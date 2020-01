Política atira gás lacrimogêneo contra manifestantes em marcha de ano novo em Hong Kong

HONG KONG (Reuters) - Uma marcha que atraiu dezenas de milhares de manifestantes contra o governo em Hong Kong no Dia de Ano Novo se transformou em cenas caóticas, quando a polícia disparou várias rodadas de gás lacrimogêneo e canhões de água em multidões, incluindo famílias, antes de interromper o evento.

A violência eclodiu durante a marcha, em grande parte pacífica, quando grupos de cidadãos pressionaram as autoridades por novas concessões na cidade governada pela China.

No distrito de Wanchai, alguns manifestantes fizeram pichações com spray e destruíram caixas eletrônicos em uma agência bancária do HSBC quando a polícia de choque se aproximou, dispersando multidões com spray de pimenta em um confronto tenso. O gás lacrimogêneo foi disparado contra a multidão, fazendo algumas crianças chorarem.

Os manifestantes, alguns com máscaras de gás e vestidos de preto, se reagruparam e formaram suas próprias fileiras quando a polícia bloqueou as estradas para impedir que grandes multidões concluíssem a marcha à medida que a noite caía.

A atmosfera ficou tensa em vários distritos da ilha de Hong Kong, quando centenas de manifestantes entraram, formando bloqueios de estradas, incendiando e lançando algumas bombas de coquetel molotov. Correntes humanas ajudaram a transportar suprimentos para as pessoas na linha de frente, incluindo guarda-chuvas e tijolos.