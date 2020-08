Google dejará de responder directamente a las peticiones de datos de Hong Kong, según el Washington Post

FOTO DE ARCHIVO: Un edificio de Google en uno de los complejos de oficinas de la compañía en Irvine, California, EEUU, el 27 de julio de 2020. REUTERS/Mike Blake/Archivo Foto

14 ago (Reuters) - Google dejará de responder directamente a las solicitudes de datos de las autoridades de Hong Kong, según informó el viernes el Washington Post, basándose en comentarios de una fuente anónima con conocimiento directo de la cuestión. De materializarse, esta iniciativa significaría que Google (sociedad del grupo cotizado Alphabet Inc) tratará a Hong Kong en la práctica igual que a China en esta materia, según informó el periódico. Google y Alphabet no respondieron inmediatamente a las peticiones de comentarios enviadas por Reuters. La imposición por parte de China de la ley de seguridad nacional en Hong Kong ha suscitado críticas de la Administración del presidente de Estados Unidos Donald Trump y ha aumentado las tensiones entre Estados Unidos y China después de la decisión de Washington de poner fin al estatus especial de la antigua colonia británica bajo la ley de Estados Unidos. Google notificó a la policía de Hong Kong el jueves que indicaría a las autoridades que tramitaran cualquier solicitud de datos a través del Tratado de Asistencia Legal con los EEUU, que implica pasar por el Departamento de Justicia estdounidense, según el diario.En julio, Facebook Inc, Google y Twitter Inc suspendieron el procesamiento de solicitudes del Gobierno sobre datos de usuarios en Hong Kong.

Información de Kanishka Singh en Bengaluru; editado por Gerry Doyle; traducido por Tomás Cobos