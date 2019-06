Autoridades indianas dizem haver poucas chances de encontrar com vida alpinistas desaparecidos

MUMBAI (Reuters) - Dois helicópteros da Força Aérea indiana realizaram buscas ao redor da montanha Nanda Devi, no Himalaia, por oito alpinistas desaparecidos no domingo, mas segundo dois funcionários do governo estadual é improvável que sobreviventes sejam encontrados.

O esforço de resgate dos alpinistas - quatro do Reino Unido, dois dos Estados Unidos, um da Austrália e um da Índia - começou no sábado, após o grupo não ter retornado ao acampamento na sexta-feira, mas pode levar dias para que a área atingida por avalanche onde eles foram vistos pela última vez seja alcançada.

A segunda missão aérea foi concluída depois de rastrear “o último local conhecido e as pegadas” dos alpinistas do outro lado do Pico de Nanda Devi, disse Vijay Kumar Jogdande, o principal funcionário público no distrito de Pithoragarh, no estado indiano de Uttarakhand.

A primeira viagem de reconhecimento de helicóptero encontrou barracas, mas nenhuma presença humana.

“As chances de sobrevivência são escassas”, disse Jogdande e confirmou ter ocorrido uma avalanche, que pode ter atingido os alpinistas na área em torno do segundo pico mais alto da Índia.

Uma equipe de 10 a 15 membros para o resgate, incluindo policiais e pessoal especializado em desastres, também foi enviada para rastrear os sobreviventes, disse Tripti Bhatt, funcionário da Força de Socorro a Desastres do Estado de Uttarakhand (SDRF).

A taxa de vítimas na região é quase cinco vezes maior do que no Monte Everest, o pico mais alto do mundo, e as equipes de resgate precisariam de pelo menos três ou quatro dias de caminhada para chegar ao local da avalanche, disseram autoridades.

Reportagem de Swati Bhat