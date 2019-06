Las sanciones de EEUU reducirán los ingresos de Huawei más de lo previsto

HONG KONG (Reuters) - Ren Zhengfei, fundador y CEO de Huawei Technologies, informó el lunes de que el impacto de la sanción de Estados Unidos sobre la compañía china fue más severo de lo esperado y advirtió que los ingresos por ventas se reducirán a alrededor de 89.180 millones de euros este año y el próximo.

Se trata de la primera vez que Huawei ha cuantificado el impacto del veto de EEUU.

El pronóstico negativo de Ren llega después de semanas de afirmaciones desafiantes de los directivos de la firma sobre su autosuficiencia tecnológica.

Huawei no esperaba que la resolución de Estados Unidos de “quebrar” la compañía fuera “tan fuerte y profunda”, dijo Ren, en un encuentro en la sede de la compañía en Shenzhen.

Estados Unidos ha puesto a Huawei en una lista negra que prohíbe a las compañías estadounidenses hacer negocios con la firma china, alegando que sus productos podrían permitir a China espiar las comunicaciones de Estados Unidos.

La prohibición ha forzado a las compañías, incluyendo a Google (GOOGL.O) y al diseñador de chips británico ARM, a limitar o cortar sus relaciones con Huawei. Los pedidos internacionales de teléfonos inteligentes de Huawei caerán un 40% según Ren, quien no especificó durante qué período. Bloomberg informó el domingo que el gigante de la tecnología se estaba preparando para un descenso del 40% al 60%.

Huawei declaró el año pasado unos ingresos de 721.200 millones de yuanes (92.890 millones de euros) y hace unos meses anunció que esperaba que los de este año aumentaran a 111.470 millones de euros.

“No esperábamos que nos fueran a atacar por tantos frentes”, dijo Ren, aunque agregó que espera un repunte del negocio en 2021.

“No tenemos acceso al suministro de componentes, no podemos participar en muchos organismos internacionales, no podemos trabajar en estrecha colaboración con numerosas universidades, no podemos utilizar nada que tenga componentes estadounidenses y ni siquiera podemos valernos de redes que utilicen tales componentes”.

No obstante, Ren afirmó que Huawei no recortará los gastos en I+D a pesar del impacto negativo esperado en las cuentas de la compañía, que tampoco procederá con despidos a gran escala.

Información de Sijia Jiang desde Hong Kong y Brenda Goh desde Shanghái; Redactado por Sayantani Ghosh; Editado por Himani Sarkar y Muralikumar Anantharaman