Violência coloca Hong Kong "à beira do colapso total", diz polícia

HONG KONG (Reuters) - A polícia de Hong Kong disparou gás lacrimogêneo no centro do distrito comercial da cidade e em duas universidades, nesta terça-feira, para interromper protestos pró-democracia, que disse estarem colocando o local sob controle chinês “à beira do colapso total”.

Manifestante segura coquetel molotov durante confronto com a polícia na Universidade Chinesa em Hong Kong 12/11/2019 REUTERS/Tyrone Siu

Os confrontos ocorreram um dia depois de a polícia balear um manifestante à queima-roupa e um homem ser coberto de gasolina e incendiado, em alguns dos piores episódios de violência na ex-colônia britânica em décadas.

Uma manifestação relâmpago de mais de 1 mil manifestantes, muitos usando trajes de escritório e máscaras, se reuniu no distrito comercial pelo segundo dia seguido durante a hora do almoço, interditando ruas abaixo de alguns dos maiores arranha-céus da cidade e de algumas de suas propriedades mais caras.

Depois que eles se dispersaram, a polícia disparou gás lacrimogêneo contra os manifestantes remanescentes na antiga e estreita rua Pedder. A polícia prendeu mais de uma dúzia de pessoas, muitas delas prensadas na calçada contra a parede da joalheria de luxo Tiffany & Co.

Mais tarde a polícia isolou a rua Pedder, que estava calma quando funcionários de escritório começaram a ir para casa.

“Nossa sociedade foi levada à beira do colapso total”, disse um porta-voz da polícia em um informe, referindo-se aos dois últimos dias de violência.

O porta-voz disse que “arruaceiros” mascarados cometeram atos “insanos”, como atirar lixo, bicicletas e outros destroços em trilhos do metrô e em linhas de energia suspensas, paralisando o sistema de transportes.

Ele disse que o estado do homem incendiado na segunda-feira ainda é grave e apelou por mais informações sobre os responsáveis.

Ainda na segunda-feira, a polícia lançou vários cilindros de gás lacrimogêneo em Central, onde alguns manifestantes bloquearam ruas ladeadas de bancos e joalherias. A maioria não abriu as portas nesta terça-feira.

A polícia também usou gás lacrimogêneo na Universidade da Cidade em Kowloon Tong, abaixo de Lion Rock, e na Universidade Chinesa, do outro lado da montanha, onde manifestantes lançaram coquetéis molotov e tijolos contra a polícia.

Na Universidade da Cidade, manifestantes armazenaram coquetéis molotov e tijolos nas pontes e outros pontos de acesso e estavam fabricando pequenos artefatos com pregos, aparentemente para furar pneus.

Tijolos, outros destroços e pequenas fogueiras se espalhavam pelas ruas dentro e fora da entrada do campus da Universidade Chinesa enquanto a polícia continha alguns manifestantes no solo.