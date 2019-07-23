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July 23, 2019 / 6:02 AM / ACTUALIZADO HACE 2 hours ago

REFILE-BRIEF-Edenred has at least 1 bln euros firepower for acquisitions -CEO

1 MIN. DE LECTURA

(Fixes spelling of “acquisitions” in headline)

July 23 (Reuters) - Edenred SA CEO Bertrand Dumazy tells conference call:

* CEO SAYS H2 IS GOING TO BE GOOD, ALONG SAME LINE AS H1

* CEO SAYS GROUP HAS AT LEAST 1 BILLION EUROS FIREPOWER FOR ACQUISITIONS

* ACQUISITION POLICY REMAINS UNCHANGED, BOLT-ON DEALS IN EMPLOYEE BENEFITS, POSSIBLY LARGER DEALS IN FLEET & MOBILITY SOLUTIONS, U.S REMAINS A PRIORITY FOR EXPANSION IN CORPORATE PAYMENTS BUT GROUP CURRENTLY FOCUSED ON INTEGRATING CSI DEAL

* GROUP CAN ACCELERATE ON M&A IF NEEDED BUT WILL STICK TO STRICT FINANCIAL DISCIPLE Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting By Dominique Vidalon)

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