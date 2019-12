Míssil atinge parada militar no Iêmen e mata ao menos sete pessoas

DUBAI (Reuters) - Um míssil lançado pelo grupo Houthi, alinhado ao Irã, atingiu uma parada militar na cidade de al-Dhalea, no Iêmen, matando ao menos sete pessoas e ferindo várias, disseram neste domingo forças separatistas do sul do país que controlam a região.

Não houve reivindicação de autoria de atentado, e a mídia Houthi não comentou imediatamente a explosão ou a acusação.

O míssil atingiu um local onde uma cerimônia de graduação para forças do Cinto de Segurança tinha acabado de ocorrer, disseram comunicados do Cinto de Segurança e do grupo al-Dhalea.

As forças do Cinto de Segurança fazem parte de uma frente separatista alinhada ao governo do Iêmen que são a favor da criação de um Estado independente.

Eles são apoiados pelos Emirados Árabes na disputa contra o grupo Houthi, alinhado ao Irã.

Testemunhas disseram à Reuters que a explosão ocorreu perto de um camarote para convidados durante a parada, causando ferimentos e mortes. Elas disseram ter visto corpos.

Sete pessoas morreram, incluindo quatro crianças, e 25 ficaram feridas, de acordo com o porta-voz de forças locais.

Reportagem da equipe Reuters no Iêmen