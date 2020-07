Hospitalizado, cacique Raoni tem quadro estável, diz instituto

SÃO PAULO (Reuters) - O cacique Raoni segue hospitalizado em Mato Grosso com quadro estável, de acordo com um post neste domingo do Instituto Raoni, no Twitter.

“Gostaríamos de comunicar que hj (domingo-19), o cacique Raoni permanece internado, com quadro estável de saúde, aguardando novos exames”, afirmou o instituto.

O ícone da defesa da Amazônia está em um hospital na cidade de Sinop.

Raoni começou a mostrar sintomas de desidratação há pouco mais de uma semana e foi inicialmente levado de sua tribo para um hospital próximo. Ele também sofreu uma hemorragia digestiva.

O chefe caiapó se tornou o símbolo da luta para parar o desmatamento na Amazônia.

No ano passado, Raoni pediu ao Congresso brasileiro para bloquear as políticas do presidente Jair Bolsonaro, que ele disse destroem a floresta amazônica.