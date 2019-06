EXCLUSIVA-Facebook suspende la preinstalación de sus "apps" en teléfonos Huawei

FOTO DE ARCHIVO: Un logotipo de Huawei, en una foto tomada desde el exterior de su sede en Shenzhen, provincia de Guangdong, China, el 29 de mayo de 2019. REUTERS/Jason Lee/File Photo

SAN FRANCISCO (Reuters) - Facebook Inc ya no está permitiendo la preinstalación de sus aplicaciones en teléfonos Huawei, lo que supone un nuevo revés para el gigante tecnológico chino que lucha en su intento por mantener su negocio a flote frente a la prohibición estadounidense de comprar piezas y software estadounidenses.

Los clientes que ya tienen teléfonos Huawei podrán seguir usando sus aplicaciones y recibiendo actualizaciones, dijo Facebook a Reuters. Pero los nuevos teléfonos Huawei ya no podrán tener aplicaciones de Facebook, WhatsApp e Instagram preinstaladas.

Los proveedores de teléfonos inteligentes a menudo entran en acuerdos comerciales para preinstalar aplicaciones populares como Facebook. Aplicaciones como Twitter y Booking.com también vienen preinstaladas en los teléfonos Huawei en muchos mercados. Twitter Inc declinó hacer comentarios y Booking Holdings no respondió.

La decisión de Facebook reduce las perspectivas de facturación de Huawei Technologies Co Ltd, cuyo negocio de teléfonos inteligentes se convirtió en su mayor generador de ingresos el año pasado, impulsado por el fuerte crecimiento en Europa y Asia.

Huawei se negó a hacer comentarios.

Google, filial de Alphabet Inc, dijo previamente que ya no proveería software Android para teléfonos Huawei después de un indulto de 90 días concedido por el Gobierno de los Estados Unidos que expira en agosto. Pero la Playstore de Google y todas las aplicaciones de Google seguirán estando disponibles para los modelos actuales de teléfonos Huawei, incluidos los que aún no se han enviado o incluso no han sido ensamblados.

La prohibición de Facebook, por el contrario, se aplica a cualquier teléfono Huawei que aún no haya salido de la fábrica, según una persona familiarizada con el asunto. Facebook se negó a comentar cuándo se produjo la suspensión.

En mayo, Washington prohibió a las empresas estadounidenses suministrar tecnología a Huawei, como parte de una larga campaña contra la empresa. Estados Unidos alega que Huawei está demasiado cerca del gobierno chino y que su tecnología de redes de telecomunicaciones y otros productos podrían ser un conducto para el espionaje, lo que Huawei niega.

