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December 18, 2019 / 6:35 AM / ACTUALIZADO HACE 2 hours ago

BRIEF-Mota Engil Signs Three New Construction Deals Worth 450 Mln Euros

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Dec 18 (Reuters) - Mota Engil SGPS SA:

* SAID ON TUESDAY SIGNS TWO NEW CONTRACTS THROUGH ITS SUBSIDIARIES MOTA-ENGIL LATIN AMERICA AND MOTA-ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO ÁFRICA, RESPECTIVELY IN HONDURAS AND IN ANGOLA

* CONTRACT IN HONDURAS IS FOR A 194 MW HYDROELECTRIC FACILITY WORTH AROUND 195 MILLION EUROS AND WILL LAST 36 MONTHS

* CONTRACT IN ANGOLA IS WORTH AROUND 115 MILLION EUROS AND HAS AN ESTIMATED PERIOD OF 30 MONTHS

* ANGOLAN DEAL INCLUDES COMPLETION OF NORTHERN LIFTING SYSTEM, CONSTRUCTION OF IRRIGATED CALUEQUE PERIMETER AND CONSTRUCTION OF HYBRID GENERATION PLANT

* MOTA-ENGIL MEXICO WAS ALSO AUTHORIZED TO BUY CONCESSION FOR CUAPIAXTLA-CUACNOPALAN HIGHWAY, INCLUDING 24-MONTH PERIOD OF CONSTRUCTION, OF AROUND 140 MILLION EUROS

Source text: bit.ly/2EsG43t

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