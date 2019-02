Incêndio em hotel em Nova Délhi mata 17

Bombeiro em janela de hotel que pegou fogo em Nova Délhi 12/02/2019 REUTERS/Anushree Fadnavis

NOVA DÉLHI (Reuters) - Um incêndio atingiu um hotel em Nova Délhi nesta terça-feira matando 17 pessoas, disseram autoridades na capital indiana, levantando novas questões sobre os padrões de segurança em hotéis de baixo custo pouco regulados.

Operações frequentes de autoridades civis para fazer cumprir códigos de edificação, medidas de segurança contra incêndio e procedimento de retirada de pessoas fracassaram em restringir as violações em uma cidade de mais de 18 milhões de pessoas que se expande rapidamente.

“Dezessete pessoas não existem mais, eles morreram asfixiados, não pelo incêndio”, disse o vice-chefe dos Bombeiros Virendra Singh, acrescentando que 35 pessoas foram resgatadas.

A maioria das vítimas estava dormindo quando o incêndio começou, aparentemente por causa de um curto circuito, disse a mídia.

Entre os mortos estão uma mulher e uma criança que tentaram escapar pulando de uma janela no quinto andar do hotel no distrito de Karol Bagh. Parte do hotel estava reservado para uma festa de casamento.

Reportagem de Sanjeev Miglani