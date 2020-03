Trump tem resultado negativo em teste para coronavírus, diz médico da Casa Branca

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, teve resultado negativo em teste para coronavírus, disse seu médico, Sean Conley, em comunicado na noite de sábado.

O presidente norte-americano confirmou na sexta-feira que faria o teste para o vírus, que já matou cerca de 5,8 mil pessoas pelo mundo, e recebeu o resultado na noite de sábado, segundo memorando divulgado pela Casa Branca.

O teste veio dias após Trump ter se reunido com uma delegação do Brasil que teve pessoas posteriormente diagnosticadas com o vírus.

Trump foi fotografado em encontro na Flórida com o chefe da Secretaria de Comunicação Social do Brasil, Fábio Wajngarten, que depois teve resultado positivo em um teste de coronavírus.

“Uma semana depois de jantar com a delegação brasileira em Mar-a-Lago, o presidente permanece livre de sintomas”, disse Conley em seu memorando.

“Estou em contato diário com o CDC (Centros de Controle e Prevenção de Doenças) e a Força-Tarefa de Coronavírus da Casa Branca, e estamos incentivando a implementação de todas as suas melhores práticas para redução de exposição e mitigação da transmissão”.

Em meio ao esforço dos norte-americanos para retardar a disseminação do vírus, que mata principalmente pessoas mais velhas, escolas foram fechadas, assim como museus, e muitas pessoas foram incentivadas a trabalhar de casa e praticar “distanciamento social”.

O vírus matou mais de 50 americanos. Ele já infectou mais de 154 mil pessoas em todo o mundo e matou cerca de 5,8 mil desde que surgiu na China em dezembro.

Por Diane Bartz