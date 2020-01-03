BRIEF-Tenaris Completes Acquisition Of IPSCO Tubulars From TMK

Jan 3 (Reuters) - Tenaris SA:
* SAID ON THURSDAY CO HAS COMPLETED ACQUISITION OF IPSCO TUBULARS FROM PAO TMK
* TENARIS WILL CONSOLIDATE IPSCO’S BALANCE SHEET IN ITS FINANCIAL STATEMENTS STARTING FROM Q1 2020
* FOLLOWING CLOSING OF TRANSACTION, PARTIES ENTERED 6-YEAR MASTER DISTRIBUTION AGREEMENT
* ACCORDING TO DISTRIBUTION AGREEMENT CO WILL BE EXCLUSIVE DISTRIBUTOR OF TMK’S OCTG AND LINE PIPE PRODUCTS IN THE U.S AND CANADA AS OF JAN. 2, 2020
Source text for Eikon:
Further company coverage: (Gdansk Newsroom)