Casos de coronavírus na Índia ultrapassam 500 mil

NOVA DÉLHI (Reuters) - A Índia registrou mais de 17 mil novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas, elevando o total do país para mais de 500 mil, segundo dados do Ministério Federal da Saúde no sábado, com aumento de infecções nas principais cidades, incluindo a capital Nova Délhi.

A Índia tem o quarto maior surto mundial do vírus que causa a Covid-19, abaixo apenas de Estados Unidos, Brasil e Rússia em infecções confirmadas, de acordo com contagem da Reuters.

A previsão é de que as infecções vão continuar aumentando constantemente na Índia. Especialistas que aconselham o governo federal dizem que as autoridades devem priorizar a redução da mortalidade em vez de conter a propagação do vírus.

“Nosso foco deve ser evitar mortes e não ficar realmente atolado por causa dos números. Os números vão aumentar”, disse o médico Manoj Murhekar, membro da principal força-tarefa de coronavírus da Índia e diretor do Instituto Nacional de Epidemiologia.

O grupo de estudo COV-IND-19, liderado por Bhramar Mukherjee, professor de bioestatística da Universidade de Michigan, prevê que a Índia possa ter entre 770 mil e 925 mil casos até 15 de julho.

Reportagem de Devjyot Ghoshal