ENFOQUE-¿Menos es más? Inditex reduce tiendas pero amplía el espacio en España

MADRID (Reuters) - La lista de víctimas del cierre de tiendas parece aumentar cada mes, pero Inditex, el mayor minorista de ropa del mundo, sigue apostando por su red de tiendas físicas para impulsar el crecimiento.

Foto de archivo. Personsa caminan frente a la tienda Zara, una marca de Inditex, en el centro de Madrid, España. 13 de diciembre de 2017. REUTERS/Susana Vera.

El propietario de Zara ha reducido su red en el mercado español -con mucho su mayor negocio a nivel mundial- en 297 tiendas, o el 15%, desde 2012. Los cierres han llevado a algunos inversores y analistas a preocuparse por la posible ralentización del crecimiento de las ventas en una empresa cuyo negocio se ha construido sobre una red de tiendas en rápida expansión.

Sin embargo, a pesar de los cierres de tiendas, la compañía ha incrementado su superficie mundial de ventas en España desde 2012 mediante la apertura o ampliación de puntos de venta emblemáticos en ubicaciones privilegiadas, según una fuente con conocimiento de la materia.

La superficie neta comercial de Inditex en España también aumentó en el último ejercicio en términos anuales, dijo la fuente, que se negó a ser nombrada porque las cifras son confidenciales.

No se ha reducido el personal de las tiendas debido a los cierres, sino que los empleados han sido reasignados a otros puntos de venta, según responsables de la empresa y de los sindicatos.

La estrategia de Inditex de ampliar el espacio neto podría ser arriesgada en un momento en el que los compradores buscan cada vez más las gangas en Internet, en el que los márgenes de beneficio de la industria están disminuyendo y en el que Amazon se ha convertido en el mayor vendedor de prendas de vestir de Estados Unidos y Reino Unido.

El minorista está resistiendo la tendencia en una industria en la que las empresas están reduciendo sus carteras de bienes inmobiliarios, ya sea cerrando tiendas o reduciendo el tamaño de las mismas.

La firma estadounidense Gap Inc dijo a principios de este año que cerraría 230 de sus tiendas de la marca que lleva su nombre, sumándose a otras tiendas de ropa, desde Victoria’s Secret hasta New Look, que han cerrado sus tiendas sin ampliar su espacio neto.

Mientras tanto, Abercrombie & Fitch, Target y Sephora están experimentando con tiendas más pequeñas en barrios.

El éxito o fracaso del plan de Inditex podría ayudar a determinar si la combinación de ventas online con una gran red de tiendas puede triunfar en el gran mercado, donde se venden chaquetas de vestir por menos de 30 euros (35 dólares) y los vestidos midi de mujer por menos de 50 euros.

“Los consumidores están cambiando sus hábitos de compra. En lugar de comprar en ubicaciones secundarias, están comprando en línea, pero siguen valorando las tiendas insignia superprincipales”, dijo Alistair Wittet, gestor de la cartera de renta variable europea de Comgest, uno de los 20 principales inversores de Inditex, según datos de Refinitiv.

“Esa es la idea detrás de la estrategia de Inditex: cerrar las tiendas secundarias y ampliar y mejorar sus tiendas insignia”.

En Bilbao, por ejemplo, Zara abrió el año pasado una tienda de tres plantas en un edificio histórico del centro de la ciudad -con candelabros, columnas de mármol y vidrieras- y cerró tres tiendas más pequeñas.

Inditex, cuyos ejecutivos son famosos por sus limitadas intervenciones públicas y rara vez conceden entrevistas, se negó a comentar oficialmente si había expandido su espacio comercial en España.

MÁRGENES DECRECIENTES

Inditex cuenta con cerca de 7.500 tiendas en todo el mundo, de las que más de una cuarta parte son del líder de la moda rápida Zara, con otras marcas como Bershka, Stradivarius y Pull & Bear. Esto es casi el doble que Gap Inc y el propietario de Uniqlo, la empresa japonesa Fast Retailing, y alrededor de 2.500 más que la sueca H&M.

España tiene con diferencia su mayor red, con más de 1.600 puntos de venta, y representa alrededor de una sexta parte de las ventas del grupo, pero la reducción del número de tiendas no se limita a su mercado nacional.

El año pasado, por primera vez, Inditex cerró más tiendas de las que abrió en China, su mayor red fuera de España.

Sin embargo, a nivel mundial, Inditex sigue aumentando el número total de tiendas, pero la tasa está disminuyendo y la compañía sorprendió a los inversores en marzo cuando dijo que había cerrado más tiendas de las esperadas en el último ejercicio.

Dijo que tenía previsto abrir de 300 a 400 tiendas y cerrar 200, pero terminó abriendo 370 y cerrando 355.

“Para nosotros, la calidad del espacio es tan importante como la tasa de crecimiento”, dijo en aquel momento el director de mercados de capitales, Marcos López. Ese mismo mes, Zara abrió una gran tienda de dos plantas en Nueva York, en la exclusiva urbanización Hudson Yards de Manhattan.

Globalmente, la superficie neta comercial creció un 4,7% en el último ejercicio. Este año, la empresa espera un crecimiento en torno al 4%.

El cierre acelerado de las tiendas se sumó a la preocupación de que Inditex haya perdido parte de su dinamismo al enfrentarse a una mayor competencia y a la caída de los márgenes.

Los márgenes operativos de Inditex han descendido en cada uno de los últimos seis años, pasando del 19,5% en 2013 al 16,7% el año pasado, según datos de Refinitiv. Esta cifra, que se ha visto afectada por los efectos de un euro fuerte, sigue estando muy por encima de muchos de sus competidores.

El crecimiento interanual de las ventas del año pasado fue el más bajo desde su salida a bolsa en 2001. Sin embargo, ha duplicado con creces sus ventas en la última década y su crecimiento del 7% en moneda local en el último año contrasta favorablemente con competidores como H&M, que ha registrado un crecimiento del 3%.

“Sin duda, son más maduros que hace cinco años, por lo que el crecimiento del espacio va a ser menor”, afirmó Ramiz Chelat, gestor de fondos de Vontobel Asset Management, que posee acciones de Inditex. “Pero el crecimiento de los ingresos del 7% en un entorno difícil es muy atractivo.”

información adicional de Helen Reid en Londres; traducido por Tomás Cobos en la redacción de Madrid