser inundados com novos casos de Covid-19, alertou a diretora regional da Organização Mundial da Saúde (OMS) para as Américas, Carissa Etienne, nesta terça-feira, em uma entrevista coletiva por videoconferência.

Nos Estados Unidos, o Estado de Washington e Nova York estão vendo números muito baixos de novos casos e mortes, mas 27 outros Estados estão registrando crescimento exponencial, disse Etienne, que também é diretora-geral da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas).

A região das Américas registrou 5,1 milhões de casos e mais de 247.000 mortes devido à Covid-19 até 29 de junho, acrescentou.

Reportagem de Anthony Boadle