British Airways cancela casi todos sus vuelos ante la huelga de pilotos

FOTO DE ARCHIVO: Un avión Airbus A320-200 de British Airways se encuentra en la pista del aeropuerto Heathrow de Londres, Reino Unido, el 8 de enero de 2019. REUTERS/Henry Nicholls/File Photo

LONDRES (Reuters) - Los pilotos de British Airways iniciaron una huelga de 48 horas el lunes, provocando de esta manera la cancelación de casi todos sus vuelos e interrumpiendo los planes de miles de viajeros en una huelga sin precedentes por una disputa salarial.

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas Británicas (BALPA) anunció el mes pasado a la aerolínea tres días de paro en septiembre, lo que supone la primera huelga de pilotos de BA.

“Entendemos la frustración y la interrupción que la huelga de BALPA ha causado a nuestros clientes. Después de muchos meses de tratar de resolver la disputa salarial, estamos extremadamente apenados de que se haya llegado a esto”, dijo BA en una declaración.

“Desafortunadamente, al no tener ningún detalle de BALPA sobre qué pilotos iban a hacer huelga, no teníamos forma de predecir cuántos vendrían a trabajar o qué avión están preparados para pilotar, por lo que no tuvimos más remedio que cancelar casi el 100% de nuestros vuelos”.

Después de las huelgas del lunes y martes, hay otro día de paro programado para el 27 de septiembre.

Ambas partes dicen que están dispuestas a mantener más conversaciones.

BALPA ha dicho que British Airways (BA) —aerolínea del grupo IAG, que también controla la española Iberia— debería compartir más de sus beneficios con sus pilotos. BA ha dicho que la huelga es injustificable ya que su oferta salarial era justa.

Miles de clientes han tenido que buscar otros medios de transporte y la aerolínea ha sido criticada por la forma en que ha gestionado las comunicaciones con los pasajeros antes de las huelgas.

Información de Alistair Smout y Michael Holden; traducido por Tomás Cobos en la redacción de Madrid