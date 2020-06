EEUU ordena a eBay y Amazon retirar productos anti-COVID inseguros, según Bloomberg

La sede de Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) en Washington, D.C., EEUU, el 19 de enero de 2020. REUTERS/Lucy Nicholson

11 jun (Reuters) - Las empresas de comercio electrónico Amazon Inc y eBay Inc han recibido instrucciones de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) de dejar de vender en sus plataformas desinfectantes no probados o inseguros, incluyendo productos que afirman falsamente eliminar la enfermedad COVID-19, informó Bloomberg el jueves.

La EPA ordenó a las compañías que dejaran de vender o distribuir 70 productos, incluyendo aerosoles, correas y otros productos promocionados como artículos de “prevención de epidemias”, según el artículo.

Se exige a las empresas que eliminen los productos de sus sitios web y que certifiquen que lo han hecho, según la agencia.

La EPA, Amazon y eBay no respondieron inmediatamente a solicitudes de comentarios de Reuters por correo electrónico.

Información de Sabahatjahan Contractor en Bengaluru; editado por Jason Neely; traducido por Tomás Cobos