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August 8, 2019 / 5:33 AM / ACTUALIZADO HACE 32 minutes ago

BRIEF-BBVA Sells BBVA Argentaria Paraguay For $270 Mln

1 MIN. DE LECTURA

Aug 8 (Reuters) - Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA :

* SAID ON WEDNESDAY IT HAS REACHED A DEAL WITH BANCO GNB PARAGUAY, AN AFFILIATE OF GRUPO FINANCIERO GILINSKI, TO SELL 100% IN BBVA ARGENTARIA PARAGUAY FOR AROUND $270 MILLION

* BBVA HOLDS DIRECTLY AND INDIRECTLY AN ENTIRE STAKE IN BBVA ARGENTARIA PARAGUAY

* SEES NET CAPITAL GAIN FROM DEAL OF AROUND 20 MILLION EUROS

* SEES POSITIVE IMPACT FROM DEAL ON CET 1 FULLY LOADED RATIO OF AROUND 5 BASIS POINTS

* TO CLOSE THE DEAL IN Q4

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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