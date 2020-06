Infestação de gafanhotos invade cidade próxima da capital indiana

NOVA DÉLHI (Reuters) - Gafanhotos do deserto invadiram neste sábado a cidade indiana de Gurugram, próxima à capital Nova Délhi, o que levou as autoridades pedirem às pessoas que fiquem com as janelas fechadas e se preparem para a infestação de insetos.

O Aeroporto Internacional de Délhi, que faz fronteira com Gurugram, onde estão escritórios das principais corporações do mundo, pediu aos pilotos que adotem precauções adicionais durante a decolagem e pouso devido aos gafanhotos, de acordo com a agência ANI, parceira da Reuters.

Gurugram nunca enfrentou uma invasão de gafanhotos. Infestações anteriores foram limitadas principalmente a algumas aldeias dos Estados de Gujarat e Rajasthan, que compartilham fronteira com as áreas de deserto no Paquistão.

Usuários do Twitter postaram fotos dos gafanhotos e alguns criticaram o governo por não conter o surto.

A Índia, que está combatendo seu pior surto de gafanhotos do deserto em décadas, está usando veículos especializados e de bombeiros para pulverizar inseticidas em pelo menos sete Estados densamente povoados do norte, centro e oeste do país.

Até agora, a infestação de gafanhotos não causou danos significativos às lavouras devido à entressafra, mas os agricultores estão preocupados com suas colheitas verão.

Por Mayank Bhardwaj